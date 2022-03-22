كلية الطب تحقق مركز متقدما عاليا في تصنيفScimago للجامعات العالمية في مجال الإبتكار

المنامة ـ جامعة الخليج العربي: حققت كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي مركز متقدما عاليا في مجال الابتكار في تصنيف سكيماجو Scimago للجامعات الطبية العالمية في العام 2021، إذ تبوأت المرتبة 18 عالميا، 4 شرق اوسطيا، و4 عربيا والأول محليا. في الوقت الذي حققت فيه المرتبة 60 عالميا، 52 شرق اوسطيا، و40 عربيا، والأول محليا في مجال البحث العلمي.

وبالمثل، حققت جامعة الخليج العربي المرتبة 34 عالميا، و13 شرق أوسطيا، و10 عربيا، والأولى محليا على مستوى الجامعات الطبية في دول العالم، وذلك وفقاً للنسب المئوية الكلية للجامعة في المؤشرات الثلاث المتعلقة بالبحث العلمي والابتكار والتأثير المجتمعي.

ووفق معيار Scimago في مجالات البحث العلمي، والابتكار، والتأثير المجتمعي على مستوى الجامعات العالمية فجاء ترتيب جامعة الخليج العربي في المرتبة 44 عالميا في مجموع نسبة المجالات الثلاث، و67 في البحث العلمي، و29 في الابتكار، و82 في التأثير المجتمعي.

أما بالنسبة لجامعة الخليج العربي بما تحتويه من كليات، ومراكز، وبرامج طبية و تقنية، و تربوية، وابداعية، فقد جاء ترتيب جامعة الخليج العربي وفقاً لـ 19 مجالا تخصيصا بالنسبة للجامعات في مختلف دول العالم في المرتبة الأولى محليا، والمرتبة 11خليجيا، والـمرتبة 17 على مستوى الجامعات في العالم العربي، وفي المرتبة 37 على مستوى جامعات الشرق الأوسط، وفي المرتبة 501 على مستوى جامعات العالم.

هذاـ ويعتبر تصنيف سكيماجو تصنيف عالمي يصنف الجامعات وكذلك المجلات العلمية العالمية، وفق محرك البحث سكوباس، ويعتمد هذا التصنيف على ثلاث مؤشرات رئيسة هي البحث العلمي، والابداع، والتأثير المجتمعي، وقد أدرج هذا التصنيف 4126 جامعة عالمية من مختلف دول العالم لكون الجامعات المؤهلة للتصنيف يجب أن تكون نشرت 100 بحث عالمي محكم سنويا مدرجا في محرك البحث (Scopus).

أما في جميع التخصصات البالغة 19 تخصصاً علمياً على مستوى الجامعات والمعاهد العالمية، فقد جاء ترتيب الجامعة في مجموع نسبة المجالات الثلاث (البحث العلمي، الابتكار، والتأثير) في العام 2021 في الترتيب 700، حيث تقدمت جامعة الخليج العربي في مجال البحث العملي في المرتبة 425 في العام 2021 مقارنة بالمرتبة 744 في العام 2020، وتقدمت ايضا إلى المرتبة 429 في العام 2021 مقارنةً بالمرتبة 437 في العام 2020، وتقدمت في الابتكار إلى المرتبة 429 فيما كانت في المرتبة 478 في العام 2020.

وعبر رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد بن عبدالرحمن العوهلي عن سعادته بنتائج التقييم الصادرة من سكيماجو لا سميا وإن الابتكار هو شعار ترفعه الجامعة وتتميز به منذ انشائها، إذ كان ولا تزال برنامج بكالوريوس دكتور في الطب و الجراحة يعتمد على اتباع نمط تعليمي ابداعي يرتكز على التعلم الذاتي المستمر و ينمي قدرات الطالب الدراسية والعلمية ذاتيا، بدءا من دراسته الطبية إلى مرحلة ما بعد تخرجه، وكان هذا النمط متبع آنذاك في اربع جامعات فقط في ثلاث دول هي كندا في جامعة ماك ماستر، وهولندا في جامعة ماسترخ، واستراليا في جامعة نيوكاسل ، وأمريكا في جامعة هارفرد) .

من جانبه، قال نائب رئيس جامعة الخليج العربي للشئون الاكاديمية والبحث العلمي الأستاذ الدكتور وهيب الناصر إن جامعة الخليج العربي اكتسبت على مدى أكثر من 40 عاماً سمعة مرموقة في منطقة دول الخليج والعالم أجمع لما تتميز به استراتيجيتها في التعليم المبنية على معايير أكاديمية عالية تعتمد نهجاً تعليماً مبتكراً، وهو ما ساهم في تصدرها في تصنيفات عالمية عديدة تصنف الجامعات حول العالم وفق معايير دولية شمولية تقيس تنامي السمعة الاكاديمية الإيجابية، والاستشهاديات البحثية ذات الجودة العالية.

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