- تعيين سعادة سالم راشد النعيمي بمنصب رئيس مجلس الإدارة

- خبير التكنولوجيا المالية المخضرم جايش باتل رئيساً تنفيذياً للمنصة

- Wio تحصل على ترخيص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لإنشاء بنك رقمي بالكامل في دولة الإمارات

- المنصة المصرفية الرقمية من الجيل التالي تهدف إلى إحداث تغيير جذري في مجال الإدارة المالية للشركات والمستهلكين في دولة الإمارات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت منصة Wio Bank التي تأسست مؤخراً في دولة الإمارات، عن تعيين سعادة سالم راشد النعيمي بمنصب رئيس مجلس الإدارة، وجايش باتل بمنصب الرئيس التنفيذي. وتأتي هذه الخطوة بعد حصول المنصة على التراخيص اللازمة لإطلاق أعمالها من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وتعد Wio منصة مصرفية رقمية متكاملة يملكها كل من "القابضة" (ADQ) و"ألفا ظبي القابضة" و"اتصالات" وبنك أبوظبي الأول (FAB) برأس مال أولي قدره 2.3 مليار درهم.

ويضيف سعادة سالم راشد النعيمي خبرة واسعة في القطاع المالي إلى Wio من خلال توليه العديد من المناصب القيادية في مؤسسات رفيعة المستوى، بما في ذلك منصب عضو مجلس إدارة "القابضة" (ADQ)، والعضو المنتدب بمجلس إدارة صندوق أبوظبي للتقاعد. كما عمل سعادته سابقاً بمنصب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، بالإضافة إلى عدد من المناصب في مجلس إدارة شركة إيركاب القابضة المدرجة في بورصة نيويورك والشركة الوطنية لخدمات الطاقة (نسر) المدرجة في بورصة ناسداك.

وبموجب منصبه كرئيس مجلس إدارة منصة Wio، يشارك النعيمي في تشكيل المنصة لتكون الشريك المالي الرائد والمفضل للشركات والأفراد في دولة الإمارات.

وقال النعيمي: "يواصل القطاع المصرفي نموه لمواكبة احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار. ونحن اليوم نهدف إلى تلبية احتياجات الجمهور الذي يسعى للحصول على خدمات رقمية ويتوقع حلولاً بديهية وأساسية وسهلة الاستخدام. نمتلك اليوم في Wio منصة رقمية عالية التطور وقابلة للتكيف تفتح مسارات جديدة لعملائها وتبسط عملية إدارة الأموال. يسعدني جداً الانضمام إلى فريق العمل القوي والمؤهل الذي يعمل خلف الكواليس لتقديم هذه الرحلة المصرفية الرقمية المبتكرة للعملاء في دولة الإمارات".

وسيقود جايش باتل، أحد أبرز الأسماء في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة، جهود النمو الاستراتيجي في Wio بموجب منصبه كرئيس تنفيذي للمنصة. وبفضل خبرته الواسعة في بناء الحلول الرقمية والمنتجات المبتكرة بحسب الطلب، قاد باتل جهود إنشاء Liv.، وهو بنك نمط الحياة الرقمي الذي أصبح الأسرع نمواً على مستوى الدولة في وقت قياسي.

وقال باتل: "تعد Wio منصة مالية ذكية ومتكاملة تعمل على توفير حلول مبتكرة ومصممة خصيصاً لتناسب نمط حياة الأفراد واحتياجات الأعمال. وباعتبارها منصة مفتوحة، ستشترك Wio مع مزودين محليين وعالميين لتسهيل الوصول إلى الأدوات والخدمات التي ستدعم طموحات عملائنا. ويتمثل الهدف من ذلك في جعل الخدمات المصرفية تجربة مريحة وشفافة وبديهية وخلق مستقبل أفضل لعملائنا من خلال تغيير الطريقة التي يتعاملون بها مع البنوك في المنطقة".

وتتمثل رؤية Wio في تبسيط الخدمات المصرفية للمستهلكين في الدولة، وتهدف المنصة إلى بناء قدراتها المالية وغير المالية من خلال التعاون مع الشركات الناشئة الأخرى في قطاع التكنولوجيا المالية ورواد هذا المجال لتزويد العملاء بتجربة مصرفية رقمية كاملة بصورة سلسة من خلال تطبيقات أو شركاء Wio.

وتستخدم Wio البيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير رؤى العملاء اليومية التي تمكن الشركات من النمو بشكل أكثر فاعلية وتساعد الأشخاص من جميع الأعمار على تحمل المسؤولية المالية الشخصية والارتقاء بمستقبلهم المالي.

وستعمل المنصة على طرح منتجها الأول Wio Business، التطبيق المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وأصحاب الأعمال الحرة، والذي يقدم مجموعة كاملة من الحلول المصرفية للأعمال للشركات الصغيرة والكبيرة على مستوى المنطقة. ومع وجود فريق عمل ضخم متاح لدعم العملاء بالإضافة إلى ميزات أخرى مثل لوحة المعلومات سهلة الاستخدام والخدمات الآلية، سيزود Wio Business أصحاب الأعمال بالأدوات والدعم الذي يحتاجون إليه لتحقيق الإدارة المالية الفعالة، وكل ذلك بضغطة زر واحدة.

وتذهب منصة Wio إلى ما هو أبعد من تقديم الخدمات المصرفية، حيث تعمل كذلك على تبسيط مهام الإدارة المالية لأصحاب الأعمال، ما يترك لهم الحرية في التركيز على بناء أعمالهم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن Wio

تعد Wio منصة مصرفية رقمية متكاملة تم إنشاؤها بهدف توفير الخدمات المصرفية للجميع. وتدمج Wio باعتبارها منصةً مفتوحة، بين الأدوات والخدمات المالية المستقلة بهدف تقديم تجربة مصرفية رقمية بالكامل مصممة خصيصاً لتناسب أنماط حياة العملاء واحتياجات الأعمال. وجرى تصميم Wio لتكون آمنة وشفافة وملائمة لمساعدة الأفراد على بناء مستقبل مالي مرن لأنفسهم.

ويعكس اسم Wio الهدف من إطلاق المنصة والمتمثل في فتح مسارات جديدة نحو آفاق أبعد، حيث يشير الحرف "W" إلى شكل المسار والرحلة التي توفرها منصة Wio من خلال الخدمات الرقمية.

ويقع المقر الرئيسي لمنصة Wio في أبوظبي وهي حاصلة على ترخيص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومملوكة لكل من "القابضة"(ADQ) و"ألفا ظبي القابضة" و"اتصالات" وبنك أبوظبي الأول (FAB).

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع ممثلي العلاقات العامة:

Wio

ريما الجارح، مدير العلاقات العامة، Wio

هاتف متحرك: +971 (0)50 606 1099

بريد إلكتروني: Rjareh.o@adq.ae

هاوس أوف كومز

جورجيا أديرلي

هاتف متحرك: +971 (0)56 892 0125

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