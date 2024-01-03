أعلن بنك بوبيان عن شراكة جديدة مع Snowdrop – الشركة العالمية الرائدة في إثراء بيانات التحويلات والمدفوعات المالية – تتيح لعملاءه عند استخدامهم تطبيق البنك من التعرف بسهولة وبشكل مُفصل على قائمة المدفوعات والتحويلات المالية وذلك تعزيزاً لتجربة عملائه الرقمية المصرفية وتلبية احتياجاتهم بطريقة أسهل.

وبهذه المناسبة قال مدير أول تطوير المنتجات الرقمية عبد العزيز الوزان " مع تسارع وتيرة المعاملات اليومية الرقمية فإن ثمة حاجة مُلحة لطرح المزيد من الخدمات والمنتجات التي يحتاج لها عملائنا والتي تواكب وتيرة بوبيان الرقمية بما يتماشى مع تطلعاتهم وتمنحهم الراحة والسهولة والسرعة".

وأضاف أن الشراكة مع Snowdrop تأتي لتعزز هذا التوجه، والتي من خلالها سوف يتمكن عملاء بوبيان مستخدمي التطبيق من استعراض سجل مُفصل بمدفوعاتهم اليومية ومعلومات إضافية تتعلق بمشترياتهم واماكن التسوق.

وأوضح "كثير منا يواجه مشكلة عدم وضوح بيانات قائمة مدفوعاته اليومية والغير مُفصلة كذلك عدم تذكر لأي جهه أو بأي مكان تم دفع هذا المبلغ وغيرها من التفاصيل التي يصعب تذكرها، لكن مع هذه الخدمة سوف يحصل العميل على شرح كامل لكل عملية دفع قام بها".

ونوه "بجانب هذا، عند استعراض أي معاملة دفع أو شراء قام بها العميل، سوف يظهر بوضوح أسم الجهة وعلامتها التجارية (الشعار( كونها وسيلة سهلة ومعروفة لدى الجميع للتعرف بشكل أسرع وأفضل على هذه الجهة، بجانب الموقع الجغرافي الذي تمت فيه المعاملة وعرضه وإظهاره على موقع الخرائط Google Maps أوApple Maps، بالإضافة إلى موقعه الإلكتروني و رقم الهاتف لتكون بمثابة تجربة تصفح كاملة لعملية دفع واحدة بكل سهولة وبأسرع وقت".

** إظهار مدفوعات لـ 12 شهراً

وأشار الوزان إلى أنه تم إضافة مزايا أخرى لهذه الخدمة تجعلها أكثر تميزاً من بينها إظهار وحساب مجموع المبلغ الذي تم دفعه أو تحويله لهذه الجهة أو مستفيد شخصي خلال فترة 12 شهراً وهو ما يمنح العميل فرصة للتعرف على نفقاته الشخصية لاسيما اليومية منها.

وبين أن هذه الخدمة بمزاياها التصفحية ليست مقتصرة على عمليات الدفع أو الشراء التى تتم في الكويت بل تشمل جميع العمليات التى تتم في الخارج أيضاً مشيراً إلى أن Snowdrop تعتبر شريكاً ومقدماً لهذه الخدمة للعديد من البنوك والمؤسسات المالية العالمية.

من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Snowdrop Solutions كين هارت عن سعادته بالشراكة مع بوبيان البنك الرائد في الحلول التقنية، موضحاً "أن هذا التعاون إنما يؤكد التزامنا بضرورة تعزيز التحول الرقمي وتقديم تجربة مصرفية رقمية واستثنائية تلبي احتياجات عميل بوبيان بصورة أسهل وأسرع.

وأضاف أنه ومن خلال خبرة Snowdrop في مجال إثراء البيانات، نقدم لعملاء بوبيان من مستخدمي التطبيق إمكانية التعرف بسهولة وبشكل مُفصل على قائمة لمدفوعاتهم وتحويلاتهم المالية برؤية واضحة لضمان متابعة وإدارة معاملاتهم اليومية بكل شفافية وسهولة.

** التحكم في النفقات

وقال الوزان أن تطبيق بوبيان لم يعد مجرد تطبيقاً للخدمات المالية والمصرفية بل أصبح وسيلة هامة للتحكم في المصروفات والنفقات اليومية والشهرية ومتابعتها بصورة دقيقة ولفترات زمنية طويلة مما يجعل التعرف على مجرياتها أسهل وذلك من خلال ما نطرحه من حلول مصرفية ومالية لنكون دوماً الأقرب إلى العملاء وأن نستحق بالفعل أن نكون (أسلوب حياة)".

وأكد أن بوبيان له السبق دائماً في تمييز عملائه بتقديم العديد من الخدمات والمنتجات التي تطرح لأول مرة في الكويت وفي نفس الوقت ترضي طموحاتهم خاصة في ظل تغير الكثير من نواحي الحياة اليومية التى باتت تعتمد على السرعة والسهولة بشكل أكبر .

يذكر أن مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية قد توجت مؤخراً بنك بوبيان بثلاث جوائز مرموقة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي للعام 2023 تقديراً لدوره البارز وإسهاماته في مختلف قطاعات الصناعة المصرفية الإسلامية الرقمية، حيث تمكن البنك من الحصول على "أفضل بنك إسلامي في العالم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية" بالإضافة إلى "جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت في مجال الخدمات المصرفية الرقمية" و "جائزة الأفضل على مستوى الشرق الأوسط" في نفس المجال.

#بياناتحكومية

-انتهى-