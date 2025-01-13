دبي، الإمارات العربية المتحدة، نظّمت "دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي" هاكاثون وسلسلة من الورش التفاعلية لتطوير برامج التمكين ضمن عددٍ من المحاور الرئيسية وذلك في إطار المرحلة الثانية من مشروع (Talent 2033)، المشروع الاستراتيجي الذي أطلقته الدائرة بهدف تسريع وتيرة دمج 65 ألف إماراتي في القطاع الخاص، وترسيخ مكانة إمارة دبي كوجهةٍ رائدة عالمياً في تمكين المواهب والعقول المبدعة. ويهدف المشروع إلى إحداث نقلةٍ نوعية في آليات تمكين المورد البشري ضمن مجموعةٍ من القطاعات الحيوية، من ضمنها السفر والخدمات اللوجستية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعقارات والصناعة والتجارة والتمويل والتأمين والرعاية الصحية والتعليم.

وتضّمنت المرحلة الثانية المسماة "مرحلة التصميم" عدداً من المراحل الفرعية بدءاً بالهاكاثون الذي أقيم عبر المنصات الافتراضية، مروراً بجلسات وورش بلورة الأفكار والتصورات، وصولاً إلى عرض المخرجات والتصويت على الأفكار تمهيداً للمضي قُدُماً في تنفيذها كبرامج، بالإضافة إلى عقد جلسة تفاعلية استضافت العديد من الرواد وأصحاب الخبرة.

وشهدت هذه المرحلة مشاركة أكثر من 180 خبير من ممثلي القطاعين العام والخاص، بمن فيهم كوادر دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي والجهات الشريكة، والفئات المُستهدفة الأخرى مثل الطلاب والأمهات والنساء غير العاملات. ونتج عنها جمع أكثر من 640 فكرة ريادية مبدعة سيجري العمل على تقييمها وفلترتها لاحقاً، من ضمنها قرابة 110 فكرة تتعلق بمشاركة المورد البشري الإماراتي في القطاعين الحكومي والخاص، ونحو 90 فكرة بخصوص بناء القدرات والمهارات.

وأكد سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن الدائرة تمضي قُدُماً في تنفيذ مراحل مشروع (Talent 2033) وفق نهجِ يرتكز على مواكبة تغيُّرات اليوم واستشراف ملامح الغد، وتطوير حلول ومنهجيات مبتكرة لتحديات بيئات العمل المعاصرة، والارتقاء بجودة وكفاءة استراتيجيات تمكين الكفاءات واستقطاب واستبقاء المواهب تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2033 من خلال الاستثمار في التنمية البشرية والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز قدرة دبي التنافسية عالمياً.

وأوضح الفلاسي أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تولي أهميةً كبيرة لرفد المورد البشري الإماراتي بالسبل الكفيلة بضمان جاهزيته لوظائف المستقبل، وتعزيز دوره في تحقيق مستهدفات الرؤى للبرامج التنموية الوطنية، وخاصةً ما يتعلق منها بإرساء دعائم نموذج اقتصادي أكثر تنوع واستدامة، عمادُه الكوادر الوطنية والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

وشملت المستهدفات الرئيسية للهاكاثون تعزيز مشاركة المرأة في بيئة العمل، والارتقاء بإنتاجية المورد البشري على صعيد المهارات والخبرات والتعليم والتكنولوجيا والأتمتة، وترسيخ مكانة دبي كوجهةٍ رائدة للحياة والعمل. وأتاح الهاكاثون للشركات من القطاعين العام والخاص ولمُختلف فئات الجمهور المشاركة بآرائهم وأفكارهم والتصويت على الأفكار الكفيلة برفع مستوى النتائج المرجوة.

واستناداً إلى مُخرجات الهاكاثون، انطلقت ورش عمل المرحلة الثانية لمناقشة الأفكار المعتمدة مع كل مجموعة عمل محددة، إلى جانب مجموعة عمل القطاع اللوجستي، ومن ثم تحويل الأفكار المعتمدة إلى مجموعة مشاريع يتراوح عددها بين 20 و 25 مشروعاً، وعرض المُخرجات على أعضاء المجلس التوجيهي. وستختتم المرحلة باعتماد 3 إلى 5 برامج نهائية لتشكل خريطة الطريق والمعالم الرئيسية لمشروع (Talent 2033)، وتدعم المسار المستقبلي لاستراتيجيات تمكين الموارد البشرية في دبي.

يُذكر أن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع (Talent 2033) يأتي بعد إتمام مرحلة التقييم، والتي شهدت تحليل ودراسة منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات لتحديث المحركات التحليلية، وتحديد الأولويات ومحاور التركيز ومجالات التطوير. وبعد إنجاز المرحلة الثانية، ستبدأ الدائرة بتنفيذ مرحلة التخطيط والتي سيتخللها إطلاق البرامج الرئيسية المعتمدة، وإطلاق محرك تحضير القوى العاملة في دبي للمستقبل.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ :

مجموعة أورينت بلانيت

هاتف:+971 4 4562888

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com

-انتهى-

#بياناتحكومية