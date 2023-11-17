أسيندانس الفرنسية تبحث فرص تأسيس وتنمية أعمالها في مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)

شركة مانتا الإيطالية للطائرات تنقل أعمالها إلى أبوظبي لتؤسس منشأة تصنيع الطرازات الثلاثة من مركباتها الجوية ذاتية القيادة

أسيندانس تتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار لدعم قطاع التنقل الجوي في دولة الإمارات العربية المتحدة

مانتا للطائرات تجري مباحثات مع معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي لتطوير نظام دفع هجين للطائرات

جرى توقيع الاتفاقيات الجديدة على هامش فعاليات معرض دبي للطيران

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة هامة إضافية لدفع جهود تطوير أعمال مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، وقع مكتب أبوظبي للاستثمار اليوم اتفاقيتين استراتيجيتين مع شركة أسيندانس الفرنسية، وشركة مانتا الإيطالية للطائرات، لتأسيس عملياتهما في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وتعزز هاتان الاتفاقيتان، التي تم توقيعهما خلال معرض دبي للطيران، مسيرة تكريس مكانة إمارة أبوظبي كعاصمة عالمية لتطبيقات التنقل المدني المتطور.

ويقع مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في مدينة مصدر ويوفر أحدث المرافق والخدمات والأطر والإجراءات التنظيمية الداعمة لجهود تصميم واختبار وتصنيع حلول التنقل وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية، فضلاً عن خدمة القطاعات الحيوية الأخرى مثل قطاع الخدمات اللوجستية.

وتقوم شركة أسيندانس، وهي لاعب رئيسي في مجال الطيران المستدام، بتقييم إمكانات مركبة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية الهجينة بعيدة المدى (ATEA) لإنشاء مسارات جوية جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى مستوى المنطقة بالشراكة مع عدد من مشغلي الخدمات المحليين. وستستكشف هذه الشراكة الاستراتيجية بين مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة أسيندانس كيفية الاستفادة من منظومة الأعمال الصناعية الحالية في إمارة أبوظبي لتطوير الأعمال المستقبلية لشركة أسيندانس وعقد الشراكات الخدمية التي تدعم أعمال الشركة ومركباتها الجديدة.

ومن جانبها، تعتزم شركة مانتا للطائرات نقل عملياتها إلى مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) وتأسيس منشأة خاصة لتصنيع ثلاثة طرازات من طائراتها المصممة على منصة تكنولوجيا مركبات الإقلاع والهبوط العمودية قصيرة المدى (eV/STOL) التي توفر قدرات طيران بسرعات عالية وبشكل مستقل عن تجهيزات البنية التحتية الأرضية. كما تجري الشركة مباحثات مع معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي للمشاركة في تطوير نظام دفع هجين يمكن دمجه في طائراتها وبيعه للشركات الأخرى.

وبهذه المناسبة، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة: "سيساهم استقطاب الشركات المبتكرة من مختلف أنحاء العالم إلى أبوظبي في تعزيز أهداف مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) الرامية لتعزيز قدرات وإمكانيات التنقل الجوي والارتقاء بها إلى آفاق جديدة. ونتطلع في مكتب أبوظبي للاستثمار للترحيب بشركة أسيندانس وشركة مانتا للطائرات في أبوظبي والمساهمة في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار في مجال التنقل المدني."

ومن جانبه، قال جان كريستوف لامبرت، الرئيس التنفيذي لشركة أسيندانس: "تؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية طموحات أسيندانس لتوسيع وتطوير أعمالها على المستوى الدولي. ولا شكّ أن الالتزام الراسخ لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو ريادة جهود تطوير خدمات التنقل الجوي المبتكرة والمستدامة ينال الكثير من الإعجاب والتقدير على المستوى العالمي، ويسرنا أن نكون جزءاً من هذه المبادرة. وتجمع كل من مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة أسيندانس رؤية طموحة لتوفير خيارات تنقل جوي أكثر استدامة وفعالية، والاستفادة من قدرات مركبة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية الهجينة بعيدة المدى (ATEA)".

