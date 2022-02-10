تساهم هذه الشراكة في دعم إستراتيجية تحول الطاقة في مصر

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع.)(رمز التداول في سوق دبي المالي: "Tabreed") اتفاقية شراكة مع الشركة المصرية لمشروعات الطاقة والتبريد "جاس كول" وشركة مراكز للتطوير العقاري، وذلك لتقديم خدمات تبريد المناطق لمركز "D5M مول" الجديد الواقع في مدينة القطامية الجديدة، شرق القاهرة. وباعتبارها الشراكة الأولى من نوعها في الأسواق المصرية، تحظى هذه الصفقة بأهمية خاصة بالنسبة لشركة تبريد لما تمثله من فرص كبيرة لتنمية أعمالها في المستقبل .

هذا وقد شارفت أعمال البناء على الانتهاء في مشروع "D5M مول"، الذي يعتبر جزءًا أساسيًا من مشروع "ديستريكت فايف" والذي تقوم بتطويره شركة "مراكز"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة فواز الحُكير السعودية، أهم الرواد في تطوير مراكز التسوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيبدأ العمل في المركز هذا العام، على أن يتم تشغيله بشكل كامل قبل نهاية عام 2023. وتمتلك شركة تبريد، الشريك الرئيسي في هذا التحالف، حصةً من الأسهم بنسبة 60% في حين تمتلك شركة "جاس كول" الحصة المتبقية بنسبة 40%.

وسيتم بناء محطة تبريد المناطق على مراحل وبقدرة انتاجية تبلغ 7500 طن تبريد، حيث سيتم تشغيل 6000 طن تبريد متعاقد عليها بموجب اتفاقية طويلة الأجل.

يضم مركز "D5M مول" الذي تبلغ مساحته 70 ألف متر مربع مجمعًا سكنيًا يتألف من 1800 وحدة سكنية فاخرة من منازل التاون هاوس، والشقق والمكاتب. ويٌعدُّ هذا المشروع من أحدث مشاريع شركة "مراكز" التي تدير حاليًا سلسلة تتألف من 17 مركزًا للتسوق تمتد على مساحة تزيد على 1.6 مليون متر مربّع بما فيها "مول العرب" الشهير.

وعقب التوقيع على الاتفاقية، صرَح المهندس خالد عبد الله المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة تبريد، قائلاً: "هذه خطوة إستراتيجية بالغة الأهمية لشركتنا، لطالما كان دخول الأسواق المصرية أحد أهم أهدافنا طويلة الأجل لتحقيق النمو المستدام خارج دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لما تتمتع به شركة تبريد من خبرات واسعة في مجال تبريد المناطق ستعود بأشكال مختلفة من الفوائد على الأسواق المصرية. ولقد رأينا في "جاس كول" شريكًا مثاليًا بفضل سجلّها الحافل بالتميّز التشغيلي، علاوةً على أنها تتشارك معنا في القيم ذاتها والسعي المستمر لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة. هذا ونتطلّع في السنوات القادمة للاستفادة من خبرات شركة "إنجي"؛ فهي من أبرز مساهمي شركة تبريد وتتمتع بحضور قوي في الأسواق المصرية".

وجدير بالذكر أنَّ شركة تبريد هي أول مستثمر دولي في مجال تبريد المناطق في مصر، التي تعتبر من الأسواق الواعدة للغاية في هذا المجال، حيث يعتبر تبريد المناطق صناعة مستجدة نسبيًا فيها لكون شركة "جاس كول"، التي تأسست في 2004، هي أول مزوّد لخدمات تبريد المناطق في مصر. ومع ذلك، تشهد مصر إقبالًا متناميًا في الطلب على خدمات تبريد المناطق، الأمر الذي سيساهم في تمكينها من تحقيق أهدافها البيئية المستدامة.

