الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت شركة بين أند كومباني، الشركة العالمية الرائدة في مجال استشارات الأعمال، عن ترقيات جديدة شملت ثلاثة أعضاء من طاقم عملها الداخلي إلى مرتبة شريك، على أن يتولى الشركاء مسؤولياتهم وأعمالهم الجديدة ضمن مقر الشركة في دولة الإمارات. ومنحت شركة بين أند كومباني في حملة الترقيات الأخيرة 78 موظفًا، مناصب قيادية تحت مسمى شريك وخبير، لتدخل المهام الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2022. ويذكر أن الشركة الاستشارية رحّبت أيضًا خلال العالم الماضي بنحو 50 شريكًا جديدًا وشريكًا خبيرًا.

وبهذه المناسبة صرح توم دي وايل، الشريك والمدير الإداري في شركة بين أند كومباني الشرق الأوسط: "نحرص دائمًا على مواصلة الاستثمار وتطوير أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط، ويسعدني اليوم الترحيب بجيل جديد من القادة في شركتنا، فهم محور اهتمامنا ورؤيتنا لمستقبل مشرق. يجسد كل واحد من الأعضاء الثلاثة أفضل ما تتمتع به الشركة من خبرات رائدة في مجال الاستثمار، ولديهم باع طويل من الكفاءة والعمل والإخلاص لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا في جميع أنحاء المنطقة، فضلًا عن قدرتهم على تدريب وصقل مهارات فرق العمل لدينا وتطويرها. ونحن على ثقة من أنهم سيواصلون العمل الدؤوب لتطوير أدوارهم الجديدة، وأتمنى لهم مستقبلًا زاهرًا يحمل المزيد من النجاح والتقدّم".

إبراهيم العايدي

يعمل في بين أند كومباني منذ ثلاث سنوات لدى مكتب الشركة في منطقة الشرق الأوسط، ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة Ottignies-Louvain-la-Neuve في بلجيكا. ويمتلك العايدي باعًا طويلًا من الخبرة تمتد لأكثر من 18 عامًا في تكنولوجيا المؤسسات والتحوّل الرقمي، ولديه مساهمات رائدة في دعم العملاء في استراتيجية تكنولوجيا المعلومات، والنموذج التشغيلي، بالإضافة إلى التحليلات المتقدّمة والتحوّل الرقمي في العديد من القطاعات، ومنها: الخدمات المالية والقطاع العام والتجزئة.

قبل انضمامه إلى شركة بين أند كومباني، قاد العايدي عملية تنفيذ برامج واسعة النطاق لتكنولوجيا المعلومات من خلال إحدى الشركات العالمية في تكامل الأنظمة والتي تقدّم خدمات رائدة لعملائها في الخدمات المالية والاتصالات في أوروبا والولايات المتحدة.

رجا عطوي

يمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط، ويتولى منصب شريك وعضو رئيسي في تطبيق استراتيجية الاستدامة للطاقة والموارد الطبيعية في شركة بين أند كومباني. ولديه مساهمات قيادية في قطاعات الطاقة والمرافق والتصنيع والعقارات، ويمتلك خبرة في تقديم نصائح استشارية للعملاء حول مجموعة من الموضوعات، بما يشمل استراتيجيات النمو، والنموذج التشغيلي، وإعداد الهياكل التنظيمية، وخلق القيمة المدفوعة بالاستدامة (لا سيّما الحلول في إدارة الكربون والهيدروجين).

يحمل رجا درجة الماجستير في الهندسة المدنية والبيئية من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، ودرجة البكالوريوس في الهندسة المدنية والبيئية من الجامعة الأمريكية في بيروت.

وسام ياسين

يعمل وسام بصفة شريك في شركة بين أند كومباني الشرق الأوسط، ويُعد رائدًا في القطاعين الحكومي والخاص، وقطاعات الأثر الاجتماعي والاستدامة ومسؤولية الشركات.

ويتمتع بخبرة تزيد على 14 عامًا في تقديم نصائح استشارية للقطاع الخاص والهيئات الحكومية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بمجموعة من المجالات، ومنها: التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتنمية المستدامة، ومسؤولية الشركات، وتنمية رأس المال البشري والتعليم. ويُعد أحد أهم العاملين الشغوفين في تقديم المساعدات للشركات ذات الأعمال غير الربحية، كما ويقدّم خدماته الاستشارية لنخبة من المؤسسات الرائدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشأن الاستراتيجيات وتعظيم الأثر ونماذج التمويل.

يحمل وسام درجة الماجستير في التنمية المستدامة من جامعة هارفارد في ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من معهد إنسيد في فونتينبلو بفرنسا، ودرجة البكالوريوس في الهندسة من الجامعة الأمريكية في بيروت.

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