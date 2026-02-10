سيتم تنفيذ إعادة الهيكلة على ثلاث مراحل خلال النصف الأول من العام، مع 3,500 منتج في المرحلة الأولى، ما يضع نحو 13 مليون درهم في جيوب المتسوقين.

انطلاقاً من وضع العملاء في صميم هذه المبادرة، تدعم شويترامز «عام الأسرة» في دولة الإمارات وأولويات تخفيف تكاليف المعيشة، بما يعزز مكانتها كسوبرماركت محلي عريق يضع العملاء أولاً.

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شويترامز، سلسلة البيع بالتجزئة والتوزيع المفضلة في أحياء ومناطق الإمارات، عن إعادة هيكلة استراتيجية لأسعار ما يقارب 10,000 منتج أساسي، في خطوة تعد من أكبر عمليات إعادة هيكلة الأسعار التي يشهدها قطاع السوبرماركت في الدولة حتى اليوم.

وجاءت هذه الخطوة عقب استطلاع أجرته شويترامز في عام 2025 شمل نحو 8,000 عميل، حيث أظهرت النتائج مستويات عالية من الألفة والثقة، إلى جانب تطلع العملاء للحصول على قيمة أكبر مقابل ما يدفعونه. وبناء على ذلك، تستهدف المبادرة بشكل رئيسي السلع الأساسية عبر الفئات الغذائية وغير الغذائية والمنتجات الطازجة والمجمّدة، بهدف تعزيز الإقبال، وترسيخ الولاء طويل الأمد، وتقديم قيمة حقيقية مقابل السعر، بما يعكس مكانة شويترامز كعلامة عريقة تمتد لأكثر من 50 عاماً وتستثمر في رفاه المجتمع واحتياجاته.

وقال مارك مورتيمر-ديفيز، الرئيس التنفيذي لشركة شويترامز: "أجرينا استطلاعاً شمل نحو 8,000 عميل، وكانت الرسالة واضحة: يحبوننا ويثقون بنا ويتطلعون للحصول على قيمة أكبر. على مدار 50 عاماً، نفخر بأن نكون سوبرماركت يخدم الأحياء، إذ يشكل تركيزنا على العملاء جوهر استراتيجيتنا. نحن نستمع ونتعلم، والأهم من ذلك أننا نتحرك لتقديم قيمة أكبر للمجتمعات التي نخدمها. وانطلاقاً من التزامنا بهذا الوعد، نعيد اليوم هيكلة أسعار منتجاتنا عبر جميع المتاجر والمنصات الرقمية، حيث تنطلق المرحلة الأولى الآن، على أن تتبعها مراحل إضافية خلال الأشهر المقبلة."

وسيتم طرح المبادرة على ثلاث مراحل خلال النصف الأول من العام، لتشمل نحو ثلث مجموعة منتجات شويترامز، مع إعادة نحو 13 مليون درهم إلى جيوب المتسوقين في المرحلة الأولى. وتركّز الخطوة بشكل خاص على السلع الأساسية الأكثر شراءً أسبوعياً من قبل الأفراد والعائلات، مثل الأرز والحليب والقهوة والشاي والبقوليات ومنتجات الألبان وغيرها. ولا تُعد هذه الخطوة عرضاً ترويجياً لمرة واحدة، بل تمثل تحولاً جوهرياً في استراتيجية التسعير يهدف إلى تعزيز ارتباط المستهلكين بسلسلة السوبرماركت المفضلة في الأحياء والمناطق.

من جانبه، قال دينش باغاراني، مدير إدارة في شويترامز: "ندرك أن إدارة ميزانية المنزل قد تشكل تحدياً للعديد من العائلات، لا سيما خلال الشهر الفضيل. وفي شويترامز، نحرص على أن يكون شراء السلع الأساسية أكثر سهولة على الميزانية لمجتمعاتنا. ومع بداية هذا العام، نضع العائلة في قلب تجربة التسوق الأسبوعي كما لم يحدث من قبل. وفي «عام الأسرة»، ندعو عملاءنا وشركاءنا إلى حوار حول أهمية العائلة، وإعادة التواصل معها، والدور الذي يمكن أن تؤديه الشركات في دعمها."

وأضاف باغاراني: "نريد لعملائنا أن يعرفوا ما يمكن توقعه دائماً في شويترامز: سلع أساسية بأسعار منخفضة ثابتة وليست عروضاً مؤقتة، ومنتجات شهيرة بأسعار تتماشى مع كبار تجار التجزئة، إضافة إلى منتجات فاخرة مستوردة يعرفها عملاؤنا ويحبونها. فالتميّز كسوبرماركت يخدم الأحياء لا يقاس بالسعر فقط، بل يشمل القيمة مقابل المال، والتنوع، والراحة، والجودة التي يمكن الوثوق بها. ونحن ملتزمون بتقديم هذه المنظومة المتكاملة وتعزيز ارتباطنا بالمجتمع."

وتُعد استراتيجية اعادة هيكلة الأسعار الجديدة امتداداً لالتزام شويترامز طويل الأمد بالجودة والخدمة والمسؤولية الاجتماعية، مستلهمةً من «عام الأسرة» في الإمارات واحتفال الشركة بيوبيلها الذهبي في عام 2024، ومرتكزةً بعمق على إرث من الثقة ونهج يضع العملاء في المقام الأول.

نبذة عن شويترامز:

تعتبر شركة شويترامزز مجموعة ناجحة تتمتع بحضور قوي في مختلف القطاعات، بما في ذلك تجارة التجزئة والتوزيع والتصنيع والتجارة. ويساهم هذا المزيج الغني في توفير مجموعة واسعة من الخبرات والموارد للمجموعة.

في عام 1974، دخلت شركة شويترامزز إلى الإمارات العربية المتحدة، ومنذ ذلك الحين، توسعت استراتيجيًا في منطقة الخليج، وأنشأت موطئ قدم قوي في عُمان والبحرين وقطر.

تعد شركة تعتبر شركة شويترامزز اليوم من أكبر شركات البيع بالتجزئة في قطاع السوبر ماركت وتوزيع المواد الغذائية، مستفيدة من عقود عديدة من الخبرة والشبكات والاتصالات الدولية.

تشتهر شويترامزز بالتزامها بالجودة والخدمة الاستثنائية، وأصبحت مرادفًا للتميز في المنطقة. تم تصميم متاجرها بالتجزئة لتلبية الأذواق المختلفة وتطلعات أنماط الحياة أو الميزانيات المختلفة لخدمة السكان المتنوعين.

باعتبارها اسمًا موثوقًا به، تواصل شركة شويترامزس لعب دور حيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة في منطقة الخليج.

choithrams@golin-mena.com

