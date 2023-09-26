مبادرة نوعية تعكس جهود الغرف لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وترسيخ مكانة دبي عاصمة للمال والأعمال

المنتدى يوفر منصة مخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي والعالم

الغرير: نتطلع لأن يكون منتدى دبي للأعمال موعداً للاتفاقيات والصفقات الاستثمارية، وبوابةً لفرص الأعمال التي تعزز استدامة النمو الاقتصادي

الغرير: حريصون على أن تكون منصة صفقات الأعمال مواكبة لمكانة دبي المتنامية وسمعتها العالمية

الغرير: منصة الاتفاقيات والصفقات تعكس جاذبية الامارة في استقطاب الاستثمارات الاجنبية ودعم توسع الأعمال

دبي، الإمارات العربية المتحدة – كشفت غرف دبي النقاب عن "The Deals Hub"، وهي مبادرة جديدة نوعية تطلقها الغرف لتكون جزءاً من الفعاليات الأساسية في منتدى دبي للأعمال، الذي تنظمه خلال الفترة 1-2 نوفمبر المقبل تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وتعتبر "The Deals Hub" عبارة عن منصة مخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي ونظرائهم حول العالم من المشاركين في منتدى دبي للأعمال. وتتيح المنصة للشركات المشاركة الكشف عن مشاريعها وشراكاتها المستقبلية بحضور شخصيات بارزة تمثل القطاعين العام والخاص محلياً وعالمياً وسط حضور إعلامي كثيف.

وتعكس مبادرة "The Deals Hub" التزام غرف دبي بدفع عجلة التجارة والاستثمار العالميين بما يرسّخ مكانة الإمارة كأفضل مدينة عالمية لممارسة الأعمال. ومن خلال استهدافها جمهوراً دولياً مؤثراً، تتيح هذه المساحة المخصصة لعقد الصفقات فرصة مهمة أمام الشركات متعددة الجنسيات والصغيرة والمتوسطة، والتي يستضيفها المنتدى، لعقد شراكات اقتصادية واستراتيجية جديدة، وتطوير شبكات دولية أقوى، وفتح آفاق جديدة أمام اتفاقيات الأعمال البارزة.

ويتوقع أن يلعب المنتدى، من خلال هذه المبادرة دوراً محورياً في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في يناير الماضي، وتضم 100 مشروعاً تحولياً بهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.

ويجمع منتدى دبي للأعمال، أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم لاستكشاف فرص عقد شراكات اقتصادية استراتيجية جديدة، وتطوير شبكات دولية أقوى، وفتح آفاق جديدة للأعمال والتجارة والاستثمار.

وبهذه المناسبة، قال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: "يساهم التزام دبي الدائم بتعزيز نمو الأعمال والابتكار، في ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للشركات التي تسعى إلى التوسع وعقد الشراكات العالمية؛ خصوصاً وأن الإمارة تشكّل مركزاً حيوياً لعقد الصفقات التجارية نظراً لموقعها الاستراتيجي، واقتصادها المتنوع، وبيئتها المحفزة لنمو الأعمال، وبنيتها التحتية عالمية المستوى، وإمكانية الوصول منها إلى الأسواق الدولية كافة".

وأضاف الغرير قائلاً: "انطلاقاً من هذا الالتزام الكبير بدعم قطاع الأعمال، نتطلع لأن يكون منتدى دبي للأعمال موعداً للاتفاقيات والصفقات الاستثمارية، وبوابةً لفرص الأعمال التي تعزز استدامة النمو الاقتصادي. ونحن حريصون على أن تكون منصة صفقات الأعمال مواكبةً لمكانة دبي المتنامية وسمعتها العالمية في مجال المال والأعمال. وتعكس منصة الاتفاقيات والصفقات جاذبية الإمارة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم توسع الأعمال".

وتندرج هذه المبادرة في جوهر أجندة منتدى دبي للأعمال، وتغطي كافة أنواع الصفقات بدءاً من الشراكات الكبرى، والمشاريع المشتركة، والاندماجات والاستحواذات، والاكتتابات الأولية العامة، وصولاً إلى الاستثمارات الكبيرة، وجولات جمع التمويل والعقود الحكومية، واتفاقيات التجارة العابرة للحدود، والعقود الكبيرة، ومذكرات التفاهم.

ومع المكانة المتنامية لدبي كمركز عالمي اقتصادي رائد، ولا سيما في القطاعات المستقبلية، سيجمع المنتدى نخبة من رؤوساء الدول والمسؤولين الحكوميين وكبار قادة الأعمال والمستثمرين العالميين في قطاعات متنوعة تشمل التكنولوجيا وتجارة التجزئة والتمويل، والسفر والضيافة والعقارات والرعاية الصحية، وذلك لإعادة رسم مشهد مستقبل الأعمال، وإجراء نقاشات ثرية حول تطوير الأعمال لمواكبة متطلبات الأعمال المتغير.

ويشكل منتدى دبي للأعمال منصة ديناميكية للتواصل بين الجهات المعنية الرئيسية، وتسريع نمو التجارة والاستثمارات. ويتماشى هذا الحدث مع الأولويات الاستراتيجية لغرف دبي في استقطاب الشركات والاستثمارات الدولية إلى الإمارة، ودعم التوسع العالمي للشركات المحلية في الأسواق العالمية المستهدفة، وتحسين البيئة المحفزة للأعمال في دبي.

سينعقد منتدى دبي للأعمال في مدينة جميرا يومي 1 و2 نوفمبر القادم تحت شعار "تحول القوة الاقتصادية: دبي ومستقبل التجارة العالمية".

للتسجيل، يرجى زيارة الموقع الالكتروني register.dubaibusinessforum.com

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