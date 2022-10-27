رأس الخيمة: أبرمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) اتفاقية مع بنك “Wio” والذي يُعد أول منصة مصرفية رقمية متكاملة في المنطقة، حيث ترمي الاتفاقية إلى إتاحة مختلف الحلول المصرفية الرقمية لشركات راكز بكافة أحجامها دون الحاجة إلى المعاملات الورقية ومتطلبات الحد الأدنى للرصيد مع إجراءات سريعة لإتمام عمليات فتح الحسابات.

ووقع الاتفاقية كل من رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز وبراتيك فاهي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى بنك Wio، حيث عقدت مراسم التوقيع في مركز كومباس للأعمال التابع لراكز. وتعليقاً على هذه المناسبة، قال جلاّد: "يسعدنا التعاون مع بنك Wio والذي يتيح الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة لدى مجتمع أعمال راكز للاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها البنك لفتح حساباتهم المصرفية التجارية بأقل المتطلبات من أجل تنفيذ معاملاتهم المالية بكل سهولة ويسر."

وأضاف جلّاد: "نسعى دائماً لضمان أن تعمل شراكاتنا على دعم عملائنا في رحلة أعمالهم في إمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص والمنطقة على وجه العموم. كما نركز جهودنا على تسهيل الإجراءات للعملاء والمستثمرين لتمكينهم من تأسيس أعمالهم وممارسة أنشطتهم في راكز باستخدام أحدث الأدوات والخدمات الرقمية المتاحة."

ومن جهته قال براتيك فاهي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في بنك وي أو ش م ع: "يسرّنا التعاون مع راكز لتعزيز استفادة عملائها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الخدمات المصرفية التي تقدمها منصة Wio. وتهدف منصة Wio Business والتي تُعد أول تطبيقاتنا للخدمات المصرفية الرقمية إلى تبسيط عملية حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الخدمات المصرفية من خلال توفير مجموعة من الخيارات والأدوات المالية المبتكرة، مثل عمليات فتح الحساب البسيطة والبطاقات الافتراضية غير المحدودة وخدمة أسعار صرف العملات وغيرها الكثير. ونهدف إلى تأسيس منظومة تعاونية للخدمات المصرفية للشركات في دولة الإمارات. ونسعى من خلال التعاون مع راكز إلى تحسين تجارب العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة مع تمكينهم من تجاوز التحديات التي تواجههم وتعزيز مرونتهم في مزاولة الأعمال."

#بياناتحكومية

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للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

هاتف: 2077173 7 971+، بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 15000 شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

عن “Wio”

تعد “Wio” منصة مالية متكاملة مملوكة لكل من "القابضة"(ADQ) و"ألفا ظبي القابضة" و"اتصالات" وبنك أبوظبي الأول (FAB) برأس مال أولي يبلغ 2.3 مليار درهم. وتخضع المنصة لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.