تستهلك تقنية تبريد المناطق تقريبًا نصف الطاقة التي تستهلكها وسائل التبريد التقليدية، مما يحدّ من انبعاث ملايين الأطنان من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا، ما جعل صناعة تبريد المناطق ركيزةً أساسيةً في السعي نحو تحقيق الحياد الكربوني.

وتعليقاُ على توقيع الاتفاقية، يقول المهندس باسل رمزي، العضو المنتدب لشركة مراكز: "شركة مراكز شركة رائدة في قطاع التطوير العقاري ونسعى إلى التعاون بشكل وثيق مع شركاء أقوياء بنفس القدر لدعم مشروعاتنا التجارية والسكنية الرائدة في جميع أنحاء مصر. وتأتي شراكتنا مع" تبريد "و" جاس كول " باعتبارهما شركتين رائدتين في توفير حلول تبريد موفرة للطاقة، وفعالة من حيث التكلفة وصديقة للبيئة لتعزز من ترسيخ جهودنا لدعم رؤية مصر 2030، نحو تحقيق المزيد من الاستدامة البيئية."

هذا وقد صرح المهندس عمرو بدوي، رئيس شركة جاس كول عن إتفاقية التحالف مع شركة "تبريد" قائلا: "يسرنا إبرام هذه الإتفاقية والتي تمهد الطريق لعلاقة طويلة الأمد مع واحدة من أكبر شركات تبريد المناطق في العالم للإستفادة من الخبرات في هذا المجال." وأضاف : " أن هذه الإتفاقية تمثل أهمية كبري لكل من جاس كول وتبريد حيث تشهد مصر نهضة عمرانية وتنموية غير مسبوقة بالتوسع في تنفيذ مشاريع التنمية العمرانية بمختلف أنواعها وإنشاء مدن جديدة والتي بالتأكيد سوف تحتاج لتوفير خدمات التبريد."

وإستطرد قائلا: "إن شراكتنا مع شركة مثل تبريد تتيح لنا الإسهام بشكل أكبر في تطوير حلول مبتكرة تدعم توفير خدمات تبريد ذات كفاءة عالية بغية تحقيق هدفنا المشترك والمتمثل في ضمان مستقبل أكثر إستدامة للجميع."

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نبذة عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد"

تُوفر شركة تبريد خدمات تبريد المناطق لعدد كبير من أبرز المشاريع في المنطقة، بما فيها برج خليفة، ومسجد الشيخ زايد الكبير، ومتحف اللوفر أبوظبي، وعالم فيراري، وأبراج الإمارات، وجزيرة ياس، وجزيرة المارية، ودبي مول، ودبي أوبرا، ومترو دبي، ومرفأ البحرين المالي، ومشروع جبل عمر في مدينة مكة المكرمة، ومول مراكز في التجمع الخامس، القطامية، مصر. كما تمتلك الشركة 85 محطة لتبريد مناطق في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي منها 75 محطةً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وثلاث محطات في المملكة العربية السعودية، وسبع محطات في سلطنة عُمان، ومحطة واحدة في مملكة البحرين، إلى جانب محطات أخرى في المنطقة.

تأسست الشركة الوطنية للتبريد المركزي في العام 1998، وهي شركة مدرجة في سوق دبي المالي وتُعدُّ من أقوى الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثرها نموًا. وتلعب الشركة دورًا رائدًا في تقدم الأفراد والمجتمعات حول العالم نحو مستقبل أكثر استدامة. تواصل الشركة ترسيخ مكانتها الرائدة عالميًا من خلال خدماتها التي تمتاز بالكفاءة العالية من حيث استهلاك الطاقة، وحرصها على الاستثمار في برامج البحث والتطوير وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وبالإضافة إلى تبريد المناطق، توفر شركة تبريد خدمات مساندة لتحقيق كفاءة الطاقة، لدعم عملائها من الشركات والمؤسسات في ترشيد استهلاك الطاقة والحدّ من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف الحياد الكربو

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