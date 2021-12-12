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أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كرّمت مؤسسة "تحقيق أمنية" صباح اليوم منصة تويتر على دعمها المتواصل لأعمال ومبادرات المؤسسة، ومُساهماتها المُتميّزة في تحقيق استراتيجية المؤسسة الإنسانية النبيلة.
وقام هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية" بتكريم جورج سلامة، رئيس السياسات العامة والعلاقات الحكومية والعمل الخيري، وجواهر عبد الحميد، مدير السياسات العامة والعلاقات الحكومية والعمل الخيري في تويتر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبهذه المناسبة توجّه هاني الزبيدي بالشكر والتقدير والعرفان إلى فريق تويتر على جهودهم المبذولة لدعم مُبادرات وفعاليات مؤسسة "تحقيق أمنية"، ومواصلتهم الإسهام في نشر رسالتها الإنسانية النبيلة وتعزيز الوعي بأعمالها وأهدافها الرامية إلى تحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم، مؤكداً حرص المؤسسة على إبراز ريادة شركائها في العمل الخيري، ومواصلة التعاون مع كافة الشركات المُتميّزة التي تحرص على ردّ الجميل للوطن من خلال مُساهماتها المُجتمعية المسؤولة.
من جانبه قال جورج سلامة، رئيس السياسات العامة والعلاقات الحكومية والعمل الخيري في تويتر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "سعيدون بالتعاون مع مؤسسة تحقيق أمنية وتقديم الدعم لهم في مبادراتهم وفعاليتهم الإنسانية الملهمة. هدفنا الرئيسي في تويتر هو خدمة المحادثات العامة، ونعمل باستمرار مع شركائنا لتوفير جميع السبل والأدوات التي يحتاجونها لتحقيق أكبر استفادة من المنصة، وإيصال رسالتهم وتمكينهم من التواصل مع جمهورهم بشكل فعال"
#بياناتحكومية
-انتهى-
نبذة عن مؤسسة تحقيق أمنية
مؤسسة غير ربحية تقوم استراتيجيتها الإنسانية النبيلة على تحقيق أمنيات الأطفال الذين يعانون من حالات صحية تُهدّد حياتهم بشكل عام . وهي مؤسسة مُرخّصة من وزارة تنمية المجتمع بدولة الامارات العربية المتحدة، ويقع المركز الرئيسي في مدينة أبوظبي.
وقد تمّ حتى الآن تحقيق أكثر من 5,000 أمنية لأطفال مرضى داخل وخارج دولة الإمارات يُعانون من أمراض خطيرة، دون تفريق في الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
© Press Release 2021
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