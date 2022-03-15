دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعاونت مؤسسة عبد الله الغُرير للتعليم مع "يوداسِتي" لإطلاق مسار التدريب "TechUp" بهدف تحسين آفاق التوظيف للمواهب الشابة وتعويض نقص الكفاءة الرقمية من خلال تزويدهم بالمهارات الرقمية الأساسية والشهادات التقنية عالية التخصص بما يواكب حاجة سوق العمل. ويسهم "TechUp" في تمكين شركات القطاع الخاص من المساهمة بتطوير مهارات القوى العاملة، إلى جانب تعزيز مستقبل التعليم بما يضمن الارتقاء بمستوى الكفاءات الإماراتية.

ويندرج البرنامج ضمن مسارات التدريب المتميّزة لمبادرة "نُمو" التي أطلقتها المؤسسة مؤخرًا بهدف تأهيل وتنمية مهارات 25 ألف من الشباب الإماراتي بحلول عام 2025.

وتبيّن مصادر محلية أن نسبة مهارات البرمجة وإدارة البيانات للقوى العاملة الإماراتية تتراوح حالياً بين 10-29%، مما يؤكد الضرورة الملحّة لتطوير هذه المهارات بهدف تلبية متطلبات فرص التوظيف الجديدة في الإمارات من المهارات عالية التخصص. وتماشيًا مع التركيز على تعزيز الكفاءات الوطنية في الشركات، تضمن المبادرة تزويد الشباب الإماراتي بالمعلومات والمهارات والأدوات الضرورية للنجاح من خلال تقديم فرص التدريب ذات الجودة العالية من خلال الوسائل الرقمية والتقليدية.

ويهدف التعاون بين المؤسستين إلى دعم طلاب الجامعات الإماراتيين، والخريجين الجدد، والسكّان في مختلف أنحاء الإمارات، وأصحاب الهمم، والموظفين المهددين بخسارة وظائفهم بسبب التحول الرقمي. حيث يتيح البرنامج لهؤلاء الأفراد فرصة الدراسة ضمن برامج نانوديجري التي تطورها نخبة من أفضل الشركات في العالم مثل جوجل وأمازون وبي إم دبليو وغيرها. وستركز مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم و"يوداسِتي" جهودهما المشتركة على دراسة المهارات اللازمة للتوظيف في الإمارات وتقديم فرص التدريب بناءً على ذلك، لتمكين الشباب الإماراتيين من الالتحاق بسوق العمل بسهولةٍ أكبر، ولا سيما في القطاع الخاص.

ويسعى هذا المشروع المشترك إلى تأهيل وتدريب أكثر من 20 ألف متعلّم إماراتي ضمن أهم المجالات الضرورية للعمل محليًا وعالميًا، بما يدعم المستقبل الرقمي للدولة، حيث يقدم "TechUp" ما يزيد عن 2000 مشروع تم تصميمها بعناية من قبل قادة القطاعات ضمن ثلاث مجالات رئيسية، وهي التصميم والبحوث المرتبطة بالمستخدم، ومنهجية إدارة المشاريع البرمجية "آجايل" وأُطر عملها، وتحليل وتصوير البيانات باستخدام برمجيات "باور بي آي". وتضمن هذه المجالات تلبية المتطلبات الرقمية وتمكين الشباب الإماراتيين، العاطلين عن العمل أو الذين يشغلون وظائف لا تناسب مهاراتهم أو المهددون بخسارة وظائفهم، من المساهمة بدعم اقتصاد العمل المؤقت في الإمارات.

وتعليقاً على إطلاق البرنامج، قالت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم: "تسعى مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم من خلال شراكاتها وجهودها المستمرة إلى توفير أفضل فرص التعليم والارتقاء بمستوى المعيشة. وتركز المؤسسة على الاستثمار في المستقبل من خلال بذل الجهود المستدامة لتدريب الشباب الإماراتيين ومنحهم أولوية فرص العمل. ويركز تعاوننا مع منظمة ""يوداسِتي" على تلبية النقص في مجال التوظيف واعتبار هذه الخطوة ضرورةً ملحّة لتمكين نمو الاقتصاد. كما يسرّنا إطلاق هذا البرنامج مع مؤسسةٍ نتشارك معها الشغف في تمكين الشباب من النجاح والمساهمة في تطوير دولتنا".

