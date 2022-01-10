دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "بيما للتأمين"، شركة التأمين المبتكرة التابعة لمجموعة اينوك والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن إطلاق "بيما سمارت درايفر"، نظام تأمين السيارات المبتكر القائم على سلوكيات السائقين، والذي يهدف إلى مكافأة القيادة الآمنة على مدار العام، وبالتالي تحفيز المزيد من السائقين على الالتزام بأقصى درجات المسؤولية على الطرقات.

هذا ويعدّ نظام التأمين "بيما سمارت درايفر" أول نظام من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، ويستخدم تقنيات متطورة لتقييم سلوكيات القيادة عبر قياس بيانات مثل السرعة والضغط المفاجئ على المكابح واستخدام الهاتف خلال القيادة. وبهدف تعزيز عادات القيادة الآمنة بين السائقين، يقدّم البرنامج للمستخدمين مجموعة واسعة من المكافآت القيّمة بما فيها استرداد النقود.

وفي هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "تماشياً مع أهداف الأجندة الوطنية التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للحدّ من الحوادث على الطرقات، نؤكّد في ’بيما للتأمين‘ التزامنا الراسخ بالتوعية بمفاهيم القيادة الآمنة. وانطلاقاً من مكانتها كشركة تأمين تقوم على الابتكار، نفخر اليوم في "بيما للتأمين" بإطلاق أول منتج تأمين يقوم على سلوكيات القيادة لدى السائقين في المنطقة، وبالتالي الارتقاء بمكانتنا كشركة رائدة توفر حلولاً شاملة للتأمين عبر الإنترنت."

ويمكن للمستخدمين تفعيل نظام "سمارت درايفر" عبر تطبيق Beema على الهواتف المتحركة، ليقوم بقياس سلوكيات القيادة دون الحاجة إلى جهاز تتبع أو صندوق أسود لتسجيل البيانات. ويضمن النظام أعلى درجات الحماية لبيانات المستخدمين وخصوصيتهم، كما أنه متوافق مع معايير "النظام العام لحماية البيانات" الصارمة ويحافظ على أعلى مستويات الأمن السيبراني.

ويأتي إطلاق نظام "سمارت درايفر"، تأكيداً على التزام "بيما للتأمين" المتواصل بإطلاق برامج تحظى باستحسان المستخدمين بفضل مزايا مشاركة الربحية.

تجدر الإشارة إلى أن نموذج العمل الفريد لشركة "بيما للتأمين" قد صُمم بهدف توفير المزيد من الفرص في الأسواق عالية النمو بالاستفادة من التقنيات الرقمية المتطورة. ونتيجة للنمو القياسي الذي شهدته حصة الشركة في السوق منذ إطلاقها في أواخر عام 2019، أطلقت "بيما للتأمين" باقة متنوعة من المنتجات الجديدة على مدار العام الماضي بالإضافة إلى نظام التأمين على السيارات المبتكر بالدفع لكل كيلومتر. ويمثل منتج "سمارت درايفر" الإضافة الأحدث لمحفظتها المميزة.

وتأتي منتجات "بيما للتأمين" القابلة للتخصيص للتأمين على السيارات والمنازل وتأمين السفر بهدف إثراء أنماط حياة سكان دولة الإمارات، ويمكن للمستخدمين طلب كافة منتجات تأمين "بيما" عبر الإنترنت بسهولة وفي غضون دقائق معدودة.

ويمكن للمستخدمين اختبار نظام "سمارت درايفر" عبر تنزيل تطبيق Beema للهواتف المتحركة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن بيما

في الربع الثالث 2019، أطلقت شركة بيما للتأمين (www.beema.ae) أول منتج من نوعه لتأمين المركبات في دولة الإمارات العربية، يساعد العملاء على توفير النفقات على المركبات التي تقطع مسافات قليلة ويضمن لهم عدم دفع مبالغ تتجاوز بوليصة التأمين العادية لدى القيادة لمسافات طويلة. ويتيح المنتج الرقمي بالكامل إجراء كافة عمليات الشراء والتجديد عبر الإنترنت، حيث يمكن للعملاء إنشاء حسابٍ وإدارة جميع البوليصات الخاصة بهم عبر البوابة الإلكترونية. وفي الربع الثالث 2021، أعلنت "بيما" عن تحولها إلى شركة شاملة للتأمين عبر الإنترنت عبر توسيع محفظة خدماتها لتشمل خدمات التأمين على المنازل والسفر ، إضافة إلى منتجها المبتكر للتأمين على السيارات. وتأتي "بيما"، خدمة التأمين المبتكرة الأولى من نوعها في السوق والمصممة خصيصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثمرة للتعاون بين "شركة بترول الإمارات الوطنية" (اينوك)،و"مجموعة بوسطن للاستشارات". لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.beema.ae.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

روان الحسبان| سريشتي سوني

أصداء بي سي دبليو | دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 4507600 (9714+)

Rawan.alhosban@bcw-global.com | srishti.soni@bcw-global.com

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022