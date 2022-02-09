الاتفاقية توفر 40 ميجاواط من الواح فيرتكس أن لمواكبة احتياجات السوق من الطاقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ترينا سولار، المزود العالمي الرائد للحلول الشاملة للطاقة الكهروضوئية، عن توقيع اتفاقيتها الأولى من ألواح فيرتكس أن مع شركة الراعبي للتجارة والاستيراد ومنظومات الطاقة الشمسية خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022 التي استضافتها أبوظبي في منتصف شهر يناير. وتهدف الاتفاقية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، إلى تزويد سوق منطقة الشرق الأوسط بـ40 ميجاواط من ألواح فيرتكس أن ومساعدة دول المنطقة في مواكبة احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، ويستخدم هذا النوع من الألواح تكنولوجيا باكو لرفع مستوى كفاءتها وزيادة الكمية التي تنتجها من الطاقة لتصل إلى أكثر من 690 واط.

وتتيح الاتفاقية أيضاً لشركة الراعبي، الموزع الرسمي لمنتجات ترينا سولار في الشرق الأوسط، ضمان استفادة دول المنطقة من أحدث التقنيات والخدمات عالية الجودة عن طريق توفير الطراز الأحدث من ألواح الطاقة الشمسية فيرتكس أن، التي ترتكز على وحدات فيرتكس قياس 210 ملم لضمان أعلى معايير الموثوقية والأداء للمستهلكين في سوق الشرق الأوسط.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أنتونيو خيمينيز، مدير عام ونائب رئيس ترينا سولار في الشرق الأوسط: "نفخر بتقديم وحداتنا الأحدث للمرة الأولى في المنطقة. وتتيح الشراكة العريقة والناجحة التي تجمعنا مع الراعبي توفير طاقة كهربائية تمتاز بالكفاءة والموثوقية اللازمة لتسريع وتيرة اعتماد الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط. ونشجع موزعنا الرسمي على تنفيذ مزيد من مشاريع الطاقة الشمسية والمساهمة في دعم قطاع الطاقة الشمسية المتنامي في هذه المنطقة".

ومن جانبه قال عبدالله الراعبي، المدير العام لشركة الراعبي: "تشهد الطاقة الشمسية إقبالاً متزايداً، حيث أصبحت خلال سنوات قليلة ركيزة الإمدادات الكهربائية في الشرق الأوسط. ونفخر بتمهيد الطريق لقطاع الطاقة الشمسية في هذه المنطقة من خلال تقديم أحدث وحدات الطاقة الشمسية المعتمدة على تكنولوجيا باكو، والتي ترتكز على وحدات فيرتكس قياس 210 ملم من ترينا سولار، مما يتيح لنا الاستفادة من أحدث تقنيات الطاقة الشمسية لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي في السوق".

وتمتاز المحفظة المتطورة من وحدات فيرتكس 210 ملم فائقة الطاقة، والمخصصة للأغراض السكنية والتجارية والصناعية والخدمية، باستطاعات تتراوح بين +400 واط و+690 واط، ما يضمن كفاءة وموثوقية عالية وتوليد مقدار كبير من الطاقة منخفضة التكلفة بفضل إمكانية وصل الألواح على التسلسل لإنتاج تيار منخفض الجهد.

وتتميز وحدات فيرتكس قياس 210 ملم بمرونتها، حيث يمكنها مواكبة جميع التقنيات الحديثة، كما تشهد هذه التكنولوجيا تقدماً سريعاً، مما يحدد معايير جديدة في تحقيق الوفورات ما يضمن تحقيق الأرباح وتحسين القيمة المقدمة للعملاء، وتعزيز تنافسية الطاقة الشمسية الكهروضوئية من حيث التكلفة، لتقود هذه التكنولوجيا مرة أخرى قطاع الطاقة الشمسية نحو تحقيق إنجازات أخرى.

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن ترينا سولار (المدرجة في بورصة شنغهاي بالرقم 688599)

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997، وأصبحت شركة رائدة عالمياً في مجال توفير الحلول المتكاملة للطاقة الكهروضوئية والذكية. وتنشط الشركة في مجال البحث والتطوير للمنتجات الكهروضوئية فضلاً عن التصنيع والمبيعات، وتطوير مشاريع الطاقة الكهروضوئية، والهندسة والمشتريات والمقاولات، والتشغيل والصيانة، وتطوير وبيع الأنظمة التكميلية الذكية لشبكات توزيع الطاقة الصغيرة ومتعددة مصادر الطاقة، فضلاً عن تشغيل منصات الطاقة السحابية وخدماتها.

في العام 2018، أطلقت ترينا سولار العلامة التجارية "اينيرجي أي او تي" (Energy IoT)، وأسست تحالف تطوير إنترنت الأشياء الصناعية في قطاع الطاقة بالتعاون مع عدد من الشركات الرائدة ومعاهد الأبحاث في الصين وحول العالم، كما أسست مركز الابتكار في إنترنت الأشياء الصناعية في مجال الطاقة الجديدة. وتعكس كل تلك المبادرات التزام ترينا سولار بالعمل مع شركائها لبناء نظام وبيئة خاصة بإنترنت الأشياء في قطاع الطاقة وتطوير منصة للابتكار لاستكشاف آفاق إنترنت الأشياء الصناعية في مجال الطاقة الجديدة، حيث تواصل الشركة سعيها كي تبقى رائدة في مجال الطاقة الذكية على مستوى العالم. وفي يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في سوق ستار ضمن بورصة شنغهاي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.trinasolar.com

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022