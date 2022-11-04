تضع الاتفاقية إطار عمل لبناء السفن المتطورة لشركة أبوظبي لبناء السفن وفق متطلبات القوات البحرية وخفر السواحل في إندونيسيا

جاكرتا، إندونيسيا وقعت شركة أبوظبي لبناء السفن، الشركة التابعة لمجموعة ايدج والرائدة في تصميم السفن البحرية والتجارية وبنائها وإصلاحها وصيانتها وإعادة تجهيزها وتحويلها في دولة الإمارات، اليوم مذكرة تفاهم مع PT PAL، شركة بناء السفن المملوكة للدولة في إندونيسيا، لتعزيز التعاون والاستفادة من قدرات كلا الشريكين في بناء مجموعة من الزوارق الاعتراضية وسفن الإنزال والقوارب القابلة للنفخ بهيكل صلب لتلبية متطلبات القوات البحرية وخفر السواحل الإندونيسية.

ووقع الاتفاقية كل من مكتوم الشحي، مدير إدارة خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة في شركة أبوظبي لبناء السفن و XX، XX في شركة PT PAL، في اليوم الثاني من معرض ومنتدى إندونيسيا الدفاعي 2022، الذي ينعقد في JIExpo Kemayoran في جاكرتا بإندونيسيا حتى 5 نوفمبر.

وفي معرض حديثه بهذه المناسبة، قال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: "إن تعاوننا مع شركة PT PAL يسلط الضوء بوضوح على استثماراتنا في إندونيسيا ونجاح صادراتنا من السفن ذات المستوى العالمي. كما أن إقامة شراكات استراتيجية قوية لا تشكل فقط حجر الأساس للاستراتيجيات طويلة المدى لشركة أبوظبي لبناء السفن وايدج، بل تساهم كذلك في التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات. ونحن سعداء للغاية بالعمل مع PT PAL ونتطلع إلى اغتنام الفرص المشتركة التي تساعد في تحقيق أهدافنا التجارية والوطنية".

وقال الدكتور قاهر الدين جينود، الرئيس التنفيذي لشركة PT PAL: يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم هذه مع شركة أبوظبي لبناء السفن، والتي ستدعم هدفنا المتمثل في تعزيز الصناعة البحرية والدفاعية الإندونيسية وستعزز الشراكة دورنا في دعم تطوير القدرات البحرية الإندونيسية.

وتدير شركة أبوظبي لبناء السفن واحدًا من أكبر أحواض بناء السفن وأكثرها تقدمًا في الشرق الأوسط، كما تدير ثلاثة برامج بحرية رئيسية: الفرقاطات، وزوارق الدوريات والزوارق الاعتراضية السريعة. وتقدّم الشركة مجموعة كاملة من الخدمات، كالصيانة والإصلاح وإعادة التجهيز والتحديث والتحويل بالإضافة إلى التصميم والاستشارات الهندسية.

وتندرج شركة أبوظبي لبناء السفن ضمن قطاع المنصات والأنظمة في ايدج، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة التي تصنف من بين أفضل 25 موردًا عسكريًا في العالم.

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