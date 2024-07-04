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مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة يسجلان ارتفاعات سريعة

معدّل نمو التوظيف يستمر بالارتفاع للشهر السادس عشر على التوالي

جُمِعت البيانات خلال الفترة من 12 إلى 25 يونيو 2024.

الدوحة – قطر: أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمُعدّ بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) إلى تحسُّن كبير في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في يونيو 2024. وارتفع مؤشر الإنتاج بأعلى معدل له في عام ونصف مع تسارع نمو الأعمال الجديدة، بينما واصلت الشركات تكثيف أنشطة التوظيف وبقيت توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة إيجابية. وظلَّت الضغوط التضخمية على الأسعار متدنية، مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة مقارنة بشهر مايو 2024، وانخفاض أسعار السلع والخدمات.

يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات من 53.6 نقطة في مايو إلى 55.9 نقطة في يونيو، مشيراً إلى أقوى تحسُّن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي منذ يوليو 2022. وكانت قراءة المؤشر أعلى من مستوى الاتجاه على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة (منذ أبريل 2017). وارتفعت القراءة الرئيسية للمؤشر للمرة الخامسة في 2024 حتى الآن وكان ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بواقع 2.3 نقطة من أعلى الارتفاعات المسجلة في السنوات الثلاث الماضية.

أشارت بيانات شهر يونيو إلى ارتفاع الطلب لدى شركات القطاع الخاص القطري غير النفطي. وارتفعت كمية الأعمال الجديدة الواردة بأعلى معدل خلال ثلاثة عشر شهراً في يونيو وكانت أعلى من مستوى الاتجاه على المدى الطويل. وعزت الشركات القطرية ارتفاع الأعمال الجديدة الواردة إلى زيادة عدد العملاء والأنشطة الترويجية وثقة العملاء بمنتجاتها وخدماتها.

وأدى الارتفاع الكبير في الأعمال الجديدة في يونيو الى نمو إجمالي النشاط التجاري بأعلى معدل له منذ ديسمبر 2022. وارتفع معدل النمو بشكل ملحوظ في قطاعي الصناعات التحويلية والإنشاءات، سجل ارتفعات حادة في القطاعات الأخرى. وتمكنت الشركات القطرية من تخفيض كمية الأعمال غير المنجزة رغم ارتفاع الطلب على السلع والخدمات.

وظلَّت توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة قوية في يونيو. وربطت الشركات القطرية ذلك بافتتاح فروع جديدة، واستقطاب عملاء جدد، وتنفيذ حملات تسويقية.

وانعكس النمو الكبير في مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة في ارتفاع مؤشر التوظيف للشهر السادس عشر على التوالي. وأعلنت الشركات القطرية عن فرص عمل جديدة نظراً لنمو أعمالها وحاجتها إلى تعيين الموظفين من ذوي المهارات العالية. وشهدت قطاعات البيع بالجملة وبالتجزئة والخدمات أعلى أنشطة توظيف.

وارتفع الطلب على مستلزمات الإنتاج في يونيو، نتيجة ارتفاع أنشطة الشراء للشهر الرابع على التوالي. ورغم ذلك، استمرت مواعيد التسليم بالتحسن مع استمرار تطوير العلاقات مع الموردين. وارتفعت مخزونات مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي للمرة الثانية في سبعة أشهر وبأسرع معدل خلال عام استعداداً للارتفاع المتوقع في الأعمال الجديدة.

وارتفعت الضغوط على التكاليف بدرجة طفيفة في يونيو بسبب ارتفاع متوسط أسعار الشراء وتكاليف الموظفين وإن بمعدلات هامشية. ورغم ذلك، انخفضت أسعار السلع والخدمات للمرة السادسة في الأشهر الثمانية الماضية وبثاني أعلى معدل خلال عام مع إعلان الشركات عن إجراء تخفيضات لتعزيز القدرة التنافسية واستقطاب عملاء جدد.

الخدمات المالية

ارتفاع معدل نمو النشاط التجاري لشركات الخدمات المالية في يونيو

إجمالي النشاط التجاري لشركات الخدمات المالية يسجل أعلى ارتفاع في أكثر من عام

الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية تسجل أسرع ارتفاع في تسعة أشهر

ارتفاع معدل تضخم رسوم الخدمات المالية لأعلى مستوياته في 14 شهراً

سجَّلت شركات الخدمات المالية القطرية مزيداً من النمو في أحجام النشاط التجاري والعقود الجديدة في يونيو. وارتفع مؤشرا النشاط التجاري والأعمال الجديدة لشركات الخدمات المالية المُعدَّلان موسمياً، بواقع 13 نقطة وإلى أعلى مستوى لهما في تسعة أشهر، عند 61.1 نقطة و 59.2 نقطة على التوالي وهو أعلى بكثير من مستوى الاتجاه على المدى الطويل منذ 2017.

وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية للإثني عشر شهراً المقبلة مع ارتفاع الثقة بشأن النشاط التجاري لأعلى مستوياتها منذ يوليو 2023. وفي الوقت ذاته، استمرَّ معدل التوظيف بالنمو للشهر الخامس عشر على التوالي.

