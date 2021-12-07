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تسلط جوائز تجاري للتميز في المشتريات الضوء على بعض المبادرات الأكثر ابتكاراً وتطلعاً للمستقبل التي تنفذها حكومة دبي باستخدام تقنية جاقار لتحويل دور وتأثير المشتريات
وقعت شركة تجاري/جاقار خلال الحفل مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمستقبل لإطلاق نظام جديد لابتكار عملية الشراء
دبي، الإمارات العربية المتحدة: تم الاحتفال اليوم بالابتكار والرقمنة خلال حفل توزيع جوائز تجاري للتميز في المشتريات، حيث تم الإشادة بحكومة دبي تبعاً لما حققته من تقدم في التكنولوجيا الجديدة وتحويل دور وتأثير المشتريات.
وقد كرّم حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم في العنوان سكاي فيو دبي، مختلف الجهات الحكومية على عملها الدؤوب كجزء من رحلة التحول في مجال المشتريات الرقمية، وكان من بين الفائزين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي تقديراً لإنجازهم المتمثل بكونهم أصبحوا أول جهة حكومية تندمج بنجاح مع تطبيق الهوية الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة UAE Pass لتوقيع العقود الإلكترونية.
ومن بين الفائزين الآخرين مؤسسة محمد بن راشد لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأفضل مشروع أتمتة مبتكر لمنظومة رواد الأعمال ومطارات دبي، الذين نجحوا في فئة "رواد المشتريات" لأفضل حل مبتكر للمناقصات، كما حصلت مؤسسة دبي للمستقبل على جائزة الرؤية الاستشرافية للمساهمة البارزة في تطور المشتريات الرقمية.
هذا وقد سلطت الدكتورة ريم عبد العزيز، نائبة مدير إدارة العقود والمشتريات بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي خلال كلمتها الرئيسية في الحفل، الضوء على رحلة التحول الرقمي للجهة الحكومية عبر المجالات الرئيسية لأعمالهم من تحسين المصادر إلى إدارة الموردين وتحويل الطريقة التي يقومون بها بالشراء.
وأشادت عبد العزيز خلال خطابها بأحدث الأنظمة التي تتيح أفضل الحلول التقنية في المشتريات والتعاقد وتسهيل إجراءات العمل، حيث قامت بتسليط الضوء على إلغاء الورق من عمليات العطاء، مما قلل بشكل كبير من الوقت اللازم لإكمال الإجراءات وحرر الموارد للتركيز أكثر على الجوانب الأخرى المهمة في الهيئة الحكومية.
بالإضافة إلى فوز مؤسسة دبي للمستقبل بالجائزة فقد وقعت الجهة الحكومية أيضًا مذكرة تفاهم مع شركة تجاري/جاقار لتوسيع شراكتهما الحالية، حيث سيشهد إطار العمل الجديد استخدام حلول جاقار للمشتريات الإلكترونية، وهي تجربة تسوق قائمة على الكتالوج عبر الإنترنت للسلع والخدمات تمكن المستخدمين النهائيين من خلالها من طلب تسهيل متطلبات المشروع على منصة المشتريات "FutureBuy" الخاصة بالجهة الحكومية.
وبهذه المناسبة قال هاني مصبح، نائب الرئيس للمبيعات في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة جاقار: "إنه حقاً تطور كبير سيغير قواعد اللعبة، حيث سيكون لدى مديري المشاريع ورؤساء الأقسام القدرة على الوصول مباشرة إلى الموردين وتسهيل مشترياتهم من خلال طريقة آلية شفافة وفعالة، فالابتكار هو جوهر المشتريات الرقمية، لذا فإننا نحتاج إلى دفع الحدود باستمرار لضمان تركيز الحلول على تحديات الأعمال والعمليات والأفراد لضمان نتائج وأعمال إيجابية".
وأضاف مصبح قائلاً: "نحن فخورون للغاية بشراكتنا الطويلة الأمد مع حكومة دبي ونعتز بهذه الثقة التي منحتنا إياها الحكومة في تقديم هذه التكنولوجيا الرائدة في مجال المشتريات، كما يسرني أن أهنئ جميع المشاركين في حفل توزيع الجوائز اليوم وأتطلع إلى الاحتفال بنجاحهم المستمر في المستقبل".
هذا وقد أطلقت جاقار رسمياً في وقت سابق من هذا العام رسميًا بوابة التوريد الإلكتروني المحدثة الخاصة بها (eSupply)، والتي تضم مجموعة من الخصائص السهلة الاستخدام، بغية تسهيل فرص التعاون مع الجهات الحكومية في دبي.
التكنولوجيا الأساسية وخدمات الدعم للموقع هي شراكة بين تجاري/جاقار وحكومة دبي الذكية وتعمل كبوابة إلكترونية للموردين للمشاركة في المناقصات عبر الإنترنت التي تنشرها أكثر من 40 جهة حكومية رئيسية في دبي.
ستوفر البوابة الإلكترونية الجديدة بيانات دقيقة في الوقت الفعلي تتعلق بالموردين النشطين والفرص الحالية وتشغيل طلبات المعلومات (RFI’s) وطلبات عروض الأسعار (RFQ’s)، كما تدعم أيضاً تفاصيل الاتصال باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والهندية.
بالإضافة إلى ذلك، تسهل المنصة الإلكترونية الجديدة من عمليات التسجيل والدخول إليها بطريقة موجزة ومبسطة. كما تحدد، في الوقت عينه، نطاق الجهات الحكومية المشاركة حالياً، فضلاً عن احتوائها على مكتبة موارد، تقدم النصائح والمشورة حول كيفية التنقل في بوابة التوريد الالكتروني eSupply بشكل أكثر فاعلية.
واختتم مصبح حديثه بالقول: "يتم تزويد المشترين والموردين المحتملين من خلال منصة الشراء eSupply الخاصة بنا، بأكثر وسائل التفاعل كفاءة وفعالية وشفافية، مما يخلق فرصًا متكافئة لمنح العقود العامة وخلق بيئة ديناميكية وتنافسية وابتكارية متزايدة لتوفير السلع والخدمات لحكومة دبي".
#بياناتشركات
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نبذة عن شركة جاقار: تبسيط عمليات الشراء
تقوم شركة جاقار بتعزيز قيمة العملاء للمشترين والبائعين من خلال شبكتها العالمية المتصلة بمساعدة مكاتب الشركة الموزعة في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا والمملكة المتحدة وأستراليا وآسيا والشرق الأوسط، كما تقوم شركة جاقار بتطوير وتوفير حلول المبيعات القائمة بشكل كامل على مفهوم "البرمجيات كخدمة" SaaS))، والتي تتضمن تحليلات الإنفاق المتقدمة وإدارة الفئات والموردين وعمليات التوريد و إدارة العقود والمشتريات الإلكترونية والفواتير وإدارة سلسلة التوريد وإدارة المخزون، والتي تتوفر جميعها على منصة واحدة، تسمى جاقار وان. ولطالما تمتعت شركة جاقار بمكانة ريادية في مجال حلول الإنفاق لأكثر من 25 عامًا، كما تواصل الشركة قيادة منحنى الابتكار من خلال الإصغاء إلى العملاء وأصحاب الخبرة في جميع قطاعات الصناعة والخدمات العامة والأوساط الأكاديمية.
© Press Release 2021
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