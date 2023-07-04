مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة تسجل ارتفاعات ملحوظة جديدة

الشركات القطرية تواصل تكثيف أنشطة التوظيف والشراء

الأعمال غير المنجزة تنخفض مع تحسن سلاسل التوريد

جُمعت بيانات شهر يونيو 2023 في الفترة من 22-11 يونيو 2023

الدوحة – قطر: أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال إلى استمرار النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في منتصف العام 2023. وكانت معدلات النمو في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية مرتفعة وظلّت توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة إيجابية. وانخفضت الأعمال غير المنجزة بفضل تحسُّن سلاسل التوريد.

يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لدولة قطر من الردود على أسئلة الاستطلاع الواردة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات من 55.6 نقطة في مايو إلى 53.8 نقطة في يونيو 2023، مشيراً إلى تحسُّن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. وبلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 54.6 نقطة خلال الربع الثاني من العام 2023 وهو أفضل أداء للمؤشر منذ الربع الثالث من عام 2022 (حيث بلغ متوسط المؤشر 55.3 نقطة) وقد شهدت تلك الفترة استعدادات تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. وظلّت القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات أعلى من مستوى المؤشر على المدى الطويل عند 52.3 نقطة.

واعتمدت قراءة مؤشر مديري المشتريات في يونيو 2023 بشكل رئيسي على مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة، بينما كان لمؤشري التوظيف والأنشطة الشرائية مساهمات إيجابية.

وشهدت الطلبات الجديدة نمواً قوياً في يونيو 2023. وربطت الشركات القطرية ارتفاع الطلبات الجديدة بانتعاش قطاع السياحة والأسعار التنافسية وزيادة أنشطة التسويق والسمعة الجيدة لقطاع الأعمال بين العملاء. وانخفض معدّل نمو الطلبات الجديدة في يونيو مقارنة بشهر مايو 2023 ولكنه كان من بين أسرع المعدلات المسجّلة خلال العام الماضي. وتسارع معدّل نمو الطلبات الجديدة في قطاع الخدمات المالية إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر.

وسجّلَ النشاط التجاري الكلي نمواً جديداً في يونيو 2023، كما ارتفع مؤشر الإنتاج ليكمل سلسلة نموه الشهري في لأكثر من ثلاث سنوات، باستثناء التراجع المُسجّل بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. ورغم تراجع معدّل نمو النشاط التجاري مقارنة بمايو 2023 إلا أنه كان ثاني أعلى المعدلات المسجلة في 2023 حتى الآن وأعلى بكثير من متوسط الدراسة التي بدأت قبل ست سنوات.

وظلّت توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للإثني عشر شهراً المقبلة إيجابية ويرتبط ذلك بتنفيذ مشاريع جديدة وخطط تطوير الشركات والحملات التسويقية. وقدمت معظم الشركات من مختلف القطاعات توقعات إيجابية للنشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة وخصوصاً قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات.

وكثَّفت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة أنشطة التوظيف في يونيو 2023، الأمر الذي ساعد في تقليص كميات الأعمال غير المنجزة. واستمرّت مواعيد تسليم الموردين بالتحسُّن رغم ارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج مجدداً وتحسَّن أداء الموردين بأعلى مستوى له منذ بداية 2023 وحتى الآن.

وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج في يونيو 2023 بما يتماشى مع الاتجاه الملحوظ منذ بداية 2023 وحتى تاريخه. وظلّ معدّل تضخم أسعار الإنتاج أعلى بقليل من متوسط الدراسة على المدى الطويل. وفي المقابل، انخفضت أسعار بيع السلع والخدمات للمرة الرابعة منذ ستة أشهر وبأسرع وتيرة لها منذ فبراير 2022.

الخدمات المالية

الأعمال الجديدة تسجل أعلى ارتفاع في عشرة أشهر

مؤشر الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية يرتفع إلى 63.4 نقطة

معدل نمو النشاط التجاري الكلي لقطاع الخدمات المالية يظل مرتفعاً

قطاع الخدمات المالية يسجل أعلى ارتفاع في أنشطة التوظيف

استمرَّتْ شركات الخدمات المالية في قطر في تسجيل نمو ملحوظ في منتصف سنة 2023. وارتفع معدّل نمو الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية في يونيو 2023، مما أدّى إلى ارتفاع سريع آخر في النشاط الكلي. وظلت توقعات شركات الخدمات المالية إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهراً المقبلة كما كثّفت الشركات أنشطتها الشرائية.

وارتفعت الأعمال الجديدة في يونيو، لتكمل بذلك سلسلة نموها الحالي لأكثر من ثلاث سنوات. وقد كان معدل النمو في الأعمال في يونيو 2023 الأعلى منذ أغسطس 2022 وأعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل. وارتفع النشاط الكلي في شركات الخدمات المالية للشهر الرابع والعشرين على التوالي وبوتيرة قوية نسبياً. وفي الوقت نفسه ظلّت توقعات النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهراً المقبلة إيجابية وكثّفت شركات الخدمات المالية أنشطة التوظيف.

