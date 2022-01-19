تعدّ "كوين هاوس" رائدة في قطاع الأصول الرقمية منذ عام 2015، وتزوّد الأفراد والمؤسسات حالياً بوسيلة سهلة وآمنة للاستحواذ على أكثر من 40 أصلاً من الأصول الرقمية

سنغافورة: استثمر صندوق "ترو جلوبال فنتشرز 4 بلاس" ("تي جي في 4") مبلغاً وقدره 5.7 مليون دولار أمريكي وقاد جولة التمويل من السلسلة "بي" بقيمة 17 مليون دولار في "كوين هاوس"، وهي أول شركة فرنسية تقدم خدمات إدارة العملات المشفرة وخدمات المعاملات منذ عام 2015. كما تعتبر الشركة أول مزودة لخدمات الأصول الرقمية مسجلة لدى هيئة الأسواق المالية الفرنسية، حيث أدركت السلطات الفرنسية أهمية وجودة عمليات الامتثال التي تعتمدها.

منذ استقلالها عن "ليدجر" في عام 2017، أصبحت "كوين هاوس" مصرفاً رائداً في القطاع متخصصاً في العملات المشفرة، حيث يمكن للمستخدمين بيع وحيازة وبيع عملات البيتكوين والإيثيريوم خاصتهم وأكثر من 40 أصلاً من أصول العملات المشفرة؛ وهي الآن منصة رقمية للأفراد والمؤسسات الذين يرغبون في الاستحواذ على أصول الرقمية وتأمينها.

هذا وتتولى فرق "كوين هاوس" دعم المستخدمين في بناء حافظة أصولهم وتمكينهم من فهم هذه المنظومة بشكل أفضل. تملك الشركة قاعدة تضمّ أكثر من 500 ألف عميل في أوروبا، وهي تقدم إمكانية وصول فوري إلى الكثير من أصول العملات المشفرة التي يتم اختيارها بدقة من قبل الخبراء في هذا المجال.

بالإضافة إلى المنصة عبر شبكة الإنترنت وتطبيق الجوال الجديد تماماً، تتميز "كوين هاوس" عن منافسيها بفضل الميزات التالية:

تعتبر أول خدمة مصرف خاص للعملات المشفرة

خدمة إيداع وحفظ للمستثمرين المؤسسيين

فريق من المستشارين والخبراء الذين يكرسون جهودهم لخدمة الشركات

خدمة متعددة اللغات لدعم العملاء، يمكن الوصول إليها عبر البريد الإلكتروني والهاتف

بعد حوالي ثلاث سنوات من قيامها بجمع الأموال ضمن جولة التمويل من السلسلة "إيه" بقيمة 2.7 مليون دولار أمريكي، تواصل "كوين هاوس" حالياً نموها القوي مع زيادة عدد الموظفين بمقدار 3 مرات وزيادة حجم مبيعاتها بمقدار 12 ضعفاً.

وقال نيكولاس لوفيه، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـشركة "كوين هاوس" و"كوين هاوس كاستودي سيرفيسيز" في هذا الصدد: "تسعى ’كوين هاوس‘ إلى ترسيخ مكانتها باعتبارها أول مصرف في أوروبا ’متخصص في العملات المشفرة‘. يتمثل هدفها في جعل أصول العملات المشفرة متاحة لأكبر عدد ممكن من الناس، وضمن إطار عمل منتظم يضمن الاطمئنان للمستثمرين. بفضل عملية جمع الأموال هذه، ستواصل ’كوين هاوس‘ تنويع عروضها، والتوسع في أوروبا وتعزيز فريق عملها ليتمكن من دعم نموها وتمكين العملاء والأفراد الأوروبيين وكذلك الشركات الأوروبية من تنويع مدخراتهم وزيادتها".

