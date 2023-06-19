منصة الدفع الالكتروني الاجتماعية الجديدة "Qawn" تجعل إرسال الأموال أسهل

عمان، الأردن - أطلق البنك الأهلي الأردني منصة “Qawn”، أول منصة اجتماعية للدفع الالكتروني في الأردن، حيث ستوفر للمستخدمين طريقة سهلة وسريعة لإرسال واستقبال الأموال من خلال التفاعل الاجتماعي، ويتوفر “Qawn” الآن للتحميل على أجهزة Android و iPhone ويستطيع كل من الافراد والتجار الاستفادة من هذه الخدمة.

كما يقوم Qawn باستخدام وسيلة الدفع CliQ، وهو مفتاح الدفع المحلي الأردني، مما يتيح للتجار قبول الدفعات بتكلفة منخفضة. كما تتيح منصة “Qawn”لجميع الأردنيين فتح حساب مصرفي عن بعد، دون الحاجة لزيارة الفرع، حيث تستغرق عملية التسجيل خمس دقائق فقط.

نضال خليفة - مدير الابداع والابتكار في البنك الأهلي الأردني: "رؤيتنا في Qawn هي مساعدة الناس على التقدم والنمو، ونعتقد أنه يمكننا تحقيق ذلك عن طريق بناء تجربة مالية اجتماعية تحل المشكلات الحقيقية باستخدام آخر التطورات التكنولوجية. إن تحويل الأموال من خلال منصة “Qawn” تضفي الطابع الاجتماعي على عمليات الدفع الالكتروني وتساعد الناس على معرفة من ومتى وكيف وعلى ماذا ينفقون، وقد تم تصميم تطبيق Qawn ليكون آمنًا وسهلا باستخدام أحدث ما توصلت له التكنولوجيا".

ويتيح Qawn للمستخدمين إرسال الأموال واستلامها وطلب المدفوعات من خلال التفاعل الاجتماعي أو مسح QR (رمز الاستجابة السريع )، مما يجعلها طريقة ملائمة لإدارة الشؤون المالية كما ويدعم التطبيق اللغتين العربية والإنجليزية، مما يجعله في متناول جمهور واسع.



هذا وقد أفاد الدكتور أحمد الحسين - الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الأردني: "تتميز منصة “Qawn” بتوفير تجربة مميزة للمستخدمين من حيث سهولة التسجيل وفتح الحساب على هذة المنصة وبوقت قياسي كما تتميز بسهولة استخدامها كوسيلة دفع وتبادل للأموال وهي مبنية على التفاعل الاجتماعي بما يضفي مزيداً من المحتوى بين المستخدمين."

كما ويعتبر Qawn مناسبًا للتجار أيضًا، حيث يمكّنهم من قبول المدفوعات من خلال CliQ وإدارة شؤونهم المالية بشكل أكثر فاعلية ويمكن للتاجر تحميل التطبيق على أي جهاز بسهوله وسرعة والبدء بقبول الدفعات من الهاتف النقال داخل أو خارج المحل التجاري.

وصرح السيد سعد المعشر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني قائلاً: "نحن فخورون جداً بإطلاق منصة Qawn للخدمات البنكية ذات الطابع الاجتماعي لتسهيل تعامل الناس مالياً معاً وبشكل آمن. Qawn هي أول منصة بنكية اجتماعية في المنطقة، ونحن متشوقون أن يجربها الجميع."

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عن البنك الأهلي الأردني

البنك الأهلي الأردني هو مؤسسة مالية رائدة ذات إرث وهوية وطنية ، ويلتزم بتعزيز الازدهار المشترك والتنمية الاقتصادية المستدامة في الأردن. ويوفر المنتجات المصرفية المبتكرة والخدمات ذات الجودة العالية لتلبية الاحتياجات المصرفية المتنوعة. مع تقديمه لمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتخصصة، ويوفر البنك قيمة مضافة مع ضمان أعلى مستويات الرعاية والرضا للعملاء.

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عن Qawn

Qawn هو تطبيق دفع اجتماعي يمكّن المستخدمين من إرسال الأموال واستلامها من خلال التفاعل الاجتماعي. يدعم التطبيق خاصية الدفع CliQ ، وهو مفتاح الدفع المحلي الأردني، مما يجعله حلاً مثاليًا للتجار. كما يسمح Qawn لجميع الأردنيين بفتح حساب بنكي عن بعد، دون الحاجة إلى زيارة الفرع، وتستغرق العملية خمس دقائق فقط. يدعم التطبيق اللغتين العربية والإنجليزية، مما يجعله في متناول جمهور واسع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.qawn.com.

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