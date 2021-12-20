خطوة التعاون الجديدة تجمع بين خبرة إدارة البيانات الرائدة وقدرات خدمات الأوراق المالية التي تمتلكها "بي إن واي ميلون" مع الخبرة المحلية والبنية التحتية لـ "الأهلي المالية" للاستفادة من قوة الحلول المبتكرة

[المملكة العربية السعودية] أعلنت "بي إن واي ميلون" BYN Mellon و "الأهلي المالية" SNB Capital عن التوصل إلى علاقة تعاون في مجال حلول إدارة البيانات التحويلية في المملكة، بما يؤدي إلى بناء منظومة قوية ورائدة وشاملة لأسواق رأس المال.

وعن طريق الاستفادة من التحالف الاستراتيجي الذي تم التوصل إليه في وقت سابق لتقديم إمكانات خدمات الأوراق المالية، ستقوم "الأهلي المالية" بنشر منصة بيانات "بي إن واي ميلون" بالاقتران مع بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات في المملكة. وتتيح منصة بيانات "بي إن واي ميلون" التي تحمل العديد من الجوائز المؤسسية تحويل مشهد بياناتها من خلال اعتمادها نهج مركزية الأصول الاستثمارية المعقدة، والعمل على إدارتها بفعالية. وتشمل قائمة قدراتها توفير حلول يكون المستخدم محورها، وتصميمها من أجل تقديم بيانات دقيقة وآنيّة، وقياس مدى التعرض للمخاطر، وتوفير الأمان على مستوى النظام عبر مستودع بيانات مركزي.

ويعتبر الحل الأول من نوعه، حيث يتم تقديم الخدمات ضمن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التابعة لـ "الأهلي المالية"، وتكون مصممة وفق متطلبات توطين البيانات في المملكة، وهو جانب يضيف عرضاً فريداً للقيمة. ويمثل التعاون الأخير تطوراً مهماً للقطاع المالي في المملكة، وسيقدم للعملاء المؤسسيين لـ "الأهلي المالية" حلاً واحداً وموحداً للأصول المحلية والعالمية.

وقال أكاش شاه، مدير النمو الأعلى في "بي أن واي ميلون": "في ظل التحول الذي تشهده أسواق رأس المال نحو المستقبل الرقمي، يسعدنا تعزيز تحالفنا مع "الأهلي المالية" لتوفير حل مثالي لتحليل البيانات يكون جاهزاً للمستقبل، وللمساعدة في بناء بنية تحتية رائدة لأسواق رأس المال العالمية في المملكة، والإسهام في دفع عجلة النمو. إن تعاوننا يستند إلى نقاط القوة المتوافرة لدى المؤسسات الرائدة لدعم متطلبات القطاع المالي المتنامي في المملكة، ورؤية تأسيس منظومة اقتصادية متنوعة ومستدامة. وتتمثل مهمتنا في "بي أن واي ميلون" في تمكين عملائنا ومؤسساتنا وقادتنا لتحقيق النجاح المنشود في شتى أرجاء العالم المالي، ونفخر بمواصلة البناء على إرثنا القائم على الثقة والابتكار في المنطقة".

وأضاف راشد شريف، الرئيس التنفيذي لشركة "الأهلي المالية": ""إن دورنا الرائد الذي نقوم به من أجل تنمية وتطوير أسواق رأس المال في المملكة والقطاع المالي بالتماشي مع "رؤية 2030"، يعتمد بشكل كبير على امتلاكنا التكنولوجيا والقدرات المناسبة وتوطيد العلاقات مع الشركاء المناسبين. ومن شأن نشر هذا الحل أن يعزز مكانتنا الرائدة في السوق، خاصة في مجال خدمة إدارة البيانات المعقدة واحتياجات إعداد التقارير للمؤسسات وأصحاب الأصول الكبار في المملكة. وستكون علاقتنا القوية مع "بي إن واي ميلون" بمثابة محرك للنمو المستمر في أعمال الحفظ وخدمة الأصول".