ومن جانبه، قال فرانك ديسفينيس، الشريك الفرنسي لدى "ترو جلوبال فنتشرز": "إنني متحمس للغاية حيال مستقبل ’كوين هاوس‘. فقد أظهرت الشركة نمواً مربحاً قوياً، وتتمتع بمكانة جيدة جداً بفضل خدمات عالية الجودة في فرنسا وأوروبا للترحيب بالطلب الجديد من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمكاتب العائلية والشركات التي تستثمر جميعها في الأصول الرقمية".

ومن خلال تقدير حالات استخدام التعاملات الرقمية في مجال الخدمات المالية المبتكرة، تواصل "تي جي في 4" الاستثمار في رواد الأعمال متعددي المشاريع ذوي المهارات والذين يقودون شركات عالمية ناشئة وطموحة رائدة عالمياً في مجال التعاملات الرقمية "بلوك تشاين". ويعدّ الصندوق مخصّصاً لشركات البلوك تشين التي تعتبر في مرحلة متأخرة من مسيرتها التمويلية من السلسلة "بي" وسي" بشكل أساسي وذلك عبر أربعة قطاعات: الترفيه/ اللعب، والبنية التحتية، والخدمات المالية وتحليلات البيانات/ الذكاء الاصطناعي. تأسست "تي جي في" على يد مجموعة دولية من "المستثمرين الملائكة الخارقين"، وتضمّ قائمة شركائها رواد أعمال ومموّلين والمكاتب العائلية والمستثمرين المؤسسيين، والذين يتمتع الكثير منهم بحقوق الاستثمار المشترك في جولات الأسهم المستقبلية.

تستطيع الشركات الناشئة التواصل عبر موقع "لينكد إن" أو من خلال صفحة الاتصال الخاصة بالصندوق على الرابط الالكتروني التالي: https://www.tgv4plus.com/contact.html

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لمحة عن شركة "ترو جلوبال فنتشرز"

تعتبر "ترو جلوبال فنتشرز" ("تي جي في") شركة عالمية لرؤوس الأموال الاستثمارية تم إنشاؤها من قبل مجموعة من رواد الأعمال متعددي المشاريع الذين يتمتعون بسجل حافل من الاستثمار بأموالهم الخاصة مع الشركاء المحدودين في مشاريع يديرها رواد أعمال متعددي المشاريع. تستفيد الشركات المدرجة ضمن حافظتها من تقنيات "ويب3"، ودمج التعاملات الرقمية "بلوك تشاين" كمزايا تنافسية لدفع التغيير من خلال المنتجات المثبتة. "تي جي في" هي عبارة عن صندوق موزع ولديها حضور في 20 مدينة، بما في ذلك سنغافورة وهونغ كونغ وتايبيه ودبي وأبو ظبي وموسكو وستوكهولم وباريس ولوكسمبورغ ومدريد ووارسو ونيويورك وسان فرانسيسكو وفانكوفر. يمكنكم زيارتنا على الموقع الإلكتروني التالي: www.tgv4plus.com ومتابعنا على "لينكد إن" و"تويتر" .

لاتصالات وسائل الإعلام: info@trueglobalventures.com

لمحة عن "كوين هاوس"

تعتبر "كوين هاوس" مزودة رائدة لخدمات الأصول الرقمية ("دي إيه إس بيه") منظمة في فرنسا ولوكسمبورغ، الأمر الذي يسهل على الأفراد والشركات الاستثمار في العملات المشفرة. تم إنشاء "كوين هاوس" في عام 2015 وهي تقدم حلولاً استثمارية فيما يتعلق بالأصول الرقمية وتوفر منصة عبر الإنترنت للاستثمار في 43 أصلاً من الأصول الرقمية، فضلاً عن خدمة عملاء متعددة اللغات يمكن للمستثمرين الأوروبيين الوصول إليها.

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إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

للاتصال:

شركة "ترو جلوبال فنتشرز"

أوليفييه كريسبن

هاتف: +971585452626

لاتصالات وسائل الإعلام بشركة "كوينهاوس":

فرانسوا كون- هاتف: 0620532774

كلوي روسينيول- هاتف: 0623081190

البريد الإلكتروني: presse@coinhouse.com

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