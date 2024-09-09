وزيرا «التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي» و«الاستثمار والتجارة الخارجية» يشهدان توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر لائتلاف استثماري دولي بقيمة تزيد عن 2.5 مليار جنيه



القاهرة، تعزيزًا لرؤية الدولة في جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإفساح المجال للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في جهود التنمية، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر "تمويلي" وتخارج مساهميها المؤسسين: شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار، وشركة أيادي للاستثمار والتنمية - التابعتين لبنك الاستثمار القومي - وشركة البريد للاستثمار، لصالح تحالُف من المستثمرين الدوليين يضُم صندوق الاستثمار المباشر الإقليمي"SPE PEF III" (SPE Capital) ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) و"تنمية كابيتال فنتشرز" (TCV) ، و"بريتش إنترناشونال إنفستمنت" (BII) ، وذلك بقيمة تزيد عن 2.5 مليار جنيه.

تأسست شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر في عام 2017، وبرزت كشركة رائدة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، حيث تقدم خدمات تمويلية متخصصة لتمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة(MSMEs) ، ومع التزامها بتقديم خدمات مالية مبتكرة للعملاء غير المؤهلين للتعامل مع البنوك والعملاء التي لا تحظى بالتغطية المناسبة من الخدمات المالية المصرفية.

وقدمت تمويلي خدماتها لأكثر من 500 ألف عميل وقامت بمنح تمويلات بنحو ١٧ مليار جنيه مصري منذ إنشائها وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، وذلك من خلال شبكة فروع تتكون من 230 فرعًا وأكثر من ٣٩٥٠ موظف تمويل منتشرين في أنحاء ٢٤ محافظة، وقد حصلت المرأة على ٤٧٪ من القروض الممنوحة من الشركة، كما حظي عملاء الصعيد والوجه القبلي بأكثر من ٥٠٪ من تلك القروض.

وفي تعليقها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: «تُمثل خطوة تخارج الجهات الحكومية من شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، لصالح تحالف المستثمرين الدوليين، تطبيقًا عمليًا لرؤية الحكومة الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتخارج الدولة من بعض القطاعات، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعظيم العائد على الأصول؛ حيث تُمثل شركة تمويلي نموذجًا للاستثمارات الحكومية الناجحة التي استطاعت المساهمة بشكل فعال في تنمية القطاع المالي غير المصرفي، وزيادة نسبة الشمول المالي، وخلق فرص العمل، ودعم جهود التنمية الاقتصادية، بما جعلها محط أنظار المستثمر الأجنبي، ونشهد نشهد اليوم تتويجًا لتلك المسيرة بدخول مستثمرين جُدد يعززون دورها».

وصرح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: "يسعدني ان أشهد نجاح اتمام هذه الصفقة التي بدأ دراستها والتفاوض عليها خلال عملي كالمدير التنفيذي المسؤول عن مساهمات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. إن هذه الصفقة بمثابة دليل قوي على ثقة المؤسسات الدولية في مستقبل نمو الاقتصاد وبيئة الاستثمار في مصر. أهنئ قيادات وفرق العمل في ان أي كابيتال وأيادي والبريد للاستثمار على بناء وتطوير هذه الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وأهنئ التحالف الدولي بالاستحواذ عليها واتمني لهم كل التوفيق، وأتوقع أن تكون بداية لمزيد من تدفقات الاستثمار المباشر في الاقتصاد الحقيقي وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته البنية التحتية والمرافق خلال العشر سنوات الماضية. وزارة الاستثمار تعمل علي تحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، وسنكون مستعدين لتقديم الدعم اللازم لهذا التحالف الاستثماري وأي مستثمر محلي أو أجنبي يرغب في الاستثمار في مصر"

وصرح الأستاذ أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة أيادي: "كانت رحلتنا مع شركة تمويلي نقطة تحول قوية، ليس فقط بالنسبة لنا، ولكن أيضًا لعدد كبير من الأفراد والشركات متناهية الصغر، هذا ومع تخارجنا من الشركة الآن، إلا أنني أشعر بالفخر بالكيان القوي الذي بنيناه سويا مع شركائنا ان أي كابيتال والبريد للاستثمار والأثر الإيجابي الاقتصادي والتنموي الذي أحدثناه في قطاع المشروعات متناهية الصغر، ونتطلع لرؤية مزيد من النجاحات لشركة تمويلي مع المساهمين الجدد."

