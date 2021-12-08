ستتولى لوسي بوش منصب مدير الوكالة المسؤول عن القسم السكني بدعم من الموظفين الجدد نيكولا ميلتون وهانا وورال

ستترأس سيمون دوبسون شركة تشيسترتنس للاستشارات العقارية وإدارة المرافق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة تشيسترتنس الدولية الرائدة عالمياً في قطاع الخدمات العقارية، عن قيامها بتعيينات استراتيجية جديدة في وكالتها في دبي في ظل انتعاش السوق العقارية، حيث انضمت كلاً من: لوسي بوش وهانا وورال ونيكولا ميلتون إلى الشركة لقيادة المزيد من النمو وتعزيز الدعم على الأرض للعملاء المقيمين.

شغلت بوش سابقًا منصب مدير ورئيس المبيعات والتأجير السكني في شركة سفلز للخدمات العقارية، وكانت بوش قوة ديناميكية في قطاع العقارات الإقليمي منذ وصولها إلى دبي في عام 2008، واكتسابها لخبرة واسعة عبر مجموعة متنوعة وواسعة من قطاعات العقارات.

وستترأس بوش من خلال منصبها الجديد فريق العمل في دبي، حيث ستهدف إلى الاستفادة من خبرتها في تأمين إطلاق مشاريع تطوير جديدة حصرية ودعم دورة حياة كاملة لخدمات المبيعات لعملاء تشيسترتنس.

كما سيتم دعم فريق الوكالة في دبي من قبل كلاً من: هانا وورال، التي كانت تعمل أيضًا في شركة سفلز سابقًا، وتتولى منصب المبيعات الرئيسية ونيكولا ميلتون، التي انضمت إلى مكتب تشيسترتنس الخاص من سي بي آر إي للاستشارات العقارية بعد أن تقلدت مناصب رئيسية في شركتي نايت فرانك وكلاتونز.

وبهذه المناسبة، قال نيك ويتي، مدير إدارة شركة تشيسترتنس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يسير عملنا في دبي بخطى ثابتة نحو المزيد من النمو والازدهار، ونتوقع مع انضمام لوسي وهانا ونيكولا أن ينتقل فريق دبي من قوة إلى قوة أكبر تحت قيادته".

وتعزيزًا لثقة ويتي في سوق العقارات السكنية في دبي، ووفقاً لأحدث أبحاث تشيسترتنس، فإن استجابة دبي للجائحة وحسن التعامل معها والجودة الشاملة للحياة وإصلاحات التأشيرات الأخيرة قد ساهمت بشكل كبير في دعم المعاملات السكنية شبه القياسية، حيث أظهرت النتائج التي تم الكشف عنها في أحدث تقرير لشركة تشيسترتنس عن سوق الإمارات العقاري للربع الثالث من عام 2021 بأن إجمالي قيمة المعاملات السكنية في دبي ارتفع بنسبة 10? على أساس ربع سنوي إلى 34.11 مليار درهم إماراتي ، مقارنة بـ 31.02 مليار درهم إماراتي في الربع الثاني، متجاوزةً 31.67 مليار درهم إماراتي في الربع الرابع من عام 2013.

كما ستنضم سيمون دوبسون التي تملك في جعبتها أكثر من عشرين عامًا من الخبرة في المجال إلى فريق عمل شركة تشيسترتنس التنفيذي، حيث ستتولى دوبسون مسؤولية إدارة الممتلكات والخدمات الاستشارية لإدارة المرافق للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما ستساعد دوبسون أيضًا شركاء الامتياز الذين يحتاجون إلى استشارات فيما يتعلق بأفضل الممارسات الدولية أو أولئك الذين ينشئون خدمات إدارة المرافق وإدارة العقارات على مستوى العالم.

قال ويتي: "نعتقد أن هذا سيكون مجال نمو رئيسي للمضي قدمًا، وبوجود سيمون على رأس القيادة، نحن في وضع مثالي لتنويع عروضنا وزيادة حصتنا بشكل كبير في هذا السوق".

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نبذة عن تشيسترتنس:

تقدم شركة "تشيسترتنس" الشرق الأوسط مجموعة كاملة من الخدمات العقارية، بما في ذلك خدمات بيع وتأجير الوحدات السكنية والتجارية، إلى جانب خدمات الاستثمار والتقييم المهني وخدمات المصانع والآلات. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة فريقاً دولياً نشطاً يتخصص في بيع المنازل والشقق السكنية في منطقة وسط لندن للمستثمرين من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط بأكملها، ولديها 33 مكتباً في جميع أنحاء العاصمة البريطانية.

وتتمتع شركة "تشيسترتنس" بخبرة تمتد لأكثر من 200 عاماً، وتعتبر واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال الاستشارات العقارية، بالإضافة إلى كونها واحدة من أكبر شبكات الفروع في لندن، ولديها مكاتب أيضاً في أوروبا وأستراليا وسنغافورة فضلاً عن منطقة الشرق الأوسط في كل من دبي وأبوظبي والمملكة العربية السعودية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://www.chestertons-mena.com/

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أُسيد كالو

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