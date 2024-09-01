أعلنت Visit Qatar، الذراع التسويقي والترويجي الرئيسي لقطر للسياحة، عن هيكل تنظيمي جديد يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية 2024-2030 والاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030. وتهدف هذه الهيكلة الاستراتيجية الجديدة إلى دعم مهمة Visit Qatar المتمثلة في تعزيز جاذبية قطر لدى الزوار الدوليين عبر تطوير عروض سياحية متنوعة تضمن استقطاب هؤلاء الزوار.

ويتضمن الهيكل التنظيمي الجديد العديد من الأدوار الوظيفية الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز قدرات Visit Qatar في تطوير معالم جذب سياحي جديدة وتنويع رزنامة الفعاليات التي تستضيفها البلاد. وقد شملت التعيينات الجديدة متخصصون في تطوير المنتجات الرقمية والمهرجانات والفعاليات والإدارة المالية والتخطيط الاستراتيجي للمشاريع.

وقال المهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـ Visit Qatar: "يسرVisit Qatar الكشف عن هيكل تنظيمي جديد متمكن وقادر على تعزيز مهمتنا المتمثلة في الترويج للعروض السياحية الغنية التي تزخر بها قطر و تعزز من حضورنا العالمي، إذ نعمل بشكل مستمر في استقطاب المواهب المميزة وذلك تماشياً مع تحقيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة ٢٠٣٠ . ومع انضمام أعضاء فريقنا الجديد من الكوادر القطرية والخبرات العالمية، أصبحنا أكثر تمكناً في المضي قدماً نحو الابتكار وإدارة الفعاليات الكبرى وتقديم تجارب استثنائية من شأنها استقطاب الزوار من جميع أنحاء العالم".

ومن خلال شبكتها الواسعة من المكاتب الدولية، وامتلاكها منصات رقمية متطورة، وحملاتها التسويقية الاستراتيجية، تعمل Visit Qatar على توسيع نطاق وصولها عالمياً. وكجزء من رؤيتها الاستراتيجية، تلتزم Visit Qatar بتنويع العروض التي تقدمها الدولة من خلال تنظيم رزنامة فعاليات تضم مجموعة واسعة من التجارب والمهرجانات والبطولات المصممة لجذب الزوار من جميع أنحاء العالم لتجربة استثنائية حافلة وممتعة في دولة قطر .

نبذة عن Visit Qatar

تعد "Visit Qatar"، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، وهي الجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر. تتمثل مهمة Visit Qatar في الترويج للسياحة في قطر وتوسيعها عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب وتعزيز رزنامة الفعاليات والمهرجانات وتوسيع نطاق عروضها، وجعل قطر الوجهة الرائدة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة. تستند في ذلك إلى مبادئ قوامها التميُّز في الخدمة وتنويع العروض السياحية ودعم الاستثمار في قطاع السياحة بأكمله وزيادة الطلب على المنتجات السياحية في أوساط الزوار المحليين والدوليين. تعمل Visit Qatar على تعزيز حضور قطر عالمياً ودعم القطاع السياحي عبر الاستعانة بشبكة من المكاتب التمثيلية الدولية في الأسواق ذات الأولوية والمنصات الرقمية المتطورة.

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