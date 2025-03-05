برلين، ألمانيا: وقّعت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة مذكرة تفاهم مع مجموعة "Trip.com"، الشركة العالمية الرائدة في خدمات السفر، وذلك على هامش مشاركتهما في معرض برلين الدولي للسياحة 2025 "ITB". تهدف الاتفاقية إلى إطلاق مجموعة من المبادرات الجديدة لتعزيز جاذبية رأس الخيمة كوجهة سياحية متميزة للمسافرين الصينيين، خاصة في ظل تزايد اهتمامهم بزيارة الإمارة.

تعزّز هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من أماندا وانج، نائب رئيس مجموعة "Trip.com"، وإياد راسبيه، نائب الرئيس لتطوير سياحة الوجهة في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، الشراكة الناجحة بين الطرفين وتمهد الطريق لإطلاق مبادرات فعالة تهدف إلى تعزيز مكانة رأس الخيمة كوجهة سياحية جذابة للمسافرين الصينيين، إضافة إلى تسهيل إجراءات السفر إلى الإمارة التي تُعدّ من أسرع الأسواق نمواً في قطاع السياحة والسفر الدولي.

وتهدف هذه الشراكة إلى إطلاق حملات تسويقية مبتكرة تستهدف المسافرين الصينيين عبر إشراكهم في جميع مراحل رحلتهم إلى رأس الخيمة - بدءًا من إبراز الإمارة لاختيارهم لها كوجهة سفر، مرورًا بالتخطيط والحجز، ووصولًا إلى خوض التجارب الفريدة على أرض الواقع. وتعتمد هذه الجهود على المنظومة الرقمية المتطورة لمجموعة "Trip.com" والتي تتيح الاستفادة من تحليلات البيانات المتقدمة وقاعدة عملائها الواسعة لتعزيز جاذبية رأس الخيمة كوجهة سياحية مفضلة.

كما تعتمد هذه المبادرات على أسلوب سرد القصص المتكامل والحملات الإعلانية الموجهة وعروض السفر الحصرية، بهدف إبراز إمارة رأس الخيمة كوجهة مثالية للزوار الصينيين الباحثين عن تجربة الأجواء العربية الأصيلة. وتتميز الإمارة بطبيعتها الساحرة حيث تمتزج المناظر الخلابة مع التراث الثقافي العريق وكرم الضيافة العربية الأصيل، مما يجعلها وجهة فريدة في منطقة الشرق الأوسط لتميزها بتقديم تجارب لا مثيل لها تجمع بين المغامرة والاسترخاء والانغماس في الثقافة العربية.

ومنذ انطلاق الشراكة بين هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة ومجموعة "Trip.com" في يونيو 2024، حصدت صفحات رأس الخيمة الإلكترونية أكثر من 17.5 مليون مشاهدة، ما يعكس الاهتمام المتزايد بالإمارة كوجهة سياحية مفضلة. وقد أسهم هذا التعاون المثمر في تنشيط قطاع الضيافة بشكل ملحوظ حيث شهدت حجوزات الفنادق ارتفاعًا بنسبة 22% خلال النصف الثاني من عام 2024 بفضل العروض الترويجية المخصصة وحملات التسويق الفعالة التي استهدفت السوق الصيني.

جديرٌ بالذكر أن مجموعة "Trip.com" قد منحت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة جائزتي "الشريك الاستراتيجي المتميز للعام" و"أفضل شريك خارجي لعام 2024" خلال قمة الشركاء العالميين التي عقدتها المجموعة في ديسمبر 2024، تقديراً للنجاح البارز للشراكة بينهما.

قال إياد راسبيه، نائب الرئيس لتطوير سياحة الوجهة في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "تُعد الصين واحدة من أسرع الأسواق المصدّرة للسياح نمواً، ويشكّل توسيع نطاق شراكتنا مع مجموعة "Trip.com" خطوة استراتيجية في سعينا الدائم لاستكشاف فرص نمو جديدة. نهدف إلى الترويج لإمارة رأس الخيمة والوصول إلى مجموعة أوسع من المسافرين مع تسليط الضوء على تراثها الغني وتقاليد الضيافة العربية الأصيلة التي تميزها، معتمدين على خبرتنا في التسويق للوجهة وفهم "Trip.com" العميق لاتجاهات السوق وقدراتها الرقمية".

