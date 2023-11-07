[دبي] – وقّع كل من معهد إدارة المشاريع (PMI) وصندوق الاستثمارات العامة (PIF) على مذكرة تفاهم استراتيجية خلال القمة العالمية لإدارة المشاريع 2023 التي عُقدت في أتلانتا، جورجيا، الولايات المتحدة الأميركية في 27 أكتوبر 2023.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى الاستمرار في تطوير قدرات المتخصصين في صندوق الاستثمارات العامة في مجال إدارة المشاريع، إضافة إلى تعزيز التعاون ما بين الطرفين.

وقد تم التوقيع على مذكرة التفاهم بحضور المدير الأوّل ورئيس مكتب إدارة المشاريع في صندوق الاستثمارات العامة، " أريج نقشبندي"، والرئيس والمدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع "بيير لو مان".

وقد صرّح "لو مان" قائلاً: "يُظهر صندوق الاستثمارات العامة التزامًا كبيرًا تجاه بناء وتعزيز القدرات المهنية لمجتمعه بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية نحو اقتصاد حيوي ومتنوّع. وفي ظل هذا التحوّل، يلتزم معهد إدارة المشاريع بالسعي لتحقيق التميز عبر الارتقاء بمهنة إدارة المشاريع، والتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة لإحداث تأثير إيجابي في المملكة."

يزوّد معهد إدارة المشاريع المحترفين بمهارات متقدمة في إدارة المشاريع بما يتماشى مع أفضل الممارسات والموارد المعتمدة عالميًا، وذلك من خلال مجموعة شهادات صادرة عن المعهد، إلى جانب خيارات التدريب والتطوير لمواصلة الارتقاء بمهنة إدارة المشاريع وتحقيق تميزها.

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لمحة عن معهد إدارة المشاريع (PMI)

يشكّل معهد إدارة المشاريع (PMI) الجمعية المهنية الرائدة عالميًا في قطاع المشاريع، والملتزم بتطوير مهنة إدارة المشاريع للتأثير إيجابًا على نجاح المشاريع بشكل عام. فتتمثل مهمتنا بتمكين المحترفين ليتفوّقوا في مجالات إدارة المشاريع، وذلك من خلال مجتمعنا الدولي دائم التوسّع، ومشاركة المعارف، وتقديم الشهادات الأرفع مستوى في المجال - مما يدفع بالمنظمات والمجتمعات نحو اعتماد التغييرات الإيجابية. منذ العام 1969، وما زالت مهمتنا متمثلة بالدفاع عن هذه المهنة من خلال تقديم معلومات ومراجع بشرية محترفة ترافق طلابنا لمدى الحياة، وصقل المهارات الأساسية لإدارة المشاريع. اليوم، يوفر معهد إدارة المشاريع (PMI) للمحترفين في كل مرحلة من مسارهم المهني المعايير المعترف بها عالميًا، والدورات التدريبية عبر الإنترنت، والقيادة التخصصية، والقيادة الفكرية، والفعاليات، والأدوات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح. وبفضل أكثر من 300 فرع حول العالم، يمكن لأعضاء المعهد التواصل والتعرّف على المحترفين في المجال، والالتقاء بالموجهين، والعثور على فرص وظيفية جديدة، والتعلم من نظرائهم في المجال، والتعاون في العمل على تحقيق تأثير أكبر في العالم. تفضّل بزيارة www.PMI.org