ويهدف مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي (SAVI) للاستفادة من القاعدة الصناعية القوية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي وما تمتاز به من قدرات تنقل جوي استثنائية وشبكة طرقات وموانئ بحرية عالمية. ويعمل المجمع على تعزيز التعاون الأكاديمي ودعم مراكز ومرافق الاختبار وجهود البحث العلمي والتطوير، وإصدار الشهادات والخدمات والورش الضخمة وورش خدمة وتخزين الطائرات ومرافق التصنيع وتوفير التكامل اللوجستي على المستوى العالمي. كما ستوفر منطقة الاختبار الجوي في مجمع نبراس العين للطيران" ممراً جوياً ومدرجات إقلاع ومجمع طيران للشركات الراغبة باختبار وتصنيع حلول النقل الذكية الجوية.

هذا وتأسست شركة أسيندانس في العام 2018 في مدينة تولوز بفرنسا وهي شركة ناشئة تهدف إلى الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران باستخدام منتجين أساسيين هما محرك (STERNA)، محرك الدفع الكهربائي الهجين المبتكر المخصص لتجهيز الأجيال القادمة من الطائرات، وطائرة (ATEA)، مركبة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية بعيدة المدى بمدى طيران يبلغ 400 كم وبسرعة تزيد عن 200 كم/ساعة.

وتقوم شركة مانتا للطائرات، التي تأسست في عام 2020 في إيطاليا، بتطوير منصة تكنولوجيا مركبات الإقلاع والهبوط العمودية الهجينة والكهربائية (eV/STOL) المبتكرة لنماذج مختلفة من الطائرات ولاستخدامات متعددة الأغراض، بداية من الطائرات متعددة الاستخدامات ذات المقعدين والمخصصة لمهام الخدمات والتنقل الخاص، والطائرات ذات الستة مقاعد الأنيقة والمخصصة للاستخدام التجاري، وطائرات الدرون المستقلة عالية الأداء المخصصة للدفاع أو البعثات المدنية.

وكان مكتب أبوظبي للاستثمار قد دخل في شهر أكتوبر الماضي في شراكة مع آرتشر للطيران لتصبح إمارة أبوظبي بموجب هذه الشراكة المحطة الأولى لإطلاق أعمال الشركة على الصعيد الدولي، مع خطط لإطلاق عمليات التكسي الجوي في أبوظبي في العام 2026. وفي إطار هذه الاتفاقية، يخطط مكتب أبوظبي للاستثمار لدعم "آرتشر للطيران" بمجموعة من الحوافز التي ستمكن الشركة من تأسيس مقرها الدولي الأول ومرافقه التصنيعية ضمن مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة الجديد في أبوظبي (SAVI).

#بياناتحكومية

- انتهى -

نُبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار

تتمثل مهمة مكتب أبوظبي للاستثمار في دعم المستثمرين على مستوى الدولة والمنطقة والعالم، وتمكينهم من تطوير وتنمية أعمالهم في العاصمة أبوظبي من خلال التعاون الوثيق مع نخبة من الشركاء من الهيئات الحكومية، والجهات الاستثمارية السيادية، والشركات الوطنية الرائدة.

يعدّ مكتب أبوظبي للاستثمار المنصة الرئيسية في العاصمة أبوظبي التي توفر الدعم لاستثمارات القطاع الخاص، وتمكينه من التوسع والنمو، وعقد الشراكات والاتفاقيات الفعاّلة، والمنافسة على مستوى العالم من خلال تزويده بالفرص الاستثمارية، والشراكات الاستراتيجية، وسبل الوصول إلى الأسواق الجديدة ضمن عدد من القطاعات الرئيسية بدايةً من القطاع العقاري والبنية التحتية إلى القطاعات الصناعية والزراعية، وبما يُسهم في تعزيز التزام الدولة بالاستثمار في المواهب والابتكار والاستدامة.

يمتلك مكتب أبوظبي للاستثمار شبكةً متناميةً من المكاتب الدولية، ويمكن للمستثمرين التواصل مع مكتب أبوظبي للاستثمار من خلال زيارة مكتبه الرئيسي في أبوظبي، أو أحد مكاتبه الدولية الثمانية المنتشرة في كل من بكين، وفرانكفورت، ولندن، ونيويورك، وباريس، وسان فرانسيسكو، وسيؤول، وتل أبيب.

#بياناتحكومية

- انتهى -

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.investinabudhabi.gov.ae/