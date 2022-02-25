دبي، الإمارات العربية المتحدة: استضافت قمة مستقبل الغذاء يوم أمس تحدي أفكار لمواجهة أزمة الغذاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2022 برعاية مؤسسة ثوت فور فود. حيث تمكنت إحدى الشركات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها من الفوز نظير حلولها المبتكرة لمسألة شحّ المياه، وذلك في ختام القمة التي جمعت على مدار يومين نخبة من قادة العالم والمبتكرين والشركاء العالميين والمنظمات الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي في مركز دبي للمعارض في موقع إكسبو 2020 دبي.

وتولّت مؤسسة ثوت فور فود تنظيم التحدي بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وقمة مستقبل الغذاء، وشهد مشاركة رواد أعمال من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث قدموا حلولاً مبتكرة لتعزيز صحة واستدامة ومرونة الأنظمة الغذائية. وتنوعت تطبيقات الحلول بين مرحلة الأفكار والنماذج المبدئية إلى مرحلة ما بعد التمويل الأولي.

وحصدت شركة مانهات الجائزة الكبرى بقيمة 8 آلاف دولار عن التكنولوجيا المسجلة باسمها والمصممة لحلول المياه المستدامة وإقامة المزارع العائمة، حيث توظف الحركة الطبيعية للمسطّحات المائية دون الحاجة إلى استهلاك الكهرباء أو استخدام المحاليل الملحية، ما يؤدي بالتالي إلى انعدام انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتصدّرت الشركة بذلك 170 فريقاً مشاركاً من مختلف أنحاء المنطقة، بدءاً بالإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين ولبنان، ووصولاً إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل ومصر.

وتمثل التكنولوجيا التي تقدمها الشركة حلاً مثالياً بالنسبة للمدن الساحلية وبخاصة تلك المهددة بارتفاع منسوب مياه البحر بسبب تغير المناخ. وتعليقاً على الموضوع، قال فيشنو بيلاي، الشريك المؤسس للشركة:"نفخر بتقديم مشروع استثنائي يتيح تحلية المياه وإقامة المزارع العائمة مع تفادي تفاقم ملوحة الماء أو توليد الانبعاثات الكربونية. وتتيح لنا هذه التكنولوجيا ابتكار حلول مستدامة للمياه وحلول قائمة على المزارع العائمة. وجاءت الفكرة ثمرة جهودنا الحثيثة لمعالجة نقص مياه الري العذبة في المنطقة، حيث يتم استخدام أكثر من 70? من المياه المتبخرة في الغلاف الجوي للزراعة، لكن معظمها لا يتكثف بما يكفي لتوفير إمدادات ري عذبة للمزارع. وهنا يأتي دور تقنيتنا في احتجاز المياه المتبخرة وتكثيفها، وبالتالي توفير بديل مستدام لري المزارع".

وأضاف بيلاي: "يشرفنا الفوز بمنافسة بهذا المستوى، وخاصةً باعتبارنا شركةٍ ناشئة. مما يشكل بالنسبة لنا حافزاً كبيراً للمضي قُدماً في جهودنا. لذا نتوجه بالشكر الجزيل لكلٍّ من مؤسسة ثوت فور فود وقمة مستقبل الغذاء على التقدير الذي حظينا به".

وحلّ في المركز الثاني مبادرة فارمز نات آرمز العالمي لتحصد جائزة قدرها 4 آلاف دولار. وتجمع المبادرة متطوعين من الأفراد والمؤسسات بهدف ابتكار حلول طويلة الأجل لقضايا الأمن الغذائي والتغيّر المناخي وأزمة اللاجئين في لبنان. وتتبنى المبادرة رؤية منهجية وتصميماً يركز على المجتمع بالدرجة الأولى، مما أتاح لها تطوير نموذج زراعي يشمل حلول الزراعة التجديدية والزراعة المائية القائمة على تقنيات بسيطة، وذلك بهدف زيادة حجم إنتاج الأغذية بواقع ثلاثة أضعاف، بالتوازي مع عزل الكربون لعكس مسار التغيّر المناخي.

ومن جانبها، قالت السيدة جيهان عقيقي، المديرة الإدارية والشريك المؤسس لمبادرة فارمز نات آرمز: "أسّسنا مزرعة تُربة في منطقة زحلة بلبنان بإدارة مجموعة من السيدات. ونجحنا خلال العام الأول بإنتاج محاصيل غذائية وبيعها في الأسواق للتبرع بثمنها لصالح مشاريع مجتمعية. مما يمثل أولى الخطوات في خطتنا الرامية لتحويل المزرعة إلى مركز تعليمي مجتمعي كفيل بتسهيل تبادل المعارف والخبرات".

واختتمت عقيقي: "نسعى إلى معالجة التحدي العالمي المتمثل بأزمة الغذاء ضمن السياق الإقليمي والبدء بمشوارنا من المنطقة. وأطلقنا مبادرة فارمز نات آرمز في أبريل 2021 بعد جهود مكثفة من التخطيط على مدار عدة أعوام. ويشكل الفوز بهذه الجائزة اليوم دافعاً كبيراً بالنسبة لنا للمضي قدماً، خاصةً في مرحلة مبكرة من عمر شركتنا الناشئة".

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