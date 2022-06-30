أعلن صندوق العمل (تمكين) عن بدء التسجيل للدفعة الأولى من البحرينيين في "البرنامج التدريبي للأمن السيبراني" بالتعاون مع معهد SANS الأمريكي «SANS» والذي يعتبر أكبر معهد تدريب للأمن السيبراني على مستوى العالم.

حيث أعلنت تمكين مؤخرًا عن التعاون مع معهد SANS بهدف تقديم الدورات التدريبية لمئات البحرينيين في مجالات الأمن السيبراني وأمن المعلومات والتي تعد أحد أكثر المهارات طلبًا محليًا ودوليًا، وذلك بهدف تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية لتكون الخيار الأول للتوظيف في القطاع الخاص.

ويهدف البرنامج الذي تصل مدته لثمانية أسابيع لتقديم برنامج تدريبي مختص ومكثف لتأهيل عدد من البحرينيين للعمل في تخصصات الأمن السيبراني، من خلال تزويدهم بالمعارف اللازمة في مجال الأمن السيبراني حيث سيحصل المشاركون على شهادتين معتمدتين عالميًا في ضمان المعلومات GIAC مما يتيح لهم فرصة البدء في مشوارهم العملي في هذا المجال.

كما ستتاح الفرصة لطلاب البرنامج للحصول على 3 دورات تدريبية من SANS بالإضافة إلى التدريب على المهارات الأساسية وفرص التواصل مع شبكة واسعة من أصحاب الأعمال مما يعزز من قدرتهم على بناء مسيرة عملية ناجحة في مجالات أمن المعلومات والأمن السيبراني.

ويساهم البرنامج التدريبي للأمن السيبراني في نقل المعرفة والخبرة الواسعة التي تمتلكها SANS في مجال إعادة تأهيل الأفراد للانتقال إلى الأمن السيبراني، مما يمنح الكفاءات البحرينية الفرصة لمتابعة هذه المهنة المطلوبة للغاية والوصول إلى عالم من الفرص في المملكة وخارجها.

وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" التزام تمكين بدعم الموارد البشرية في المملكة وذلك بما يتماشى مع خطة التعافي الاقتصادي، وقال: " نعمل على معالجة فجوة المهارات في التخصصات الواعدة وذلك بهدف رفد سوق العمل بالكوادر الوطنية المؤهلة لتطوير الإنتاجية في مؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب تزويدهم بالمهارات التي تدعم تطورهم الوظيفي في هذه القطاعات."

وأضاف: "سيحظى خريجو برنامج SANS للتدريب في الأمن السيبراني بفرص التدريب العملي، وتوسيع شبكة معارفهم للوصول لأصحاب الأعمال، بالإضافة إلى تطبيق المهارات التي تم اكتسابها من خلال هذا التدريب مما سيعزز من فرصهم الوظيفية في المؤسسات التي تسعى لتوظيف خبراء في مجال الأمن السيبراني."

من جانبه قال السيد جميس لين الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في معهد SANS: " إن إعداد البحرينيين ليكونوا خبراء معتمدين في مجال الأمن السيبراني يتماشى مع رؤيتنا في SANS لمعالجة نقص الخبراء في هذا المجال حول العالم. ونحن نتطلع للعمل مع الكوادر البحرينية لتمكينهم من بدء مشوارهم المهني في هذا المجال من خلال البرامج التدريبية والتدريب على رأس العمل، والذي سيتيح لهم فرصة زيادة تنافسيتهم ويسهم في خلق فرص وظيفية مستدامة"

وسيكون باب التسجيل مفتوحًا للدفعة الأولى من البرنامج اعتبارًا من 30 يونيو 2022 ويستهدف البحرينيين من حديثي التخرج والباحثين عن عمل الذين تبلغ أعمارهم ١٨ فما فوق، ممن لديهم القدرة على الالتزام بالبرامج التدريبي الذي سيتم عقده حضوريًا.

وسيتم استقبال الطلبات من خلال موقع SANS الإلكتروني academy/-https://www.sans.org/mlp/bahrain وستقوم تمكين بدعم هذه الدورات التدريبية بشكل كامل وذلك كجزء من إستراتيجية تمكين التي تهدف لتحقيق الأثر الاقتصادي في مملكة البحرين تماشيًا مع باقة البرامج الستة عشر الجديدة التي تم تصميمها لتعزيز النمو والتطور للمؤسسات والأفراد إلى جانب عدد من المبادرات الأخرى التي يجري العمل عليها لتحقيق هذه الأهداف.

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