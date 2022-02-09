بدعم مجلس دبي الرياضي

تقام النسخة 12 من السباق بالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية وتحت مظلة الاتحاد الدولي

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت اللجنة المنظمة عن تفاصيل النسخة 12 من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية الذي يقام بدعم من مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع الاتحاد الإماراتي وتحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، والتي ستكون ضمن بطولة جراند فوندو العالمية والذي يقام في مدينة دبي الرياضية يوم السبت 19 نوفمبر 2022، ويمتد لمسافة 92 كيلومترًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم بحضور سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ستيوارت هويسون رئيس السباق في تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، سونيل كومار الرئيس التنفيذي لمجموعة سبينس في دولة الإمارات العربية المتحدة، وواريك جريد مدير التسويق لسباق سبينس.

وقال سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: "تنظيم النسخة الـ 12 من سباق سبينس دبي 92 يؤكد مكانة هذا السباق الرائد والنجاح المستمر الذي يحققه كونه يجمع بين صفة السباق المجتمعي والسباق التنافسي في آن واحد، سعداء بالمكانة التي بلغها هذا السباق وإدراجه ضمن سباقات جراند فوندو العالمية وهو الأمر الذي يؤكد مكانة رياضة الدراجات الهوائية في الدولة عمومًا وفي دبي بشكل خاص ويؤكد نجاح اللجنة المنظمة في تحقيق أهداف السباق الذي يستقطب هذا العام أكثر من 2500 مشارك، سباق النسخة الماضية كان أول حدث رياضي يمر من بوابة اكسبو دبي 2020 قبل افتتاح، كما سيمر السباق هذا العام أيضًا من إكسبو، وتم مراعاة اختيار مسارات السباق بعناية لتمر من أبرز المناطق السياحية في دبي، نحن على ثقة من أن النسخة الحالية ستكون نسخة مميزة وأكثر من نجاحًا من سابقاتها ونتمنى للجميع قضاء وقت ممتع وتحقيق الاستفادة الفنية والمجتمعية من المشاركة في هذا السباق".

وانضم تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية لعام 2022 رسميًا إلى روزنامة تصفيات بطولة جراند فوندو، الذي يسمح بتأهل نسبة 20% من المنافسين الأوائل في سباق سبينس دبي 92 للمشاركة في السباق النهائي الذي تستضيفه إيطاليا في شهر سبتمبر من هذا العام، وتتضمن فعاليات تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية المدرج ضمن فعاليات بطولة جران فوندو العالمية في هذا الموسم، منافسات الحدث الرئيسي المؤهل للسباق النهائي من بطولة جران فوندو العالمية، بالإضافة إلى سباق ليف ويل آوت رايد، الذي يتيح، بمساره الأقصر والبالغ طوله 40 كيلومترًا، لهواة رياضة الدراجات الهوائية من المبتدئين في دولة الإمارات فرصة المشاركة في سباق مجتمعي ضمن بيئة احترافية لاختبار إمكاناتهم وتطوير قدراتهم.

وبدوره، علق منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية: "فخورون للغاية بهذه الشراكة التي تجمعنا مع بطولة جران فوندو العالمية، ومواصلة العمل على تعزيز حضور هذه الرياضة المميزة وتشجيع ممارستها في جميع أنحاء الدولة، وتمثل إضافة تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، وما يتمتع به من شعبية واسعة، إلى روزنامة منافسات بطولة جران فوندو العالمية محطة هامة في مسيرة رياضة الدراجات الهوائية وتطويرها في دولة الإمارات، وخطوة جديدة ضمن مساعينا الرامية إلى دعم الرياضة بتوفير منصات جديدة لهواة ومحترفي رياضة الدراجات الهوائية تتيح لهم ممارسة هذه الرياضة وتفتح لهم باب المنافسة في البطولات العالمية".

وسلم سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي ومنصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية القميص الأصفر للسباق الذي سيرتديه متصدر فئة الرجال وفئة السيدات في السباقات التمهيدية وهما جريجوري سيمبسون وبابيتا خاطري.

ومن جانبه قال ستيوارت هويسون، رئيس السباق في تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية: "متحمسون للإعلان عن المسارات الرسمية الجديدة لكل من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية وسباق ليف ويل آوت رايد لعام 2022، يتضمن المسار في هذا الموسم العديد من الوجهات المميزة والمناظر الرائعة، ومن ضمنها تلال الإمارات وجزر الجميرا، ومضمار مونتجومري للجولف، بالإضافة إلى إكسبو 2020 دبي، ومع اقتراب موعد التحدي، فإننا نتطلع بشوق لعطلة نهاية الأسبوع حافلة بالمتعة والترفيه والتشويق بمشاركة مجتمع الدراجات الهوائية في الدولة من مختلف الأعمار والقدرات البدنية".