ومن جانبه صرح الاستاذ عبده علوان، رئيس مجلس ادارة البريد المصري: "سعداء بهذه الصفقة التي تمثل إنجازا يؤكد النجاح الكبير الذي حققته شركة البريد للاستثمار بالتعاون مع شركة ان أي كابيتال وشركة أيادي في خلق كيان اقتصادي تنموي قام بدور فعال في تطوير بنية تكنولوجية ورقمية ساهمت في تمويل نمو القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة، ونتطلع ان تشهد الفترة القادمة مزيد من التعاون المثمر لخلق مثل هذه الكيانات الناجحة." سيتعاون التحالف مع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السيد/ أحمد خورشيد وفريق إدارة تمويلي لتوسيع البنية التحتية والتنظيمية والتشغيلية للشركة، وتوسيع مجموعة منتجاتها لخدمة العملاء غير المتعاملين مع البنوك والعملاء الأشد احتياجًا التي لا تحظى بخدمات القطاع المصرفي في مصر.

وقال محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن آي كابيتال: " " أسست شركة "إن آي كابيتال" وشركاؤها شركة "تمويلي" برؤية تهدف إلى تمكين أصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة وتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء مصر. وبعد 7 سنوات من العمل، حققت الشركة إنجازات بارزة من حيث تقديم تمويلات للمشاريع متناهية الصغر بقيمة حوالي 17 مليار جنيه مصري، وخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق عوائد جيدة للمساهمين. إن خروجنا من الشركة هو دليل على الأداء الاستثنائي والتفاني والعمل الجاد لفريق الاستثمار المباشر في شركتنا، وأيضًا على التعاون المثالي مع شركائنا. وأنا واثق من أن "تمويلي" قد أصبحت في وضع ممتاز لتحقيق آفاق أعلى في المستقبل."

وصرح أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي: "نحن سعداء للغاية بشركائنا الجدد في تمويلي، حيث يعد دعم المؤسسات المالية الدولية الرائدة هو دليل على نجاح تمويلي ومكانتها الفريدة في السوق المصري. لدينا خطط طموحة للشركة ونتطلع إلى دمج قوتنا لتعظيم قيمة الشركة."

وقال أحمد العرابي، شريك، ونبيل تريكي، الشريك الإداري في SPE Capital: "نحن كتحالف متحمسون للشراكة مع أحمد خورشيد وفريق إدارة تمويلي من خلال هذا الاستثمار. أظهر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر أداءً إيجابياً خلال الفترة السابقة ونعتقد انه سوف يوفر فرص هائلة لتوسيع الخدمات المالية الرقمية للفئات غير المتعاملة مع البنوك والعملاء الأشد احتياجًا التي لا تحظى بالتغطية المناسبة الكافية من الخدمات المالية. نتطلع إلى البناء على مسيرة نجاح المساهمين المؤسسين ودعم الشركة في توسعها التشغيلي، والبنية التحتية التكنولوجية والرقمية، ومواصلة خطط النمو الطموحة وتعميم الشمول المالي وتمكين المواطن المصري وخاصة المرأة من تمويل المشروعات متناهية الصغر."

وأوضح أحمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار: "هذا الخروج الناجح هو لحظة فخر هائلة بالنسبة لنا كمؤسسين. لقد التزمنا بدفع الشمول المالي ودعم الفئات المجتمعية التي لا تحظى بخدمات القطاع المصرفي في مصر. كانت الرحلة مذهلة، ونجاح تمويلي يعكس الروح الابتكارية ومرونة فريقنا. أتطلع إلى رؤية التأثير الإيجابي المستمر ونمو تمويلي تحت قيادتها الجديدة."

