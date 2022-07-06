لتمويل مشروعات تعليمية وتربوية وبحثية تعزز من المنظومة التعليمية

استفادة أكثر من 250 ألف طالب من إتفاقية تمويل الاتحاد العماني للرياضة المدرسية

مسقط : وقعت مجموعة أوكيو إتفاقيتين مع وزارة التربية والتعليم تقوم بموجبهما المجموعة بتمويل مشروعات تعليمية وتربوية وبحثية تعزز من المنظومة التعليمية وتحفز الطلبة والطالبات على الابتكار والإبداع في مجالات العلوم والرياضات إضافة إلى صقل مهاراتهم الرياضية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها أوكيو لتعزيز مبادرات وبرامج التعليم ضمن برنامج الاستثمار الاجتماعي الذي تنفذه المجموعة تجسيدا لمسؤوليتها الاجتماعية.

وقع الاتفاقية سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، وأشرف بن حمد المعمري الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتكنولوجيا وثقافة العمل بمجموعة أوكيو.

تنص الاتفاقية الأولى التي تبلغ مدتها عام على قيام أوكيو بدعم الاتحاد العماني للرياضة المدرسية التابع لوزارة التربية والتعليم كراع استراتيجي لمبادرة تنفيذ البرامج المدرسية، وذلك بهدف تعزيز الأنشطة الرياضية في المدارس وتوفير المستلزمات التي تساعد الطلبة في جميع المحافظات على ممارسة الأنشطة اللاصفية كجزء من العملية التعليمية والتربوية الهادفة إلى صقل مهارات الطلبة، وسيستفيد من هذه الإتفاقية نحو 250 ألف طالب وطالبة بمختلف محافظات السلطنة.

في حين تنص الاتفاقية الثانية التي تبلغ مدتها عام أيضا على رعاية مجموعة أوكيو لمشروع ستيم عمان (STEMOMAN) الذي يهدف إلى تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بطريقة مبتكرة تحفز على الفضول للاستكشاف والابتكار لدى الطلبة في عدد من المدارس، ويبلغ عدد المستفيدين من هذا الدعم نحو 300 طالب وطالبة.

وبهذه المناسبة ثمن سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم دعم مجموعة أوكيو لمبادرات الوزارة وبرامجها التعليمية والتربوية والأنشطة اللاصفية في إطار برنامج الاستثمار الاجتماعي الذي تنفذه المجموعة لإثراء الجوانب التعليمية التربوية، موضحاً بأن الدعم الذي تقدمه المجموعة وفق هاتين الاتفاقيتين سيكون له أهمية في إنجاح الخطط الهادفة إلى صقل مهارات الطلبة والطالبات في المجالات العلمية والأنشطة اللاصفية.

وأضاف سعادته بأن الوزارة تتطلع إلى أن يستفيد أبناؤنا الطلبة من هذه المبادرات بما يسهم في تطوير قدراتهم وإكسابهم المزيد من المهارات.

من جانبه قال أشرف بن حمد المعمري بأن برامج الاستثمار الاجتماعي للمجموعة تهدف إلى الاهتمام بمجالات التعليم والصحة والبيئة والرفاه الاقتصادي ضمن استراتيجيتها؛ ومن هذا المنطلق جاء توقيع إتفاقيتين مع وزارة التربية والتعليم لدعم الرياضة المدرسية وتدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لما لهما من أهمية في تحفيز أبنائنا الطلبة والطالبات على الإبداع والابتكار في مجالات العلوم، وكذلك صقل مهاراتهم في الأنشطة الرياضة المدرسية الهادفة إلى إكساب الطلبة المهارات والعلوم المختلفة.

وأضاف المعمري "نحن على يقين بأن هذه الاتفاقيات ستسهم في رفد الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في المجالات التعليمية والتربوية المختلفة في تحقيق ما نصبو إليه والمساهمة في تمويل مشروعات تعليمية وتربوية وبحثية تسهم في إثراء وتعزيز المنظومة التعليمية.

تغريدة:

في إطار جهودها الرامية لتعزيز مبادرات الشباب العماني في المجالات العلمية والابتكارات الهادفة إلى تحقيق الاستدامة في الجوانب التنموية والحياتية، وقعت مجموعة أوكيو اتفاقية مع شركة رؤية الشباب لرعاية مبادرة منصة أوكيو للابتكار الشبابي.

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عن أوكيو

تعد "أوكيو " شركة عالمية متكاملة تعمل في مجال الطاقة والبتروكيماويات، تأصلت جذورها في سلطنة عمان وتتمتع بحضور قوي في 17 دولة، تغطي عمليات الشركة سلسلة القيمة الكاملة بدءًا من الاستكشاف والإنتاج مروراً بالنقل والتخزين والمصافي والبتروكيماويات وصولاً إلى المنتجات النهائية وتوزيعها وتسويقها في أكثر من 60 دولة حول العالم وهو ما يجعل أوكيو إحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة.

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