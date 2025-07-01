الطلاب المشاركون من نحو 60 مدرسة تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً عملوا على تطوير حلول مبتكرة للعديد من التحديات العالمية المهمة

البرنامج يهدف لإعداد الطلاب المشاركين لقيادة مستقبل القطاعات العلمية والبحثية والمعرفية والتكنولوجية

الإعلان عن فتح باب التسجيل في الدورة الثانية لبرنامج "مجتمع المعرفة" العالمي (TKS)

برنامج "مجتمع المعرفة" انطلق عالمياً لأول مرة عام 2016 ويضم أكثر من 4500 خريّج في أكثر من 300 مدينة حول العالم

دبي: اختتمت مؤسسة دبي للمستقبل الدورة الأولى للبرنامج العالمي "مجتمع المعرفة" (TKS) بمشاركة 90 طالباً متميزاً من أكثر من 60 مدرسة تتراوح أعمارهم بين سن 13 و17 عاماً عملوا على مدار 10 أشهر على تطوير حزمة حلول مبتكرة للعديد من التحديات العالمية باستخدام أحدث التقنيات المستقبلية.

ويهدف هذا البرنامج العالمي إلى إعداد الطلاب المشاركين لقيادة مستقبل القطاعات العلمية والبحثية والمعرفية والتكنولوجية، وتمكينهم بأهم الأدوات والمهارات المستقبلية في بيئة محفزة تحاكي بيئات عمل كبرى شركات التكنولوجيا ومراكز الابتكار الرائدة، وتتيح لهم التواصل مع شبكة عالمية واسعة من الخبراء والمختصين والموجهين.

وعرض الطلاب المشاركون في الحفل الختامي لبرنامج "مجتمع المعرفة" الذي استضافه "متحف المستقبل"، مشاريعهم وابتكاراتهم في مجالات حيوية كالذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وتكنولوجيا الفضاء، وعلم الأحياء التركيبي، والابتكار المناخي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء العالميين والعديد من الشركات الاستثمارية والتكنولوجية العالمية.

كما تم الإعلان عن فتح باب التسجيل في الدورة الثانية لبرنامج "مجتمع المعرفة" للاستفادة من خبرات وإرشادات أكثر من 350 موجّهاً من أبرز الشركات الناشئة والعالمية، لاستكشاف أكثر من 40 قطاعاً مستقبلياً حيوياً كالطاقة النظيفة، والتكنولوجيا العصبية، والحوسبة الكميّة والطرفية، والتفاعل البشري-الآلي. كما يعزز البرنامج فرص القبول في الجامعات المرموقة ويوفر فرص تدريب عملي في شركات ومنظمات دولية.

ومنذ انطلاق برنامج "مجتمع المعرفة" (TKS) عالمياً لأول مرة عام 2016، ساهم خريجوه الذين تجاوز عددهم 4,500 خريج في تأسيس مشاريع ناشئة وشركات في 300 مدينة حول العالم فاقت قيمتها الإجمالية 250 مليون دولار.

عبد العزيز الجزيري: البرنامج ساهم بتوفير فرصة للطلاب الموهوبين لعرض رؤاهم الإبداعية وأفكارهم الريادية

وأكد عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن هذا التعاون مع البرنامج العالمي "مجتمع المعرفة" يسهم بتمكين مبتكري المستقبل وبناء قدرات قياداته الشابة انطلاقاً من حرص المؤسسة على ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع وتعزيز الشراكات النوعية ودعم البرامج المخصصة للمواهب الشابة وتسليط الضوء على أبرز ابتكاراتهم ومشاريعهم الواعدة.

وأضاف: "ساهمت هذه المبادرة بتوفير فرصة للطلاب الموهوبين لعرض رؤاهم الإبداعية وأفكارهم الريادية في بيئة تدعم الابتكار والاستثمار في إعداد ودعم الجيل القادم من مصممي وصناع المستقبل".

بدوره قال نافيد ناثو الرئيس التنفيذي لبرنامج "مجتمع المعرفة": "نهدف من خلال تعاوننا مع مؤسسة دبي للمستقبل إلى إعداد منظومة متكاملة لدعم الشباب الواعد في دبي والمنطقة، وتفعيل دورهم الحيوي في رسم ملامح مستقبل القطاعات الرئيسية وإحداث تغيير إيجابي في العالم".

أهداف استراتيجية

ويهدف برنامج "مجتمع المعرفة" إلى تمكين المواهب المحلية ودعم المبتكرين الشباب والاستثمار في قادة قطاعات المستقبل الحيوية عبر توفير المنح التدريبية وتوفير الدعم للخريجين المتميزين بما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للمبتكرين الشباب وكبيئة متكاملة حاضنة لقادة المستقبل.

كما يعمل البرنامج على إعداد الشباب للمسارات المهنية والمعرفية وتأهيلهم بالمهارات المطلوبة للمساهمة في ابتكار الحلول لتحديات حقيقية والمساعدة في تشكيل مستقبل البشرية. ويعزز البرنامج طرق التفكير الإيجابية كالطموح والمبادرة والتركيز على التنفيذ والإنجاز والاستمرارية والنمو، وبناء الشخصية المناسبة لتعزيز فرص النجاح المستقبلية.

ولمزيد من المعلومات حول برنامج "مجتمع المعرفة"، يرجى زيارة الرابط: (www.dubaifuture.ae/tks-innovation-program).

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