وتعليقاً على الرؤية المشتركة لتعزيز جاذبية إمارة رأس الخيمة للمسافرين الصينيين، قالت أماندا وانج، نائب الرئيس في مجموعة "Trip.com": "تتمتع إمارة رأس الخيمة بمزيج استثنائي بين جمال الطبيعة وأجواء المغامرة والثقافة العريقة. ونعتزم في "Trip.com" توظيف قدراتنا الرقمية من خلال التعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة لإنشاء محتوى جذاب يعكس سحر الإمارة للمسافرين الصينيين. ونتطلع إلى تعزيز حضور رأس الخيمة على منصاتنا من خلال تكثيف جهودنا التسويقية واستقطاب المزيد من الزوار لاكتشاف هذه الوجهة الفريدة".

يستعد الشركاء في إطار المرحلة التالية من هذا التعاون لإطلاق متجر "Ras Al Khaimah Star Hub" الإلكتروني على منصة (Ctrip)، المنصة الرائدة لحجز السفر والرحلات السياحية للمسافرين الصينيين المقدمة من مجموعة "Trip.com". وسيوفر هذا المتجر مساحة افتراضية مخصصة لتعزيز الإقبال على السفر إلى رأس الخيمة من خلال تقديم عروض ترويجية مميزة وعرض برامج رحلات منسقة مصممة خصيصًا للزوار الصينيين. وبالتوازي مع ذلك، تعمل هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة على تحسين تجربة السفر للسياح الصينيين عبر توفير خدمات الترجمة وتسهيل حلول الدفع الرقمي، مما يضمن رحلة أكثر راحة وسلاسة للزوار من الصين.

سجلت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أفضل أداء لها في عام 2024 حيث استقبلت 1.28 مليون زائر، محققةً نمواً بنسبة 12% في الإيرادات السياحية وزيادة ملحوظة تصل إلى 15% في سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. ويعكس هذا النجاح رؤية الإمارة الاستراتيجية والمستدامة الرامية لجذب أكثر من 3.5 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030.

نبذة عن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة

تأسست هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة (RAKTDA) في مايو 2011 تحت إشراف حكومة رأس الخيمة. وتهدف هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إلى تطوير البنية التحتية السياحية في الإمارة وترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة عالمية المستوى للسفر الترفيهي والعمل، وتوفير فرص استثمارية مستدامة وتحسين جودة الحياة لسكانها. ومن أجل تحقيق أهدافها، تتمتع الهيئة بتفويض حكومي لترخيص وتنظيم ومراقبة صناعة السياحة والضيافة في الإمارة.

نبذة عن مجموعة Trip.com:

مجموعة Trip.com هي شركة رائدة في خدمات السفر والسياحة على مستوى العالم، وتضم منصات Trip.com، وCtrip، وSkyscanner وQunar. تساعد المجموعة، عبر منصاتها، المسافرين حول العالم على حجز منتجات وخدمات السفر بكفاءة عالية وتكلفة مناسبة. وتتيح لشركائها تقديم عروضهم للمستخدمين من خلال الدمج بين محتوى وموارد شاملة تتعلق بالسفر، ومنصة معاملات متطورة تشمل تطبيقات ومواقع إلكترونية ومراكز خدمة عملاء تعمل على مدار الساعة. تأسست المجموعة عام 1999، وأُدرِجَت في بورصة ناسداك عام 2003 وبورصة هونغ كونغ عام 2021، لتصبح إحدى أبرز شركات السفر والسياحة في العالم، وتستند رؤيتها على "العمل على تقديم رحلات مثالية لأجل عالم أفضل".

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