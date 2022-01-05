أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع "تبريد"، (رمز التداول في سوق دبي المالي Tabreed)، اليوم أن مجلس إدارة الشركة اختار السيد/ أنطونيو دي تشيكا ليشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، وذلك بدءاً من 5 يناير 2022.

وسيخلف أنطونيو دي تشيكا السيد/ جان-فرانسوا تشارترين، والذي شغل منصب الرئيس التنفيذي السابق للعمليات منذ انضمامه إلى "تبريد" في نوفمبر 2017. وشهدت الشركة خلال قيادة تشارترين للعمليات نمواً استثنائياً وغير مسبوق في محفظتها من العملاء، كما حققت تقدّماً كبيراً في الكفاءة التشغيلية وزيادة ملحوظة في انسيابية خدمة العملاء، وفي نفس الوقت، نجحت في تحقيق أرقام قياسية في الأرباح وعوائد المساهمين.

وقال خالد عبدالله المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد": "يأتي انضمام أنطونيو إلى تبريد خلال فترة استثنائية تعيشها الشركة بعد إطلاق هويتها الجديدة، والتي جاءت تتويجاً لسلسلة من عمليات الاستحواذ الأكبر والأهم في تاريخ تبريد الحافل بالإنجازات".

وأضاف: "لقد ساهم بشكل كبير وأساسي في النمو الذي حققته الشركة مؤخراً، ونحن ممتنون له على جهوده المتميزة التي لا تقدر بثمن. جان-فرانسوا شخص يتمتع بشخصية هادئة ومتميزة، جميعنا في تبريد سنفتقد العمل معه، ونتمنى له ولعائلته كل التوفيق في المستقبل".

انضم جان-فرانسوا شارترين (والذي يعرف داخل الشركة باسم "جيف")، إلى "تبريد" في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في نوفمبر 2017، وذلك بعد فترة قصيرة من قيام شركة "إنجي" بالاستثمار في "تبريد" لتملّك نسبة 40? من الشركة. وقبل انضمامه إلى "تبريد"، عمل تشارترين في منصب رئيس القسم الفني والهندسي في شركة "إنجي إيطاليا"، كما عمل مديراً لخدمات تدفئة المناطق في شركة "أوستا" في شمال غرب إيطاليا.

ووصف تشارترين الفترة التي أمضاها في "تبريد" بالمرحلة الهامة التي أثرت بشكل كبير في مسيرته المهنية، حيث عمل خلالها على عدد من عمليات الاستحواذ الرئيسية التي عززت محفظة "تبريد" ورفعت ربحيتها بشكل كبير، ومنها الاستحواذ على شبكة تبريد المناطق في وسط مدينة دبي ومحطات التبريد في جزيرة السعديات وجزيرة المارية في أبوظبي. وأضاف: "لقد نجحنا في إحراز تقدّم كبير من الناحية التشغيلية، حيث قمنا بإعادة النظر في عمليات التشغيل والصيانة في دولة الإمارات، وذلك لتعزيز تجربة المستخدم وتحسين مستويات الكفاءة، والتي تعد أمراً في غاية الأهمية بالنسبة للبيئة والمجتمعات التي نعمل بها، حيث أنني فخور جداً لمساهمتي في تحقيق هذه الإنجازات الهامة، وأتطلّع لرؤية الشركة وهي تحقق المزيد من النمو والتقدّم في المستقبل".

دي تشيكا إيطالي الجنسية ويبلغ من العمر 46 عاماً، وهو أيضاً مثل تشارترين ينضم إلى "تبريد" قادماً من شركة "إنجي"، حيث عمل في عدة مناصب في قطاع تبريد المناطق حول العالم منذ انضمامه إلى الشركة في 2011، كان آخرها منصب رئيس إدارة الأصول في مقر الشركة في دبي. وعمل سابقاً كتنفيذي تطوير الأعمال لدى شركة "إنجي" خلال مرحلة إتمام الشركة لعملية الاستحواذ على حصة 40? في "تبريد"، وقد لعب دوراً بارزاً في إتمام الصفقة.

يتمتّع دي تشيكا بخبرة دولية واسعة في قطاع الطاقة تزيد عن 20 عاماً، حيث عمل لمدة خمس سنوات في الوكالة الدولية للطاقة، وهو أيضاً عضو نشط في العديد من الاتحادات والجمعيات الخاصة بقطاع طاقة المناطق، بالإضافة إلى اللجنة الفنية لمؤتمر الطاقة العالمي. يتقن دي تشيكا اللغات الإيطالية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية، ويحمل درجة الماجستير في هندسة الطيران من جامعة "بوليتكنيكو دي تورينو" في مدينة تورينو الإيطالي، بالإضافة إلى ماجستير متخصص في هندسة وإدارة الطاقة من المدرسة الوطنية العليا للمناجم في باريس.

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نبذة عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع "تبريد"

تلعب "تبريد" دوراً محورياً في تمكين الأفراد والمجتمعات حول العالم من المضي قدماً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة. لقد حققت "تبريد" مند انطلاق مسيرتها عام 1998 العديد من الإنجازات البارزة، فهي تعد من أقوى الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثرها نمواً، كما تم إدراجها في سوق دبي المالي، وكانت من بين المؤسسات التي شاركت في إطلاق مؤشر الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في الشركات الإماراتية اس&بي/حوكمة. تعد "تبريد" أكبر شركة في قطاع تبريد المناطق، كما وتواصل الاستثمار في برامج البحث والتطوير وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مما يساهم في ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً. تمتلك "تبريد" بنية تحتية متطوّرة تمكّنها من تقديم خدمات تبريد المناطق لعدد كبير من أهم المشاريع والوجهات في المنطقة، بما فيها برج خليفة، وجامع الشيخ زايد الكبير، ومتحف اللوفر أبوظبي، ونافورة دبي، ودبي أوبرا، ودبي مترو، ومرفأ البحرين المالي.

تمتلك الشركة 85 محطة تبريد المناطق في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشغّل الشركة 75 محطةً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وثلاث محطات في المملكة العربية السعودية، وخمس محطات في سلطنة عُمان، ومحطة واحدة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى دول أخرى في المنطقة. إن كفاءة الطاقة عنصر راسخ في نهج "تبريد"، وهذا يعزز قدرة الشركة على دعم عملائها من الشركات والمؤسسات لترشيد استهلاك الطاقة، وبالتالي الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أجل الوصول إلى الحياد الكربوني.

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