تؤسس الشركة الرائدة في حلول المركبات ذاتية القيادة مقرها الإقليمي في مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في إمارة أبوظبي

"وي رايد" تستفيد من البنية التحتية المتطورة للمجمّع والبيئة التنظيمية الداعمة لإدخال تقنيات المركبات ذاتية القيادة إلى حيز التطبيق الصناعي العملي

الشركة تدعم تطلعات إمارة أبوظبي الهادفة إلى اعتماد المركبة الذكية وذاتية القيادة حول العالم في إطار رؤيتها الهادفة إلى توفير حلول تتسم بالاقتصادية وسهولة الاستخدام

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن تعاونه مع "وي رايد"، الشركة الرائدة في مجال تقنيات وخدمات القيادة الذاتية، والتي تتطلع إلى تأسيس مقرها الإقليمي ضمن مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) الذي تم إطلاقه مؤخراً ضمن مدينة مصدر في إمارة أبوظبي.

وبالاستفادة من المرافق والخدمات المتطورة والبيئة التنظيمية الداعمة، سيكون المكتب الجديد في إمارة أبوظبي المقر الرئيسي لشركة "وي رايد" في منطقة الشرق الأوسط لإدخال تقنيات المركبات ذاتية القيادة إلى حيز التطبيق الصناعي العملي، وتعزيز حركة النقل والشحن في الإمارة وحول العالم.

ويرسي مجمّع (SAVI) في إمارة أبوظبي معايير جديدة للنقل المستدام، مما يتيح للمعنيين في القطاع حول العالم إمكانية تطوير أنشطتهم في قطاع تكنولوجيا المركبات الذكية وذاتية القيادة في الجو وعلى الأرض وفي البحر. ويساهم الجمع بين مقومات سلسلة القيمة المضافة ضمن مجمّع واحد في الاستفادة من التقنيات المشتركة لتعزيز مستقبل قطاع النقل في دولة الإمارات العربية المتحدة وعالمياً، ويأتي ذلك بالتزامن مع ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كوجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين والمواهب حول العالم، ومواصلة تطوير القطاع من خلال تصدير الحلول التي تم تطويرها محلياً إلى الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، قال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة: "تم إطلاق مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة ليكون مؤهلاً لمباشرة عملياته بشكل فوري ولاستقطاب الشركات والمواهب العالمية والتشجيع على تطوير الحلول المبتكرة لدفع مستقبل القطاع. ويسرنا التعاون مع ’وي رايد‘ التي تعتبر من أبرز اللاعبين في مجال حلول المركبات الذكية وذاتية القيادة، والتي تركز على تسهيل الوصول إلى هذه التقنيات بتكاليف مناسبة. ونحن حريصون على تعزيز التعاون مع أبرز الشركات العالمية المبتكرة من أجل تطوير حلول من شأنها ترك آثار إيجابية ملموسة حول العالم، لنواصل العمل يداً بيد نحو بناء عالمٍ خالٍ من الانبعاثات الكربونية".

وتعتبر "وي رايد" من الشركات التجارية الرائدة التي تعمل على تطوير تقنيات القيادة الذاتية بالمستوى الرابع، وتعمل على تنفيذ أبحاث واختبارات وعمليات متخصصة في 26 مدينة حول العالم، وتوفير خدمات ذكية في قطاع طلب المركبات، والنقل حسب الطلب، والخدمات اللوجستية الحضرية، والخدمات البيئية.

وقالت جينيفر لي، المدير المالي ل’وي رايد‘: "تعتبر إمارة أبوظبي من أهم المدن العالمية التي تدعم صناعة السيارات الذكية وذاتية القيادة. يسرنا الانضمام إلى مجمّع صناعات المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، في خطوة تتزامن مع احتفالنا بعامين بإطلاق "روبوتاكسي"، أول سيارة أجرة آلية، في الإمارة. تتماشى رؤيتنا حول تطوير الحلول المناسبة لحياة المدينة مع أبوظبي وتطلعاتها في دعم قطاع المركبات الذكية وذاتية القيادة. وسنقوم بالبناء على شراكتنا المتينة مع مكتب أبوظبي للاستثمار وتواجدنا الحالي في الإمارة لدعم تسويق الابتكارات الجديدة ونمو أعمالنا في أسواق جديدة ولعب دورنا في عملية تطوير التشريعات والنظم الداعمة للابتكار."

وتولت كل من دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار جهود إنشاء مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) الذي يغطي مجالات التصميم والاختبار والتصنيع لمركبات النقل الذكية وذاتية القيادة بأنواعها. ويقدم المجمّع الجديد مرافق حديثة وخدمات ولوائح تنظيمية متكاملة لجذب ودعم الابتكار والاستخدام التجاري للمركبات ذاتية القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والاستفادة من مزاياها على المستوى العالمي.

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نُبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار

تتمثل مهمة مكتب أبوظبي للاستثمار في دعم المستثمرين على مستوى الدولة والمنطقة والعالم، وتمكينهم من تطوير وتنمية أعمالهم في العاصمة أبوظبي من خلال التعاون الوثيق مع نخبة من الشركاء من الهيئات الحكومية، والجهات الاستثمارية السيادية، والشركات الوطنية الرائدة.

يعدّ مكتب أبوظبي للاستثمار المنصة الرئيسية في العاصمة أبوظبي التي توفر الدعم لاستثمارات القطاع الخاص، وتمكينه من التوسع والنمو، وعقد الشراكات والاتفاقيات الفعاّلة، والمنافسة على مستوى العالم من خلال تزويده بالفرص الاستثمارية، والشراكات الاستراتيجية، وسبل الوصول إلى الأسواق الجديدة ضمن عدد من القطاعات الرئيسية بدايةً من القطاع العقاري والبنية التحتية إلى القطاعات الصناعية والزراعية، وبما يُسهم في تعزيز التزام الدولة بالاستثمار في المواهب والابتكار والاستدامة.

يمتلك مكتب أبوظبي للاستثمار شبكةً متناميةً من المكاتب الدولية، ويمكن للمستثمرين التواصل مع مكتب أبوظبي للاستثمار من خلال زيارة مكتبه الرئيسي في أبوظبي، أو أحد مكاتبه الدولية الثمانية المنتشرة في كل من بكين، وفرانكفورت، ولندن، ونيويورك، وباريس، وسان فرانسيسكو، وسيؤول، وتل أبيب.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.investinabudhabi.gov.ae/