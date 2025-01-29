دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة SpaceData اليابانية، الشركة الناشئة المتخصصة في البحث والتطوير في مجال الفضاء والتقنيات الرقمية، بهدف تطوير منصة توأمة رقمية. التوأم الرقمي هو نموذج افتراضي يقدم نسخة عن جسم أو شيء ما أو نظام، أو عملية، مما يساعد الجهات المختلفة على اختبار حالات قد تحصل في الواقع وتوقُّع نتائجها بهدف اتخاذ قرارات صائبة.

وبموجب هذه المذكرة، ستعمل SpaceData على تقديم منصة توأمة رقمية للقمر، أما على الصعيد الاقتصادي، فستقدم الشركة منصة توأمة رقمية مفصلة لكوكب الأرض.

ستوفر SpaceData، في إطار مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، بيئة محاكاة رقمية متقدمة باستخدام بيانات المستكشف راشد، مما يسهم في تحسين كفاءة ودقة المهمات المستقبلية. كما ستطور الشركة نموذجًا رقميًا لمحاكاة سطح القمر بدقة عالية، يتضمن بيانات ثلاثية الأبعاد مكانية وفيزيائية، بهدف تعزيز تدريب رواد الفضاء الإماراتيين وتمكينهم من إجراء عمليات استكشاف آمنة وفعّالة.

أما في مجال التنمية الحضرية، ستعمل الشركة على إنشاء منصة توأمة رقمية شاملة لمدينة دبي، بهدف تعزيز السياحة الافتراضية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. وستوفر المنصة تجارب رقمية تتجاوز الحدود الجغرافية والزمنية، مما يفتح آفاقًا جديدة للسياحة العالمية. كما ستدمج المنصة بيانات الأقمار الاصطناعية والأرصاد الجوية لإنشاء نموذج رقمي لتوقع الكوارث، حيث يركز على محاكاة الكوارث المحتملة وتعزيز مستويات السلامة في المدينة.

تعزيز استكشاف الفضاء ودعم التنمية الاقتصادية

وفي هذا السياق، قال عدنان الريس، مساعد المدير العام للعمليات الفضائية والاستكشاف في مركز محمد بن راشد للفضاء: "تعد شراكتنا مع شركة SpaceData خطوة إستراتيجية نحو دمج تقنية التوأمة الرقمية المتقدمة في مشاريعنا الفضائية. من خلال هذه الاتفاقية، نسعى إلى تعزيز دقة مهماتنا لاستكشاف القمر، وتطوير بيئة تدريب مبتكرة لرواد الفضاء، ودعم رؤية دبي للنمو المستدام عبر منصات رقمية حديثة. معًا، سنسهم في رسم مستقبل استكشاف الفضاء وفتح آفاق جديدة تدفع تقدم البشرية".

من جانبه، قال أتسوشي تاكاتا، نائب الرئيس التنفيذي لشركة SpaceData: "شراكتنا مع مركز محمد بن راشد للفضاء تمثل خطوة محورية في مسيرتنا لتطوير تقنية التوأمة الرقمية وتوسيع نطاق تأثيرها في مجال استكشاف الفضاء. من خلال دمج حلولنا مع المبادرات الإماراتية الطموحة، نهدف إلى تحقيق تقدم ملموس في التنمية الاقتصادية والاكتشافات العلمية. نحن فخورون بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء لدفع حدود الابتكار إلى آفاق غير مسبوقة".

رؤية مستقبلية قائمة على الابتكار والتعاون الدولي

تسجل هذه الاتفاقية التزام مركز محمد بن راشد للفضاء بتعزيز التعاون الدولي وتوظيف الابتكار التكنولوجي لدعم التنمية المستدامة. كما تُبرز جهود الإمارات في ريادة مجال الفضاء وتطوير تقنية التوأمة الرقمية لخدمة الأهداف الوطنية والعالمية.

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