وأشارت بيانات يونيو 2023 إلى تخفيض أسعار الخدمات المالية للمرة الأولى في سبعة أشهر واقترن ذلك مع تراجع أسعار مستلزمات الإنتاج.

تعليق

السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال:

"على الرغم من تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 53.8 نقطة في يونيو 2023، إلا أن المؤشر سجل آداء أقوى في الربع الثاني عند 54.6 نقطة، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من 2023. وظلّت معدلات نمو مؤشري النشاط التجاري والطلبات الجديدة مرتفعة وأعلى بكثير من متوسط الدراسة التي بدأت قبل ست سنوات. ونسبت الشركات القطرية ذلك مجدداً إلى انتعاش قطاع السياحة والأسعار التنافسية وتنفيذ أنشطة تسويقية جديدة.

واستمرَّ قطاع الخدمات المالية بالنمو بشكل حاد مع تسجيل مؤشريه الرئيسيين: النشاط التجاري والأعمال الجديدة لـ 60.0 نقطة و63.4 نقطة على التوالي. وارتفع الطلب على الخدمات المالية للشهر الثالث على التوالي حيث ظلَّ قطاع الخدمات المالية من القطاعات الرائدة.

ورغم استمرار ارتفاع أسعار التكلفة التي تواجهها الشركات القطرية، استطاعت تخفيض أسعار سلعها وخدماتها لتحقيق مبيعات جديدة والاحتفاظ بالعملاء الرئيسيين."

#بياناتحكومية

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نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى %100وترحيل الأرباح بنسبة %100 وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة %10 على الأرباح من مصادر محلية.

يُرحب مركز قطر للمال بمجموعة كبيرة من شركات الخدمات المالية وغير المالية.

للمزيد من المعلومات عن الأنشطة المسموح بها ومزايا مزاولة الأعمال تحت مظلة مركز قطر للمال، يرجى زيارة qfc.qa

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مركز قطر للمال: رشا كمال الدين، إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، r.kamaleddine@qfc.qa

للاستفسارات بشأن التقرير

مركز قطر للمال: qatarpmi@qfc.qa

نبذة عن مجموعة S&P GLOBAL

ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global) (رمزها في بورصة نيويورك: SPGI) تقدم ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global) معلومات مهمة وأساسية. نقدم للحكومات والشركات والأفراد البيانات الصحيحة والخبرات والتكنولوجيا حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات عن قناعة. ومن خلال مساعدة عملائنا على تقييم الاستثمارات الجديدة وتوجيههم في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة وانتقال الطاقة عبر سلاسل التوريد، نفتح فرصًا جديدة ونتغلب على التحديات ونسرّع من تقدم العالم إلى الأمام.

تسعى العديد من المؤسسات الرائدة عالميًا للحصول على خدماتنا في توفير التصنيفات الائتمانية والمعايير والتحليلات وحلول سير العمل في أسواق رأس المال والسلع والسيارات على مستوى العالم. ومع كل عرض من عروضنا، نساعد المؤسسات الرائدة في العالم على التخطيط اليوم من أجل الغد.

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نبذة عن مؤشرات مديري المشتريات (PMI)

تغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI™) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو."Eurozone" وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات (PMI™) أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع:https://ihsmarkit.com/products/pmi.html

المنهجية

يتم إعداد مؤشر PMI™ التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة S&P Global من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناءً على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي. وتغطي الدراسة القطاعات التالية: الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة، والخدمات.

يتم جمع الردود على الاستبيان في النصف الثاني من كل شهر ويشير إلى اتجاه التغيير مقارنة بالشهر السابق. يتم حساب مؤشر انتشار لكل متغير من متغيرات الاستبيان. المؤشر هو مجموع النسبة المئوية للاستجابات "الأعلى" ونصف النسبة المئوية من الردود "غير المتغيرة". تتراوح المؤشرات بين 0 و100، حيث القراءة الأعلى من 50 تشير إلى زيادة إجمالية مقارنة بالشهر السابق، وتشير القراءة الأقل من 50 إلى انخفاض عام. بعد ذلك يتم تعديل المؤشرات موسميًا.

القراءة الرئيسية هي مؤشر مديري المشتريات (PMI). مؤشر PMI هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة (%30)، الإنتاج (%25)، التوظيف (%20)، مواعيد تسليم الموردين (%15) ومخزون المشتريات (%10). عند حساب مؤشر PMI يتم عكس مؤشر مواعيد تسليم الموردين بحيث يتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات الأخرى.

لا يتم مراجعة بيانات الدراسة الأساسية بعد النشر، لكن قد تتم مراجعة العوامل الموسمية من وقت لآخر حسبما يتناسب، وهذا يؤثر على سلسلة البيانات المعدلة موسميًا.

جُمعت بيانات شهر يونيو 2023 في الفترة من 22-11 يونيو 2023

لمزيد من المعلومات عن منهجية دراسة مؤشر PMI، يُرجى الاتصال بـ: economics@ihsmarkit.com

الاتصال

S&P Global: سابرينا مايين | البريد الإلكتروني: Sabrina.mayeen@spglobal.com