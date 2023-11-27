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تكنولوجيا مالية
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بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
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قمة المناخ COP28
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بيانات صحفية من قمة المن...
بيانات صحفية من قمة المناخ COP28
بيان صحفي
مجموعة أغذية تؤكد من جديد التزامها بتعزيز الاستدامة
بيان صحفي
ماجد الفطيم "شريكاً داعماً للمسار" في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28)
بيان صحفي
"الياه سات" تستعرض دور تقنيات الفضاء في مواجهة تحديات التغيّر المناخي خلال مشاركتها في "COP28"
بيان صحفي
مصرف الإمارات للتنمية يدعم منصة تسريع تحول نظام الطاقة "إيتاف" بـ 1.3 مليار درهم
بيان صحفي
مبنى "سي إنستيتيوت" حيادي الانبعاثات يُلهم العمل المناخي العالمي من قلب المدينة المستدامة بدبي
بيان صحفي
إستونيا تستعرض مبادراتها الخضراء في كوب 28
بيان صحفي
القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.. خارطة طريق لمستقبلٍ أكثر استدامة
بيان صحفي
كارفور تؤكد التزامها بقضايا الاستدامة من خلال إطلاق برنامج "اختر الأفضل" في متجرها الخاص في كوب 28
بيان صحفي
القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2023 تنطلق غداً لدعم حشد جهود التحول العالمي نحو اقتصاد أخضر مستدام
أهم البيانات الصحفية
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مجموعة ترانس جارد أكبر شركة للخدمات الأمنية في دولة الإمارات
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مستشفى كينغز كوليدج لندن سيفتح أبوابه في جدة
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غرف دبي تنظم ورشة عمل بلغة الماندرين الصينية حول ضريبة الشركات
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البحرين - تغطية إصدارات أذونات الخزانة الحكومية
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8 رواد فضاء من الإمارات وروسيا والولايات المتحدة يشاركون العالم تجاربهم الملهمة من "متحف المستقبل"