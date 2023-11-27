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بيانات صحفية من قمة المناخ COP28

بيان صحفي

مجموعة أغذية تؤكد من جديد التزامها بتعزيز الاستدامة

مجموعة أغذية تؤكد من جديد التزامها بتعزيز الاستدامة
مجموعة أغذية تؤكد من جديد التزامها بتعزيز الاستدامة
بيان صحفي

ماجد الفطيم "شريكاً داعماً للمسار" في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28)

ماجد الفطيم \"شريكاً داعماً للمسار\" في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28)
ماجد الفطيم \"شريكاً داعماً للمسار\" في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28)
بيان صحفي

"الياه سات" تستعرض دور تقنيات الفضاء في مواجهة تحديات التغيّر المناخي خلال مشاركتها في "COP28"

\"الياه سات\" تستعرض دور تقنيات الفضاء في مواجهة تحديات التغيّر المناخي خلال مشاركتها في \"COP28\"
\"الياه سات\" تستعرض دور تقنيات الفضاء في مواجهة تحديات التغيّر المناخي خلال مشاركتها في \"COP28\"
بيان صحفي

مصرف الإمارات للتنمية يدعم منصة تسريع تحول نظام الطاقة "إيتاف" بـ 1.3 مليار درهم

مصرف الإمارات للتنمية يدعم منصة تسريع تحول نظام الطاقة \"إيتاف\" بـ 1.3 مليار درهم
مصرف الإمارات للتنمية يدعم منصة تسريع تحول نظام الطاقة \"إيتاف\" بـ 1.3 مليار درهم
بيان صحفي

مبنى "سي إنستيتيوت" حيادي الانبعاثات يُلهم العمل المناخي العالمي من قلب المدينة المستدامة بدبي

مبنى \"سي إنستيتيوت\" حيادي الانبعاثات يُلهم العمل المناخي العالمي من قلب المدينة المستدامة بدبي
مبنى \"سي إنستيتيوت\" حيادي الانبعاثات يُلهم العمل المناخي العالمي من قلب المدينة المستدامة بدبي
بيان صحفي

إستونيا تستعرض مبادراتها الخضراء في كوب 28

إستونيا تستعرض مبادراتها الخضراء في كوب 28
إستونيا تستعرض مبادراتها الخضراء في كوب 28
بيان صحفي

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.. خارطة طريق لمستقبلٍ أكثر استدامة

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.. خارطة طريق لمستقبلٍ أكثر استدامة
القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.. خارطة طريق لمستقبلٍ أكثر استدامة
بيان صحفي

كارفور تؤكد التزامها بقضايا الاستدامة من خلال إطلاق برنامج "اختر الأفضل" في متجرها الخاص في كوب 28

كارفور تؤكد التزامها بقضايا الاستدامة من خلال إطلاق برنامج \"اختر الأفضل\" في متجرها الخاص في كوب 28
كارفور تؤكد التزامها بقضايا الاستدامة من خلال إطلاق برنامج \"اختر الأفضل\" في متجرها الخاص في كوب 28
بيان صحفي

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2023 تنطلق غداً لدعم حشد جهود التحول العالمي نحو اقتصاد أخضر مستدام

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2023 تنطلق غداً لدعم حشد جهود التحول العالمي نحو اقتصاد أخضر مستدام
القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2023 تنطلق غداً لدعم حشد جهود التحول العالمي نحو اقتصاد أخضر مستدام
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