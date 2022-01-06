كشف ساكسو بنك، المنصة المختصة في مجالات التداول والاستثمار الإلكتروني، عن قائمة أكثر الأسهم تداولاً بين عملائه في الإمارات خلال عام 2021، حيث تصدرتها تسلا، الشركة الأمريكية العملاقة في مجال السيارات الكهربائية، يليها متجر ألعاب الفيديو جيم ستوب وآبل وأمازون ونيو، وذلك في ظل مواصلة المستثمرين اتباع التوجهات العالمية المدفوعة بالتكنولوجيا.

وسجل الاقتصاد العالمي انتعاشاً ملحوظاً في العام الماضي بفضل حملات التطعيم الواسعة، كما ظهرت أسهم الميم وشهدت سلاسل التوريد نمواً غير مسبوق، فضلاً عن بروز أسهم السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات بين قائمة أكثر الأسهم تداولاً بين عملاء ساكسو بنك الذين يزيد عددهم عن 800 ألف عميل حول العالم، وتبوأت تسلا صدارة تصنيفات الأسهم قبل نيو وإيه إس إم إل القابضة وآبل وإيه إس إم إنترناشيونال.

وبدأت السنة بتقلبات متزايدة وانطلاق حملةٍ مدعومة من منصة ريدت، والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً في أنشطة قطاع التجزئة في العديد من عمليات بيع الأسهم على المكشوف مثل جيم ستوب وإيه إم سي. وحافظت العديد من هذه العلامات على جاذبيتها الكبيرة للمستثمرين على الرغم من تراجع الزخم المرتبط بها، وواظب محللو ساكسو بنك على تشجيع المستثمرين على توخّي الحذر، ومراقبة المخاطر عن كثب عند التداول في هذه الأسهم التي تميزت بمستويات غير مسبوقة من التقلبات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بيتر جارنري، رئيس استراتيجيات الأسهم لدى ساكسو بنك: "سجلت الأسهم العالمية نتائج مميزة في هذا العام، حيث ارتفعت الأسواق بنسبة 20% تقريباً. وجاء الأداء القوي مدفوعاً بانتعاش كبير في الأرباح بنسبة 104% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق".

"وبرزت في عام 2021 توجهات عديدة، حيث شهدت سلاسل التوريد نمواً غير مسبوق لم تعد معه قادرة على تلبية الطلب الاستثنائي من الاقتصادات المتقدمة. وتمثّلت العواقب في ارتفاع تكاليف السلع وفرض قيودٍ على توريد المكونات الصناعية الرئيسية مثل أشباه الموصلات، والتي عادت بتأثير سلبي على إنتاج السيارات".

"وتفوقت أسهم السلع وأشباه الموصلات في الأداء على الأسهم العالمية خلال العام نتيجة فرض تلك القيود".

"وفي ضوء قيود التوريد والطلب المرتفع، برز التضخم كظاهرةٍ واسعة النطاق وضعيفة الانتقال، وهو ما واصلت البنوك المركزية التشديد عليه مع اجتماع اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة في ديسمبر، والذي مهّد الطريق لارتفاع أسعار فائدة الاحتياطي الفدرالي في عام 2022، حيث أصبح التضخم مصدر قلق اقتصادي رئيسي وأحد المخاطر التي تعيق النمو".

"ودفعت التوقعات بارتفاع مستويات التضخم وزيادة أسعار الفائدة العديد من المستثمرين إلى تقييم نشاطهم المرتبط بأسهم النمو، والتي تعتبر أكثر حساسية وارتباطاً بأسعار الفائدة، مما أدى إلى تراجع بعض الأسهم التي سجلت أداءً مميزاً خلال العام الماضي، مثل أسهم التحول الأخضر والتجارة الإلكترونية وأسهم الفقاعة، لتكون ضمن قائمة أسوأ الأسهم أداءً لهذا العام. وسيذكر العالم عام 2021 الذي أوشكت فيه الصين على مواجهة أكبر التحديات منذ الأزمة المالية الكبرى مع أزمة الإسكان المتصاعدة والإجراءات التكنولوجية الرامية لتعزيز مستويات الرخاء المشترك، إلى جانب ضعف الطلب المحلي والذي دفع بالأسهم الصينية إلى قاع قائمة الأسهم العالمية".

"ويتمثل الجانب الآخر من التحديات التي واجهتها الصين في بروز الهند كإحدى القوى الكبرى التي حققت نتائج إيجابية خلال المرحلة الأولى من الأزمة الصحية العالمية، حيث شهد سوق الأسهم فيها انتعاشاً قوياً وسجلت الأرباح أرقاماً قياسية جديدة. ومع حلول عام 2022، يتمحور السؤال الأكثر أهمية للمستثمرين حول ارتفاع أسعار الفائدة خلال العام المقبل والذي سيحدد بدوره العديد من التوجهات".

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نبذة عن مجموعة ساكسو بنك

يعمل ساكسو بنك على تمكين العملاء من الوصول إلى أفضل فرص الاستثمار في أسواق رأس المال العالمية. وباعتباره مزوداً لحلول التداول والاستثمار في الأصول المتعددة، يسعى ساكسو بنك جاهداً إلى تمكين ودعم العملاء عبر تزويدهم بمنصات تداول متخصصة تتسم بالمرونة وسهولة الاستخدام، وتمنحهم كل الأدوات الضرورية في أي وقت، سواءً كانوا يُركزون على أنشطة التداول في الأسواق العالمية أو الاستثمار في مستقبلهم.

وقد تأسس ساكسو بنك عام 1992، وكان من أوائل المؤسسات المالية التي عملت على تطوير منصة تداول عبر الإنترنت، قدّمت للمستثمرين من القطاع الخاص نفس الأدوات وفرص الوصول إلى الأسواق أسوة بالمتداولين المحترفين والمؤسسات الكبيرة ومديري الصناديق. ويجمع ساكسو بنك بين مفاهيم التكنولوجيا المالية المرنة مع نحو 30 عاماً من الخبرة وسجل حافل بالتميز في أسواق رأس المال العالمية، بهدف تقديم تجربة متطورة للعملاء. وتحمل المجموعة أربعة تراخيص مصرفية، كما أنها خاضعة لأرقى معايير التنظيم العالمية. وتقدم المجموعة لعملائها حول العالم فرص وصول واسعة إلى أسواق رأس المال العالمية عبر فئات الأصول؛ حيث يمكنهم تداول أكثر من 40 ألف أداة بأكثر من 20 لغة ومن خلال حساب هامش واحد. وتلتزم المجموعة أيضاً بدعم أكثر من 135 مؤسسة مالية شريكة، عبر تعزيز تجربة الاستثمار التي تقدمها تلك المؤسسات للعملاء، عبر الاعتماد على التقنيات المصرفية المفتوحة للمجموعة.

ويتخذ ساكسو بنك من كوبنهاجن مقراً رئيسياً له، ويبلغ إجمالي أصول عملائه أكثر من 75 مليار يورو، كما يعمل لديه أكثر من 2000 خبير مالي وتقني في المراكز المالية حول العالم، بما فيها لندن وسنغافورة وأمستردام وشنغهاي وهونج كونج وباريس وزيوريخ ودبي وطوكيو.

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