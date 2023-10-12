أول مؤسسة في الدولة تحقق هذا الانجاز:

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية عن حصول مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار على اعتماد منظمةSTEM العالمية.

وبذلك تكون مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية أول مؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحصل على هذا الاعتماد، والذي يشكل نقلة نوعية في عمل المركز ويرسّخ تواجده الرسمي على الخارطة العالمية في مجال الموهبة والابتكار، إلى جانب المساهمة في الجهود الدولية لتطوير تعليم الموهوبين وتعزيز تنافسية الدولة في مجال الموهبة والابتكار.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال سعادة الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: "إننا سعداء بنجاح مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار وحصوله على اعتماد منظمةSTEM العالمية، الأمر الذي بدون أدنى شك يعبر عن الرعاية الفائقة التي يحظى به التعليم من قبل القيادة الرشيدة في الدولة وخاصة تلك المبادرات النوعية التي تدعم وتدفع الجهود المجتمعية نحو تحقيق أهدافها ، كما أشاد الدكتور السويدي بالتمكين الذي تتمتع به المؤسسة من قبل رئيسها الأعلى الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم من أجل الاسهام في تنافسية الدولة في مجال التعليم ، وأضاف بأن هذا الإنجاز ينسجم مع الأهداف الريادية للدولة ويعزز من مكانة المركز العالمية في مجال الموهبة والابتكار منوهاً إلى أن هذا الانـجاز أصبحت برنامج رعاية الموهوبين أكثر حضورا وتأثيراً في مشهد التعليمي العالمي لا سيما في قطاع الموهبة والابتكار، حيث يمكنّها هذا الاعتماد العالمي من تنظيم برامج ودورات تـخصصية متطورة وإصدار شهادات معتمدة دولياً تدعم فرص مجتمع الموهوبين للارتقاء إلى آفاق أبعد من التوقعات".

وتقدم الأمين العام بالشكر والتقدير لفريق العمل الذي بذل جهدا طيبا وتفانى في سبيل تحقيق هذا الإنجاز مشيرا إلى الفرص المتوفرة للمزيد من الإنجازات في ظل توفر الإمكانات الإدارية والفنية والكفاءات البشرية القادرة على دفع عجلة التطور وتحقيق أهداف المؤسسة ومركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار".

يُذكر أن مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار التابع لمؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية أُنشىء للاهتمام بفئة الموهوبين وتوفير متطلبات الرعاية اللازمة، كما انه يأتي امتداداً طبيعياً لجهود المؤسسة في رعاية الموهوبين منذ العام 1998حيث أنه يرعى ويدعم الموهوبين من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة ويعّد المظلة التي تنطوي تحتها كافة البرامج والأنشطة والمبادرات والخدمات الخاصة برعاية الموهوبين من خلال توفير بيئة تعليمية جاذبة للطلبة الموهوبين ونشر ثقافة الموهبة والإبداع في المجتمع من خلال نشاطاته وفعالياته الهادفة التي ينظمها للطلاب في كافة مراحلهم الدراسية".

يُشار إلى أن STEM هي منظمة تعليمية تعمل بشكل مستمر في مجال أبحاث واعتماد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في الولايات المتحدة الأميركية. وقد ساعدت قيادتها في المبادرات الرئيسية التي كانت ضرورية للنمو الشامل وتسريع العجلة التعليمية. ويقوم فريقها الذي يعتبر من الأفضل عالمياً في علم أصول التدريس بدعم آلاف المعلمين على مستوى العالم من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية الرائدة في الدول المختلفة حول العالم.

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