ستتمكن الشركات المرخصة الآن من إدراج XRP في خدماتها للأصول الافتراضية

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت "ريبل"، الشركة الرائدة في مجال تزويد حلول البلوكتشين والعملات المشفرة للمؤسسات، اليوم أن سلطة دبي للخدمات المالية وافقت على استخدام الأصل الرقمي XRP في مركز دبي المالي العالمي. وبموجب هذه الموافقة، ستتمكن شركات الأصول الافتراضية المرخصة في مركز دبي المالي العالمي من إدراج XRP في خدمات الأصول الافتراضية الخاصة بها.

ومنذ أن فتحت سلطة دبي للخدمات المالية أبوابها أمام التطبيقات الخارجية، فإن XRP هو أحدث الأصول الافتراضية التي تمت الموافقة عليه، لينضم بذلك إلى "البتكوين" و"الإيثريوم"، و" الايتكوين" كأصول معتمدة مسبقًا بموجب نظام الأصول الافتراضية لسلطة دبي للخدمات المالية. علاوة على ذلك، فإن هذا التطور الأخير يضع XRP تحت مظلة الوضوح القانوني والتنظيمي لمركز دبي المالي العالمي، ليصبح متاحًا للاستخدام من قبل الشركات المرخصة، مما سيؤدي إلى تسريع وتحسين تبادل هذا الأصل الافتراضي العالمي بكفاءة أعلى.

ومن خلال توفير بيئة تنظيمية وتوجيهية للشركات المرخصة في تقديم خدمات الأصول الافتراضية، أصبحت الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في مجال الابتكار التنظيمي. ومع النظام الشامل الذي وضعته سلطة دبي للخدمات المالية لمركز دبي المالي العالمي، تلتزم الجهة التنظيمية المستقلة بدعم تطوير نظام العملات المشفرة والمدفوعات والتكنولوجيا المالية في دبي على المدى الطويل، بالإضافة إلى توفير التوجيه والدعم للشركات لإنشاء منافذ لها في المنطقة الحرة. بالإضافة إلى أن دور هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) التي أُسست في دبي العام الماضي في حماية المستثمرين، والحفاظ على مستويات عالية من ضمان المخاطر، إلى جانب تسهيل الابتكار في مجال الأصول الافتراضية.

في هذا السياق، قال براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل: " تُظهر دبي مرة أخرى مكانتها الرائدة في مجال تنظيم الأصول الافتراضية ودعم الابتكار. من الرائع أن نرى سلطة دبي للخدمات المالية تشجع اعتماد واستخدام الأصول الرقمية مثل XRP، مما سيسهم في تعزيز دبي كمركز رائد للخدمات المالية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتسريع النمو الاقتصادي. وأضاف: سنستمر في تعزيز حضورنا في دبي، ونتطلع إلى مواصلة العمل بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية لتحقيق كامل الإمكانات في مجال العملات المشفرة."

وتجدر الإشارة إلى أن إدراج استخدام الأصول الرقمية XRP في دبي، سيفتح فرصًا جديدة للمدفوعات الإقليمية، ويتيح حالات استخدام الأصول الافتراضية الأخرى. XRP Ledger وقد اتخذت شركة ريبل من مركز دبي المالي العالمي كمقرٍ رئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020، نظرًا لما تتمتع به دبي من أطرٍ تنظيمية مبتكرة، وسمعة عالمية كمركز رائد للمال والأعمال. ويقع مقر ما يقرب من 20٪ من جميع عملاء شركة ريبل.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تستضيف فيه الشركة مؤتمر "ربيل سويل" Ripple Swell، الحدث الرئيسي للشركة الذي يجمع بين الصناعة المالية المؤثرة والجهات التنظيمية الرائدة، وذلك في الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر. جاء ذلك بعد سلسلة من الأحداث والفعاليات التي جمعت المئات من عملاء وشركاء ريبل في اجتماعات الناجحة في المراكز المالية العالمية الكبرى بما في ذلك لندن وسنغافورة. ومن الجدير بالذكر أن علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات لمركز دبي المالي العالمي ستشارك بكلمة رئيسية في هذا المؤتمر، إلى جانب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA هنسن أورسر، ونخبة من قادة الفكر وصناع القرار في مجال التكنولوجيا المالية والتمويل والعملات الرقمية.

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