أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يُخصص شهر يناير من كل عام للتوعية بسرطان عنق الرحم، وفي هذه المناسبة، تحرص شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على تذكير النساء بأهمية التطعيم والفحص للوقاية من هذا المرض.

ويعتبر سرطان عنق الرحم ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعاً وسبباً رئيسياً للوفاة بين النساء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يتم الكشف عن معظم حالات سرطان عنق الرحم إلا في المراحل المتأخرة التي يصعب علاجها، مما يجعل الفحص المبكر أمراً بالغ الأهمية.

وتنجم جميع سرطانات عنق الرحم تقريباً عن عدوى فيروس الورم الحليمي البشري الذي ينتشر عن طريق الاتصال الجنسي. وتوجد عدة أنواع من هذا الفيروس وقد يؤدي بعضها إلى الإصابة بسرطان عنق الرحم. وتجدر الإشارة إلى أن علاج السرطان في مراحله الأولى ممكنة بنسبة 100% ويمكن اكتشافها من خلال مسحة عنق الرحم.

وتوفر المنشآت الصحية التابعة لشركة "صحة" أفضل خدمات الفحص بما في ذلك الاستشارات الطبية، ومسحات عنق الرحم، وفحوصات فيروس الورم الحليمي البشري.

وتقدم الخدمات العلاجية الخارجية خدمات متخصصة للنساء تشمل الفحوصات الوقائية لسرطان عنق الرحم، إلى جانب توفير رعاية شاملة بما في ذلك طب الأسرة وخدمات التوليد وأمراض النساء المصممة لدعم النساء من جميع الفئات العمرية وتوفير رعاية استثنائية لهن. علاوة على ذلك، توفر الخدمات العلاجية الخارجية مجموعة متنوعة من الخدمات المرتبطة بصحة المرأة بما في ذلك التخطيط للحمل وتنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية الإضافية كفحوصات سرطان الثدي والاستشارات الصحية للأمراض النسائية مثل الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وانقطاع الطمث وهشاشة العظام.

وتوفر مستشفيات الظفرة برنامجاً خاصاً منذ عام 2021 لمتابعة المريضات اللواتي خضعن لفحص عنق الرحم. وتشمل خدمات البرنامج التحقق من النتائج غير المكتملة/ غير الكافية أو رصد التغييرات الطفيفة عن النتائج السابقة.

أما مستشفى توام فهو من أهم مراكز التميز الرائدة في علاج هذا السرطان، ويوفر للمريضات أحدث التقنيات لتشخيص السرطان وتحديد مراحله ومراقبته باعتماد أحدث خدمات تحليل الأمراض وتشخيصها. ويعد المستشفى أحد أكبر مستشفيات دولة الإمارات العربية المتحدة ويضم قسماً خاصاً للأورام يركز على تشخيص وعلاج السرطان. ويوفر المستشفى علاجات الأورام مثل استخدام العلاج الكيميائي والعلاج الهرموني والأدوية الأخرى بالإضافة إلى علاج الأورام بالإشعاع وعلاج الأورام الجراحي.

وقالت الدكتورة علياء محمد الظاهري، استشارية طب الأسرة ورئيسة قسم أمراض النساء والتوليد بالإنابة في الخدمات العلاجية الخارجية في شركة "صحة": "في كل دقيقة من كل يوم، يتم تشخيص امرأة في مكان ما في العالم بسرطان عنق الرحم، ويتسبب المرض بوفاة أكثر من 300,000 سيدة، وهو مرض يمكن الوقاية منه ومعالجته بكفاءة عالية، مما يجعل المأساة أكبر. والعنصر الأهم للوقاية من سرطان عنق الرحم هو توفير التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري للفتيات في المدارس من سن 13 إلى 14 عاماً وللنساء من سن 18 إلى 26 عاماً ولجميع النساء اللواتي لم يتم تطعيمهن من قبل. ويوصى بالحصول على تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري قبل بضع سنوات من الزواج. يمكن القضاء على سرطان عنق الرحم من خلال الفحص المبكر ومباشرة العلاج عند النساء من 25 إلى 65 سنة. ونحن في صحة، نشجع مرضانا من النساء على الاستفادة من خدمات الفحص التي نوفرها. وبالنسبة للنساء اللواتي يمتلكن تأمين صحي لا يغطي هذه الفحوصات، يمكنهن الاستفاده من باقات الفحص المصممة بعناية وبأسعار مقبولة. ونؤكد أهمية الخضوع لهذه الفحوصات لكل امرأة ".

من جانبها، قالت الدكتورة ميرفت محمود معاد، أخصائية أمراض النساء والتوليد في مستشفيات الظفرة: "يُعد سرطان عنق الرحم ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعاً بين النساء والسبب الثالث لوفيات الإناث على مستوى العالم، مع العلم أن 85% منها تحدث في البلدان المتقدمة. ولم تقم معظم النساء اللواتي تم تشخيصهن بسرطان عنق الرحم بإجراء فحوصات عنق الرحم بشكل منتظم، أو لم يقمن بمتابعة النتائج غير الطبيعية. وتجدر الإشارة إلى أن المرض هو من أكثر أنواع السرطانات قابلية للوقاية بشرط أن يتم إجراء التطعيم المناسب لفيروس الورم الحليمي البشري، إلى جانب الفحوصات المنتظمة لتسهيل الاكتشاف المبكر ثم الإدارة الفعالة للمرض."

لمعرفة المزيد عن خدمات فحص سرطان عنق الرحم التي تقدمها "صحة"، يرجى حجز موعد بالاتصال بالرقم 80050.

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شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"

تأسست شركة أبوظبي للخدمات الصحية - "صحة" بهدف توفير أنشطة صحية هي الأرقى بمجال الرعاية الصحية العامة في إمارة أبوظبي. وتدير الشركة وتمتلك جميع المنشآت الطبية من مستشفيات ومراكز وعيادات في الإمارة.

"صحة" هي احدى الشركات التابعة لـ"القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

وتلتزم الشركة بإدارة وتشغيل المنشآت التابعة لها بأسلوب يضاهي أفضل الأنظمة المتبعة عالمياً، ويثبت التزامها بتحقيق أرقى معايير التميز في توفير الرعاية الصحية، من خلال إدارتها لـ14 مستشفى تضم أكثر من 3,000 سرير، و70 مركزاً للخدمات الصحية الأولية والأسرية والطارئة، وثلاثة بنوك للدم. وتستوعب منشآتها 117,162 مريض في العيادات الداخلية سنوياً، وتُجرى بها43,262 عملية جراحية، فضلاً عن توفير خدمات الرعاية الصحية لأكثر من خمسة ملايين مريض.

وتعد "صحة" واحدة من أكبر مزوّدي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ يعمل بها أكثر من 18 ألف شخص ضمن الأطقم الطبية والتمريض والخدمات المساندة والإدارية. للتعرف على المزيد حول "صحة"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.seha.ae

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