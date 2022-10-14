يستخدم مركز الإحصاء أبو ظبي الأتمتة الذكية وقدرات السحابة الهجينة من شركة IBM لتحسين إدارة البنية التحتية وتعزيز الاستدامة عبر مختلف عملياته.

تم تنفيذ أكثر من 3000 إجراء مؤتمت من خلال هذا البرنامج حتى الآن، مما وفر أكثر من 500 ساعة من العمل اليدوي.

القاهرة، مصر: أعلنت شركة IBM اليوم عن تعاونها مع مركز الإحصاء-أبوظبي لدعم استراتيجيته المركز الخاصة بالنمو، وتعزيز بصمتهم الرقمية وبناء استراتيجية مستدامة عبر مختلف عملياتهم. ويتيح هذا التعاون للمركز الاستفادة من قدرات إدارة مصادر التطبيقات التي يوفرها برنامج Turbonomic® لأتمتة العمليات وتحسين أداء البنية التحتية الرقمية وتقليل التكاليف.

يتولى مركز الإحصاء - أبو ظبي مسؤولية بناء شبكة معلومات وقناة موحدة للنظام الإحصائي في أبو ظبي، وذلك من خلال تنظيم وتوحيد وإدارة جميع جوانب البيانات الإحصائية للإمارة. ويهدف المركز إلى تطوير منظومة إحصائية رائدة لدعم صانعي القرار والمستخدمين النهائيين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وكان المركز قد اختار برنامج Turbonomic من IBM لتعزيز قدرات الأتمتة الذكية للتشغيل عبر أي بيئة سحابية مختلطة. تم تنفيذ البرنامج على مدار ثلاثة أشهر، وأتمتة أكثر من 3000 إجراء لحظي عبر الأجهزة الافتراضية والحاويات وتوسيع نطاق موارد البنية التحتية، مما وفر على المركز أكثر من 500 ساعة من العمل اليدوي حتى الآن، مع توقعات بتوفير نحو 2000 ساعة عمل خلال عام 2023.

يتعاون مركز الإحصاء-أبو ظبي مع IBM لخلق توازن حقيقي بين جهود تحييد الكربون وقوة أداء التطبيقات. وسيتمكن المركز عبر الاستفادة من برنامج Turbonomic، من تقليل استهلاك الطاقة وخفض البصمة الكربونية بمقدار 17 طناً.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال عزيز حمود الكيومي، القائم بأعمال رئيس إدارة تكنولوجيا المعلومات، مركز الإحصاء-أبو ظبي "يهتم مركز الإحصاء-أبو ظبي بالاستفادة من أحدث التقنيات الناشئة التي والتي توفر إحصاءات وتحليلات وبحوث موثوقة وعالية الجودة، تدعم عملية التنمية المستدامة في أبوظبي وتحسن تجربة المستخدم. ولقد ساعد تعاوننا مع شركة IBM على إنشاء منظومة إحصائية رائدة تدعم صانعي القرار في كل من القطاعين العام والخاص.

من جانبه، قال وائل عبدوش، مدير عام شركة IBM الخليج والمشرق العربي وباكستان: "نحن سعداء بشراكتنا مع مركز الإحصاء-أبو ظبي لتزويده بوحدة متكاملة توفر له قدرات الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمبنية على برمجيات OpenShift من شركة Red Hat لتمكين التشغيل من أي مكان. وتقوم شركة IBM بتصميم ونشر وإدارة بنى تحتية وابتكارات توفر الطاقة، تستخدم نهجاً السحابة المختلطة، وسيتيح تعاوننا مع المركز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير كفاءة أعلى للحوسبة والتخزين وموارد الشبكة."

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