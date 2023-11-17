أكثر من 450 مواطن ومواطنة شاركوا في ورش العمل التي صممت لتعزيز قدرات المستفيدين

دولة الإمارات، أبوظبي: اختتمت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي مشاركتها في فعاليات معرض توظيف X زاهب، الذي أقيم خلال الفترة من 13 وحتى 15 نوفمبر 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، حيث شهدت منصة الهيئة تفاعلاً جماهيرياً واسعاً، وخاصة خلال ورش العمل التدريبية اليومية التي استقطبت أكثر من 450 مواطن ومواطنة من مستفيدي الهيئة وزوّار المعرض.

واستضافت الهيئة خلال المعرض 18 ورشة عمل يومياً، بالإضافة إلى الجلسات الانفرادية التي تهدف إلى تعزيز مهارات تطوير السيرة الذاتية للباحثين عن العمل من مستفيدي الهيئة، وذلك بالتعاون مع شركات متخصصة في التوظيف وتطوير مهارات البحث عن العمل ومنها؛ شركة تعيين للاستشارات والتدريب، ومركز نورة القصير للتدريب والاستشارات، وذلك لتحفيز المستفيدين على المشاركة في الورش التدريبية وزيارة المعرض الذي يعد منصة للعديد من الفرص الوظيفية.

وقال سعادة قاسم الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع شؤون المستفيدين في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: "يعكس نجاح مشاركتنا في معرض توظيف، حرصنا المتواصل على تمكين أفراد الأسر المستفيدة في إمارة أبوظبي، من خلال فرص التدريب المتنوعة، بما فيها ورش العمل التي قدمها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التوظيف".

وأضاف سعادته: "نثمن دور كافة شركائنا الاستراتيجيين، وجهود كادر العمل، والقائمين على معرض توظيف، في المساهمة الفعالة بتحقيق أهدافنا الاستراتيجية الرامية إلى خلق أثر إيجابي مستدام عبر نهج متكامل يقوم على توفير شبكة أمان اجتماعي للأسر المستفيدة على مستوى إمارة أبوظبي ويضمن لها حياة كريمة والوصول إلى الاستقلال المالي المنشود".

وشهدت ورش العمل اليومية التي قدمتها الهيئة تفاعلاً إيجابياً من المستفيدين، وكان من أبرزها؛ ورشة التأمل الذاتي والأهداف المهنية، وورشة لينكد إن، وورشة كيف تصنع مقابلة ناجحة، وورشة مرآة التغيير، وورشة أدوات البحث عن وظائف.

وتأتي مشاركة هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي في معرض توظيف، بهدف دعم أفراد الأسر المستفيدة وتمكينهم خلال رحلتهم في البحث عن عمل، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، من المساهمة في الارتقاء بواقعهم ومستقبلهم وتحقيق الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

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