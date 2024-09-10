كرمت هيئة الشارقة للتعليم الخاص 35 مدرسة خاصة تتبع 6 مناهج تعليمية مختلفة، حققت نتائج متميزة في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA 2022) “ضمن مشروع الشارقة إمارة معيارية للاختبارات الدولية"، وذلك بمعدلات تتجاوز المعايير الدولية المعتمدة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المجالات الثلاث: وهي، القراءة، والرياضيات، والعلوم.

تفصيلاً حققت 18 مدرسة أعلى من المعدل الدولي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في محاور الاختبار الخمسة وهي القراءة، والرياضيات، والعلوم، والمعرفة المالية، والتفكير الإبداعي، وحازت، 3 مدارس على أعلى من المعدل العالمي او ما يساويه في اربع محاور في اختبار PISA، ومدرستين على أعلى من المعدل العالمي أو ما يساويه في 3 محاور في الاختبار، وحصلت 4 مدارس على أعلى من المعدل العالمي او ما يساويه في محورين، فيما تمكنت 8 مدارس اعلى من المعدل العالمي او ما يساويه في محور واحد في اختبار PISA.

ويعد البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA 2022) دراسة دولية تعقد كل 3 سنوات، لقياس مدى اكتساب الطلبة للمعارف وللمهارات الضرورية للتفاعل مع المجتمع في جميع المجالات سواء في مجال العلوم والرياضيات والقراءة، حيث شهدت الدورة الأخيرة مشاركة 95 مدرسة و4052 طالبًا، مما يعكس حجم الاهتمام والالتزام بتحقيق أداء تعليمي متميز.

وتقدمت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص بتهنئة المدارس التي أظهرت تميزًا في نتائجها، مؤكدة أنها تعد قيمة كبيرة لكونها تواكب مستهدفات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، ومشروع الشارقة إمارة معيارية للاختبارات الوطنية والدولية، معتبرة هذه النتائج دليلًا واضحًا على الجهود المبذولة من قبل الهيئة والمدارس الخاصة في سبيل تعزيز مستوى التعليم وتطوير مهارات الطلبة بما يتماشى مع المعايير الدولية، مؤكدة في الإطار ذاته اعتزامهم مواصلة الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

وقالت في كلمتها خلال الحفل: “حرصنا على تكريمِ المتفوقين، هو منهج أصيل ينبع من المبادئ التي تعلمناها من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة"، فسموه يرسخُ دائمًا لمبادئ الاحتفاءِ بالتميز وتقديرِ جهود المتفوقين خاصةً حين يكون ذلك في مجالاتِ العلم والتعلم.

وأضافت: أحرزت مدارسُ الشارقة الخاصة سبقًا كبيرًا في البرنامج الدولي لتقييمِ الطلبة، الذي ترجع أهميته في كونه دراسةً دوليةً تعقد دوريًا كل ثلاث سنوات، لقياسِ مدى اكتسابِ الطلبةِ للمعارفِ وللمهاراتِ الضرورية للتفاعلِ مع المجتمع، مما يجعلُه برنامجًا يمدُّ الجسور ما بين العلميِّ المجرَّد والحياتي المُعاش..

وذكرت رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن حصول ثمانِ عشرةِ مدرسةً معدلاتٍ أعلى من المعدلِ الدولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجالاتِ العلومِ والرياضياتِ والقراءة، وهذا " إنجاز نوعي " يعبرُ في إطارٍ أكبر، عن رُقي الخدمات التعليمية وتقدمِها ليس فقط على أرضِ إمارةِ الشارقة وإنما في دولةِ الإماراتِ بأسرها، مشيرة بفخر الى أن المدارسُ المتفوقة التسعةٍ تطبق المنهج البريطاني، ومدرسةٍ أسترالية، وسبعة هندية، وأخرى تعتمد "منهج IB".

وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي أن مشاركة مدارسها تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الشارقة للتعليم الخاص لتعزيز التنافسية العالمية وتحسين جودة التعليم في الإمارة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات غنية حول تحصيل الطلبة في المواد الأساسية ومقارنتها مع أقرانهم حول العالم، لافتة الى أن خمسٌ وتسعون مدرسةً خاصة بالشارقة شاركت في الدورة الأخيرة عام 2022، فيما بلغ عددُ الطلبةِ المشاركين أربعةَ آلاف واثنين وخمسينَ طالبًا، مما يعكسُ حجمَ الاهتمامِ والالتزامِ بتحقيق أداءٍ تعليميًّ متميز.

وتضمنت فقرات الحفل عرضًا لأهم نتائج الدراسة الدولية بيسا 2022 وشملت قائمة المدارس التي حصلت على أعلى من المعدل العالمي في المواد الأساسية الثلاث وهي الرياضيات والعلوم والقراءة، وكانت الإحصائيات كالتالي: 23 مدرسة حاصلة على معدل يساوي او اعلى من المعدل العالمي في العلوم، و23 مدرسة حصلت على معدل يساوي او اعلى من المعدل العالمي في الرياضيات، وحصلت 24 مدرسة على معدل يساوي او اعلى من المعدل العالمي في القراءة، وتمكنت 22 مدرسة من الحصول على معدل يساوي او اعلى من المعدل العالمي في التفكير الإبداعي، وفي الأبجدية المالية تفوقت 25 مدرسة بمعدل يساوي او اعلى من المعدل العالمي.

كما تفوقت نتائج بعض مدارس الشارقة الخاصة في اختبار PISA على نتائج الدول الأولى عالميًا. فقد حصلت إحدى مدارس الشارقة الخاصة في محور القراءة على معدل 551، وهو أعلى من معدل الدولة التي حصلت على المركز الأول، سنغافورة، التي سجلت معدل 543. كما تفوقت إحدى مدارس الشارقة الخاصة في محور الأبجدية المالية، حيث حققت معدل 608، والذي يتجاوز معدل الدولة الحاصلة على المركز الأول، بلجيكا، بفارق 81 درجة حيث كان معدلها 527. وشهد الحفل إطلاق هيئة الشارقة للتعليم الخاص مشروعا نوعيًا بعنوان " قادة العلوم " الذي يهدف إلى تنمية مهارات البحث والتحقيق لدى الطلبة ليكونوا قيادات العلوم في المستقبل.

-انتهى-

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