شاركت Visit Qatar في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر 2025، وقادت وفدًا يضم 39 شريكًا. حيث أقيمت فعاليات المعرض خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس.

وتواجدت Visit Qatar في المعرض عبر جناح امتد على مساحة 605 متر مربع، مع 120 متر مربع في الطابق العلوي المخصص لغرف الاجتماعات، وشكل الجناح فرصة مثالية لاستعراض العروض السياحية التي تقدمها قطر. وضم الجناح 34 جناحًا عاديًا وخمسة أجنحة مخصصة للمؤسسات، بما في ذلك جناح Qatar Calendar، مما أتاح فرصة عقد اجتماعات مهمة مع مشغلي السفر وشركات الطيران وممثلي وسائل الإعلام لتعزيز حضور قطر في السوق الأوروبية.

كما تميز جناح Visit Qatar بتنظيم أنشطة ثقافية متنوعة، تضمنت عروضًا تقليدية قدمتها مزرعة حينة سلمة، إلى جانب مقهى Visit Qatar بالتعاون مع قنوان، بالإضافة إلى تجربة تفاعلية مميزة مقدمة من حديقة مريال للألعاب المائية.

ويعد معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر 2025 منصة رئيسية للتبادل المعرفي والثقافي في مجالات السفر والسياحة والضيافة والتجارة. وقامت Visit Qatar من خلال مشاركتها بتعزيز تواصلها المباشر مع مشغلي السفر وشركات الطيران وممثلي وسائل الإعلام والمتخصصين في القطاع، لتعزيز الشراكات الاستراتيجية في السوق الأوروبية.

نبذة عن Visit Qatar

تعد Visit Qatar"، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، وهي الجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر. تتمثل مهمة Visit Qatar في الترويج للسياحة في قطر وتوسيعها عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب وتعزيز رزنامة الفعاليات والمهرجانات وتوسيع نطاق عروضها، وجعل قطر الوجهة الرائدة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة.

تستند في ذلك إلى مبادئ قوامها التميُّز في الخدمة وتنويع العروض السياحية ودعم الاستثمار في قطاع السياحة بأكمله وزيادة الطلب على المنتجات السياحية في أوساط الزوار المحليين والدوليين.

تعمل Visit Qatar على تعزيز حضور قطر عالمياً ودعم القطاع السياحي عبر الاستعانة بشبكة من المكاتب التمثيلية الدولية في الأسواق ذات الأولوية والمنصات الرقمية المتطورة.

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