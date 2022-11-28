أعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن توقيع شراكة استراتيجية مع "سايبرسورس"، بوابة المدفوعات وإدارة المخاطر التابعة لشركة Visa وذلك بهدف تعزيز قوى البنك في بيئة التجارة الإلكترونية سريعة التطور والنمو.

وستعزز هذه الشراكة إمكانات منصة ساب للمدفوعات، ومن أهمها تحسين وقت تشغيل الشبكة للارتقاء بالعروض التي توفرها بوابة الدفع الإلكترونية التابعة للبنك. حيث سيعمل ساب على الاستفادة من تقنية الدفع المقدمة من Visa ، وتوفير حلول التجارة الإلكترونية لشبكة التجار الحالية ، واستكشاف فرص جديدة بطريقة ميسرة، وتقديم منصة ذات مزايا متقدمة تمكن التاجر من تزويد العملاء بتجربة دفع فعالة وآمنة وسلسة.

وفي هذا السياق ،علّق الأستاذ ياسر البراك، الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في بنك ساب قائلًا: "نتطلع من خلال هذه الشراكة مع Visa للإستفادة من المزايا الإضافية التي توفرها بوابة المدفوعات ’سايبرسورس‘، وبالتالي تعزيز قوانا في مجال التجارة الإلكترونية. إذ تؤكد هذه الخطوة على التزامنا بتطوير منظومة المدفوعات في المملكة. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستتيح لقطاع التجارة الإلكترونية في المملكة مزيداً من النمو والازدهار".

وبفضل مزايا بوابة المدفوعات وإدارة المخاطر التابعة لشركة Visa ، سيتمكن ساب من دعم الأعمال وتلبية طلبات المستهلكين المتزايدة بتوفير خيارات سلسة وآمنة للمدفوعات الرقمية عبر الإنترنت مع بوابة سايبرسورس للمدفوعات. ووفقاً للإستطلاع الذي أجرته Visaعام 2021 ، قال أكثر من 60٪ من المستهلكين في المملكة إنهم يفضلون التسوق والدفع عبر الإنترنت بدلًا من المتاجر.

بدوره ، قال علي بيلون، المدير العام الإقليمي لشركة Visa في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، المملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عمان: " نعمل في Visa انطلاقاً من رؤيتنا المستقبلية المتمثلة في تبني المدفوعات الرقمية لخلق مجتمعات غير نقدية. وفي سبيل ذلك، نواصل الاستثمار في أصولنا العالمية وبنيتنا التحتية وقدراتنا الرقمية لدعم الشركات في مسيرة تحولها الرقمي، كما أننا ملتزمون بدعم طموحات التجارة الرقمية للحكومة السعودية. وبفضل هذه الشراكة مع ’ساب‘ والذي يعتبر أحد البنوك الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية، سنعمل على تمكين الشركات في السعودية بمجموعة من المزايا على الصعيدين المحلي والعالمي، ما يتيح لها تقديم تجربة تجارة إلكترونية سلسة وآمنة تلبي تطلعات المستهلكين.

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عن البنك السعودي البريطاني (ساب):

البنك السعودي البريطاني (ساب) هو مؤسسة مالية مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي. وتم تأسيسه في عام 1978م كشركة مساهمة سعودية، وتجمعه شراكة استراتيجية مع مجموعة HSBC.

ويقدم ساب خدمات مالية ومصرفية متكاملة، كالخدمات المصرفية الشخصية، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة. ويبلغ رأسمال ساب المدفوع 20.5 مليار ريال سعودي.

عن شركة سايبرسورس:

تعتبر سايبرسورس إحدى الشركات التابعة لـ Visa، وتقدم مجموعة متكاملة من الخدمات الإلكترونية والشخصية. وتعمل على تبسيط وأتمته المدفوعات. تقدم سايبرسورس من خلال امتدادها العالمي وخبراتها المحلية وقدراتها المعاصرة حلولاً تجارية مرنة وآمنة ومبتكرة للحياة اليومية.