وستعمل منصة "بي إن واي ميلون"الحديثة لإدارة البيانات الهادفة إلى تسريع تحسين آليات تدفق العمليات الاستثمارية اليدوية النموذجية، على دعم عملاء "الأهلي المالية" في المملكة من خلال تزويدهم بفرص كبيرة لتحسين أدائهم بالاعتماد على تدفقات البيانات المحسنة. وبما أنها تعدّ برنامجاً للبنية المفتوحة، فستعمل على ربط جميع المشاركين في السوق، وتمكين التعاون مع التكنولوجيا الرائدة التي توفر للعملاء الأدوات اللازمة لاستخدام البيانات في المكاتب الأمامية والمتوسطة والخلفية.

ويسهم هذا التعاون في دعم نشاط "بي إن واي ميلون" في المنطقة، بما في ذلك الإعلان الأخير عن التحالف الاستراتيجي مع "الأهلي المالية"، أكبر أمين حفظ في المملكة. ويمثل هذا التحالف محطة مهمة في البنية التحتية لأسواق رأس المال في المملكة ورؤية 2030، والتي تشمل ضمن محاورها إنشاء قطاع خدمات مالية متنوع لدعم تنمية الاقتصاد الوطني.

ومع مواصلة تطور السوق الذي يحظى بالدعم من استراتيجية الاستثمار الوطنية، تلتزم كل من "الأهلي المالية" و "بي إن واي ميلون" بالأهداف طويلة المدى المتمثلة في جذب المستثمرين العالميين، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرائدة للسوق العالمية وحلول الأمن السيبراني ومرونة البيانات.

#بياناتشركات

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تعتبر "بي إن واي ميلون" شركة استثمارات عالمية تركز على مساعدة عملائها في إدارة وخدمة أصولهم المالية طوال الدورة الاستثمارية. ومن خلال خدماتها المالية للمؤسسات والشركات والمستثمرين من الأفراد، تقدم هذه الشركة خدمات الاستثمار وإدارة الثروات بناءً على أسس راسخة في 35 دولة. وحتى ديسمبر 2021، كانت الشركة تتعامل مع 45 تريليون دولار من الأصول تحت الحفظ و/ أو الإدارة، و 2.3 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. وتعمل الشركة كنقطة اتصال واحدة للعملاء ممن يتطلعون إلى إنشاء وتداول وحفظ وإدارة وخدمة وتوزيع وإعادة هيكلة الاستثمارات. وتعد أيضاً علامة تجارية تابعة لشركة "بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن" التي تحمل الرمز (BK) في بورصة نيويورك. وللمزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقعها: www.bnymellon.com، كما يمكن متابعة صفحتها على "تويتر" (@BNYMellon)، أو زيارة غرفة الأخبار www.bnymellon.com/newsroom لمعرفة آخر أخبارها ومستجداتها.

نبذة عن الأهلي المالية

تعتبر الأهلي المالية ذراع إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري (تداول: 1180)، أكبر بنك تجاري في المملكة العربية السعودية. وتقدم الشركة خدمات الأوراق المالية وإدارة الثروات والأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية إلى ()1 عملاء التجزئة المحليين وأصحاب الثروات وذوي الدخل المرتفع، (2) العملاء من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية. وتتمتع الأهلي المالية بمكانة رائدة في السوق، كأكبر أمين حفظ في المملكة العربية السعودية، وقامت بتسوية ما يزيد على 22% من التداولات في "تداول" في الربع الأخير من العام 2020، كما أنها أكبر مدير للأصول في المملكة بقيمة 57 مليار ريال سعودي من الأصول الخاضعة للإدارة حتى يوليو 2020، وهي أيضاً إحدى الشركات الرائدة في قطاع البنوك الاستثمارية، وتحتل مكانة مرموقة بين الوسطاء باستمرار في تداول. وتحمل الأهلي المالية ترخيصاً من قبل هيئة السوق المالية لتقديم طيف واسع من الخدمات، بما في ذلك: التعامل بصفة مدير ووكيل، وأنشطة الحفظ والاكتتاب والإدارة، والترتيب والاستشارات في مجالات الأوراق المالية. ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول هذه الشركة من خلال موقعها الإكتروني: www.alahlicapital.com، كما يمكن متابعة صفحتها على تويتر (@AlAhliCapital).

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