وفيما يتعلق الأسعار، ارتفع متوسط أسعار الخدمات المالية بأعلى معدل منذ أبريل 2023 بعد ارتفاعه بشكل هامشي في مايو وانخفاضه في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024. وفي الوقت ذاته، انخفض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل هامشي وللمرة الثالثة في أربعة أشهر.

تعليق

السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال:"ارتفع مؤشر مديري المشتريات في يونيو 2024 إلى أعلى مستوى له في عامين تقريباً مدعوماً بالنمو الكبير في مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة واستمرار ارتفاع مخزون مستلزمات الإنتاج، والتوقعات الإيجابية للشركات القطرية بشأن النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة. كذلك كانت قراءة المؤشر الرئيسي بواقع 55.9 نقطة الأعلى في تاريخ الدراسة بما فيها الأشهر التي سبقت جائحة كوفيد-19، باستثناء شهر أكتوبر 2017 (حيث سجل المؤشر 56.3 نقطة). وارتفع مؤشر مديري المشتريات للمرة الخامسة في النصف الأول من العام 2024 مع تعافي شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر من التراجع المُسجّل في النصف الثاني من العام 2023.

كما أشارت النتائج الأخيرة للمؤشر إلى نمو النشاط التجاري على نطاق واسع حيث تمكنت قطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات من مواكبة نمو النشاط التجاري لقطاعي الخدمات والبيع بالجملة وبالتجزئة.

ولم يترافق ارتفاع النشاط التجاري بارتفاع الضغوط على التكاليف. بل على العكس، حيث قدمت شركات القطاع الخاص القطري تخفيضات على سلعها وخدماتها لزيادة تعزيز المبيعات".

نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى %100وترحيل الأرباح بنسبة %100 وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة %10 على الأرباح من مصادر محلية.

يُرحب مركز قطر للمال بمجموعة كبيرة من شركات الخدمات المالية وغير المالية.

للمزيد من المعلومات عن الأنشطة المسموح بها ومزايا مزاولة الأعمال تحت مظلة مركز قطر للمال، يرجى زيارة qfc.qa

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مركز قطر للمال: qatarpmi@qfc.qa

نبذة عن مجموعة S&P GLOBAL

ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global) (رمزها في بورصة نيويورك: SPGI) تقدم ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global) معلومات مهمة وأساسية. نقدم للحكومات والشركات والأفراد البيانات الصحيحة والخبرات والتكنولوجيا حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات عن قناعة. ومن خلال مساعدة عملائنا على تقييم الاستثمارات الجديدة وتوجيههم في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة وانتقال الطاقة عبر سلاسل التوريد، نفتح فرصًا جديدة ونتغلب على التحديات ونسرّع من تقدم العالم إلى الأمام.

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نبذة عن مؤشرات مديري المشتريات (PMI)

تغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI®) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو."Eurozone" وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات (PMI®) أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع: www.spglobal.com/marketintelligence/en/mi/products/pmi

المنهجية

يتم إعداد مؤشر PMI® التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة S&P Global من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناءً على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي. وتغطي الدراسة القطاعات التالية: الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة، والخدمات.

يتم جمع الردود على الاستبيان في النصف الثاني من كل شهر ويشير إلى اتجاه التغيير مقارنة بالشهر السابق. يتم حساب مؤشر انتشار لكل متغير من متغيرات الاستبيان. المؤشر هو مجموع النسبة المئوية للاستجابات "الأعلى" ونصف النسبة المئوية من الردود "غير المتغيرة". تتراوح المؤشرات بين 0 و100، حيث القراءة الأعلى من 50 تشير إلى زيادة إجمالية مقارنة بالشهر السابق، وتشير القراءة الأقل من 50 إلى انخفاض عام. بعد ذلك يتم تعديل المؤشرات موسميًا.

القراءة الرئيسية هي مؤشر مديري المشتريات (PMI). مؤشر PMI هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة (%30)، الإنتاج (%25)، التوظيف (%20)، مواعيد تسليم الموردين (%15) ومخزون المشتريات (%10). عند حساب مؤشر PMI يتم عكس مؤشر مواعيد تسليم الموردين بحيث يتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات الأخرى.

لا يتم مراجعة بيانات الدراسة الأساسية بعد النشر، لكن قد تتم مراجعة العوامل الموسمية من وقت لآخر حسبما يتناسب، وهذا يؤثر على سلسلة البيانات المعدلة موسميًا.

جُمِعت البيانات خلال الفترة من 12 إلى 25 يونيو 2024.

لمزيد من المعلومات عن منهجية دراسة مؤشر PMI، يُرجى الاتصال بـ: economics@ihsmarkit.com

الاتصال

S&P Global: سابرينا مايين | هاتف: (0) 7967 447030 +44| البريد الإلكتروني: Sabrina.mayeen@spglobal.com

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