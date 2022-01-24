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تطبيق أفضل المعايير لتأهيل مزاولي المهن القانونية
نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية، تجربة محاكاة لجلسات المحاكم في مجموعة قضايا، ضمن برنامج تدريب المحامين لغايات القيد بجدول المحامين أمام نيابات ومحاكم دائرة القضاء في أبوظبي، وذلك بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية المعاصرة، والهادفة إلى إعداد وتأهيل الكوادر البشرية في المهن القانونية وفق منهج يضمن الحفاظ على جودة الأداء.
وأوضحت الأكاديمية أن البرنامج التدريبي للدفعة الرابعة والثلاثين من المحامين، يركز على التدريب العملي وإكساب المشاركين المهارات اللازمة لممارسة مهنة المحاماة وتأهيلهم تأهيلاً علمياً وعملياً، وذلك استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالعمل المتواصل من أجل تطوير جميع مكونات وعناصر المنظومة القضائية لتحقيق الريادة عالمياً.
وأشارت إلى أن برامج التدريب العملي، تتيح للمتدربين التعرف عن كثب على مختلف فنون المرافعة الشفوية أمام القضاء الجزائي، ومدى التزام المحامي المترافع بواجباته وبقواعد المرافعة وأصولها وشروطها وتقنياتها وأسلوب أدائها، بما يلبي العديد من المتطلبات التعليمية وتحقيق التكامل بين الدراسة النظرية لمادة القانون في الجامعات، ومتطلبات التعامل الفعلي في المحاكم والنيابات.
وتعد تجربة المشاركين في محاكاة جلسة محاكمة واقعية، نموذج تطبيقي لإجراءات المحاكم، إذ يقوم المتدربون من خلالها بممارسة أدوار هيئة المحكمة والنيابة العامة وأطراف الدعوى، إلى جانب أداء مهام واختصاصات المحامي، الذي يقدم طلباته ومرافعته الشفاهية بوصفه موكلاً عن أطراف القضية المنظورة أمام المحكمة المختصة.
#بياناتحكومية
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