من جانبه، قال جابرييل دالبورتو، الرئيس التنفيذي لشركة "يوداسِتي" : "يشكّل نقص الكفاءات الرقمية حول العالم تهديدًا شاملًا لجميع البلدان والشركات. ولذلك يعتبر التعاون بين المنظّمات مثل مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم مع شركات القطاع الخاص ضرورةً قصوى لتوفير الكفاءات الرقمية من خلال المساهمة في تدريب وتطوير المواهب. وتتيح هذه الشراكة للشباب الإماراتيين فرصة الحصول على ميزة تنافسية في سوق العمل المستقبلي".

يُذكر أن مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم قد أطلقت مبادرة "نُمو" المشتركة مطلع العام الحالي، والتي تشمل عدة قطاعات وتوفر العديد من فرص التعليم عالية المستوى والمرتبطة بالقطاعات التي تمثل أولوية في استراتيجية الإمارات الوطنية للاستدامة. وتُركّز المبادرة الجديدة على تزويد جيل الشباب بالمعلومات والمهارات والأدوات الضرورية للنجاح في الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة وتمكينهم من المنافسة على الوظائف المستقبلية في سوق العمل حول العالم.

ويمكن للطلاب الراغبين بالالتحاق بالبرنامج التسجيل على موقع "TechUp" ابتداءً من 15 مارس 2022.

#بياناتحكومية

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لمحة حول مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم

تهدف مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم إلى تمكين الشباب الإماراتي والعربي من التطور والمساهمة في التنمية المستدامة بالمنطقة من خلال توفير حلول تعليمية مبتكرة وشراكات حقيقية فاعلة. وباعتبارها واحدةً من أكبر المؤسسات التعليمية التي يمولها القطاع الخاص في المنطقة العربية، تعمل المؤسسة على توفير فرصٍ تعليمية عالية الجودة وقائمة على التكنولوجيا، إلى جانب تطوير المهارات ذات الصلة والتي تتيح الانتقال الناجح إلى مرحلة التعليم العالي وسوق العمل. وتأسست المؤسسة عام 2015 بهدف تحقيق الهدفين الرابع والثامن من أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، والعمل على تقديم تعليم جيد ومنصف وعالي الجودة يساهم في تحسين سوية المعيشة للجميع. www.alghurairfoundation.org

لمحة حول "يوداسِتي"

تسعى "يوداسِتي" من مقرّها في ماونتن فيو، كاليفورنيا، إلى الارتقاء بحياة الأفراد والشركات والبلدان من خلال دعم تحوّل الكفاءات بشكل جذري نحو التكنولوجيا الرقمية. وتركز منصة "يوداسِتي" العالمية لتأهيل المواهب عبر الإنترنت على توفير خدمات التكنولوجيا الرقمية حسب الطلب، وفرص التدريب، ومسارات التعليم المبنية على المشاريع والتي يقدمها الخبراء في القطاعات. في حين تقدم المنصة للكفاءات محتوىً فعلياً يضمن لهم التوظيف في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة وعلم البيانات والأنظمة ذاتية الإدارة والحوسبة السحابية وغيرها العديد. وتشمل قائمة عملاء "يوداسِتي" ما يزيد عن 100 مؤسسة، من بينها إيرباص وبيرتلسمان و"بي إن بي باريبا" وليدوس ومازدا والقوات الجوية الأمريكية، كما تتعاون الشركة مع أكثر من 200 مؤسسة عالمية للارتقاء بالتعليم التقني، مثل جوجل ومرسيدس-بنز وإنفيديا. وتدير "يوداسِتي" عملياتها في المملكة المتحدة ومصر وألمانيا والهند والإمارات العربية المتحدة، حيث تمكّنت حتى اليوم من جمع تمويل يقدّر بـ 163 مليون دولار أمريكي من المستثمرين مثل شركات بيرتلسمان وأندريسن هوروويتز وتشارلز ريفر فنتشرز ودرايف كابيتال. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.udacity.com.

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