وقال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة سبينس في دولة الإمارات العربية المتحدة: " كان هذا الموسم استثنائيًا لتحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، فقد شهدنا إقبالًا غير مسبوق لمنافسات بيج 5، وعودة قرية الفعاليات "ليف ويل إيت ويل" بحلتها الجديدة وفعالياتها المميزة، كما يمثل سباق ليف ويل آوت رايد حدثًا مميزًا نتطلع خلاله لمشاركة المزيد من هواة رياضة الدراجات الهوائية المبتدئين، ونحن واثقون بأن عطلة أسبوع السباق لهذا الموسم ستكون محطة هامة في مسيرة الحدث المميزة وتعزز مكانته المحلية والعالمية".

وتنتظر عشاق رياضة الدراجات الهوائية عطلة نهاية الأسبوع حافلة بالفعاليات الممتعة، التي تنطلق في يوم الجمعة 18 فبراير مع تحدي برايم ميديكال سينتر للدراجين الصغار والذي يفتح باب المشاركة أمام الصغار الذين تتراوح أعمارهم من 2 إلى 12 عامًا، متيحًا لهم فرصة ممارسة هذه الرياضة الممتعة في أجواء آمنة برفقة العائلة، ويمكن للراغبين بالمشاركة في هذا الحدث العائلي الذي يستضيفه استاد دبي الدولي للكريكت مساء الجمعة التسجيل بزيارة https://cyclechallenge.ae/.

فيما تنطلق منافسات تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية والمؤهل لنهائيات بطولة جران فوندو العالمية لموسم 2022 صبيحة السبت 19 فبراير، حيث يخوض الدراجون المشاركون في السباق المنافسة على مساره البالغ طوله 92 كيلومترًا والذي يطوف مجموعة من أهم الوجهات في دبي ومن ضمنها موقع إكسبو 2020 دبي، انتهاءً باجتيازهم خط نهاية السباق في استاد دبي الدولي للكريكت في مدينة دبي الرياضية.

كما يمكن لهواة رياضة الدراجات الهوائية من المبتدئين الراغبين بالمشاركة في تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية التسجيل في تحدي ليف ويل آوت رايد بمساره المخصص للمبتدئين والبالغ طوله 40 كيلومترًا، ويتيح هذا السباق لهواة الرياضة ممن لا يمتلكون خبرة في هذه الرياضة فرصة المشاركة في سباق يتناسب مع قدراتهم البدنية ويعمل على تطوير مهاراتهم في رياضة الدراجات الهوائية ويزودهم بالثقة للمشاركة في المزيد من السباقات، ويمكن للراغبين بالمشاركة في تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية أو تحدي ليف ويل آوت راي زيارة الموقع https://cyclechallenge.ae.

وكشف منظمو السباق عن تجديد الشراكة مع شركة جريت + تونيك لعام 2022، والتي تزود الدراجين بالطاقة اللازمة لخوض هذا التحدي، فيما تزود أو آر إس سبورت المشاركين بالمياه خلال الحدث. للتعرف على أهم النصائح لتقديم أفضل أداء يرجى زيارة: https://gritandtonic.com/.

وتحرص الجهة المنظمة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة في جميع الجولات التحضيرية والسباق الرئيسي لضمان سلامة الجمهور وحماية الجميع من فيروس كورونا. وستتم مشاركة المزيد من التفاصيل بشكل فردي مع كل مشارك قبيل الفعالية.

وتم خلال المؤتمر الصحفي توقيع اتفاقية شراكة بين اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، وسباق سبينس 92 حيث سيتم بموجد الاتفاقية تنظيم الحدث وجميع فعاليته وفق متطلبات الاتحادين الإماراتي والدولي للدراجات الهوائية، ووقع الاتفاقية منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد الإماراتي للدراجات الهوائية، وواريك جريد مدير التسويق لسباق سبينس، تهدف إلى تنمية رياضة الدراجات الهوائية وتطويرها وتوسيع حضورها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل الشراكة الجديدة على تعزيز معايير الصحة والسلامة والنزاهة الرياضية، مؤكدة التزام الشركاء بتطوير رياضة الدراجات الهوائية في جميع أنحاء الدولة وفق أعلى المعايير، بالإضافة إلى توحيد الجهود في استضافة وتنظيم مسابقات الرياضة الكبرى، ومن ضمنها تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية.

للمزيد من المعلومات وللتسجيل، يرجى زيارة: www.cyclechallenge.ae.

#بياناتحكومية

-انتهى-

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022