نبذة عن تمويلي: تأسست شركة تمويلي في عام 2017 في مصر، وهي شركة رائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية تقدم خدمات تمويلية وخدمات مساندة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

www.tamweely.com.eg

نبذة عن SPE Capital: تأسست SPE Capital في عام 2016 كشركة مستقلة للاستثمار المباشر، تركز على أفريقيا والشرق الأوسط. يقود SPE Capital فريق استثمار متمرس يتمتع بمعرفة محلية قوية وسجل حافل في الاستثمار في الشركات النامية. مع وجود مكاتب تمتد عبر المنطقة، تتمتع SPE Capital بفهم عميق لبيئة الأعمال في المنطقة وتسعى لتطبيق أفضل الممارسات الدولية ومعايير الحوكمة. SPE Capital هي أحد الموقعين على مبادئ التشغيل لإدارة الأثر الإيجابي، وهو إطار عمل للمستثمرين يضمن أن يتم دمج الاعتبارات التأثيرية الإيجابية على المجتمعات بشكل هادف عبر دورة حياة الاستثمار. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

www.spe-capital.com

نبذة عن بريتش إنترناشونال إنفستمنت (British International Investment): بريتش إنترناشونال إنفستمنت هي مؤسسة تمويل التنمية والمستثمر ذو التأثير الايجابي في المملكة المتحدة. كشريك استثماري موثوق به للشركات في أفريقيا وآسيا ومنطقة الكاريبي، تستثمر BII لإنشاء اقتصادات إنتاجية ومستدامة وشاملة في أسواقنا. خلال الفترة من 2022-2026، سيتم تخصيص 30٪ على الأقل من الالتزامات الجديدة لـ BII لتمويل المناخ. BII هي أيضًا عضو مؤسس في تحدي 2X الذي جمع أكثر من 33.6 مليار دولار أمريكي لتمكين التنمية الاقتصادية للنساء. تمتلك الشركة استثمارات في أكثر من 1,580 شركة عبر 65 دولة بإجمالي أصول صافية بقيمة 8.5 مليار جنيه إسترليني. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

www.bii.co.uk

نبذة عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD): البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو بنك متعدد الأطراف يروج لتطوير القطاع الخاص والمبادرة الريادية في 36 اقتصادًا عبر ثلاث قارات. يمتلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 73 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار. تستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جعل الاقتصادات في مناطقها تنافسية، وبدرجات حوكمة عالية، وخضراء، وشاملة، ومرنة، ومتكاملة. منذ إنشائه في عام 1991، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 200 مليار يورو منذ 1991 في حوالي 7,150 استثمارًا.

نبذة عن تنمية كابيتال فنتشرز (TCV): تأسست TCV في عام 2016 كشركة استثمار مصرية متخصصة في استثمارات النمو في مختلف القطاعات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

www.tcvegypt.com

نبذة عن إن آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية: تأسست شركة إن آي كابيتال في عام 2015 كإحدى الشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي، وهي شركة تقدم خدمات مالية غير مصرفية تشمل الاستشارات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والاستثمار المباشر والوساطة المالية في الأسهم والسندات من خلال الشركة التابعة عربية أونلاين، لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

www.nicapital.com.eg

نبذة عن أيادي للاستثمار والتنمية: تأسست شركة أيادي في عام 2015 بالتعاون بين وزارة التخطيط وعدد من المؤسسات شبه الحكومية ككيان استثماري خاص يركز على دفع التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والتنموية. تهدف "أيادي" إلى تشجيع الاستثمارات وتعزيز التنمية في مصر من خلال توفير رأس المال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. تسعى "أيادي" إلى المساهمة في نمو الاقتصاد المصري من خلال دعم الأعمال التجارية التي لها تأثير إيجابي على المجتمع والاقتصاد. من منطلق الرغبة في بناء "مصر أفضل"، تعمل "أيادي" كأداة استثمارية اقتصادية تهدف إلى تعزيز التنمية في جميع أنحاء مصر - مع الحفاظ على خلق عوائد مالية مجزية لضمان استدامة محفظة استثماراتها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.ayadyegypt.com

نبذة عن البريد للاستثمار: تأسست شركة البريد للاستثمار في عام 2006 كذراع استثماري مملوك بالكامل للبريد المصري، تركز على الاستثمار في السوق المصري ومع خلق قيمة اقتصادية مضافة، وتطوير وإدارة فرص الاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاتصالات والخدمات المالية غير المصرفية والتطوير العقاري وغيرها من القطاعات. تستفيد الشركة من شبكة البنية التحتية الواسعة للبريد المصري لتحديد والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تساهم في التنمية الوطنية والشمول المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

www.pfi.com.eg

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