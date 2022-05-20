يأتي افتتاح مدرسة "ون وورلد" (OWIS) العالمية التابعة لمدارس "مؤسسة المدارس العالمية" GSF السنغافورية في العاصمة ضمن برنامج "استقطاب المدارس العالمية".

رئيس قطاع التعليم في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، المهندس مازن تمار: "يُعد استقطاب المدارس العالمية العريقة مثل "ون وورلد" العالمية “OWIS” امتدادًا للخطوات الرامية لتفعيل منظومة تعليم ذات مستوى عالمي في مدينة الرياض"

المهندس تمار: "هذه الخطوة تأتي امتدادًا للجهود الرامية لتحسين الفرص التعليمية لسكان مدينة الرياض"

الرياض: أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن افتتاح مدرسة "ون وورلد" العالمية “OWIS”، إحدى مدارس "مؤسسة المدارس العالمية" GSF السنغافورية العريقة في العاصمة الرياض، مطلع العام الدراسي القادم (أغسطس 2022م) وذلك ضمن برنامج استقطاب المدارس العالمية التابع للهيئة الملكية لمدينة الرياض، الذي يهدف إلى جذب المدارس العالمية العريقة إلى العاصمة، بالشراكة مع وزارتي الاستثمار والتعليم.

وستسهم المدارس العالمية في إيجاد نظام تعليمي متنوع، وتقديم مناهج وأنظمة تعليم معترف بها عالميًا، إضافةً إلى تبني أفضل الممارسات المبنية على الخبرات. ويأتي برنامج "استقطاب المدارس العالمية" ضمن برنامج "جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية"؛ الهادف إلى تحفيز الشركات العالمية لافتتاح مقراتهم الإقليمية في المملكة، وقد حصلت "44" شركة عالمية على تراخيص افتتاح مقراتها الإقليمية في العاصمة الرياض.

وفي هذا الصدد، قال رئيس قطاع التعليم في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، المهندس مازن بن أحمد تمار: "يُعد استقطاب المدارس العالمية العريقة مثل "ون وورلد" العالمية “OWIS” امتداداً للخطوات الرامية لتفعيل منظومة تعليم ذات مستوى عالمي لتحسين الفرص التعليمية لسكان مدينة الرياض".

وأضاف المهندس تمار: "ستعزز المؤسسات العالمية التي عملت الهيئة على استقطابها من كفاءة القطاع التعليمي، وستسهم في تحول العاصمة إلى إحدى أكثر المدن العالمية تنافسية، وجودة حياة نوعية بحلول عام 2030".

وتدير "مؤسسة المدارس العالمية" 26 مدرسة في ثمان دول، وتضم أكثر من 25,000 طالب من 70 جنسية مختلفة. وفي العام 2021م كانت "مؤسسة المدارس العالمية" أكثر مجموعة مدارس حصولًا على الجوائز التعليمية، وفق الموسوعة البريطانية والسويسرية للأرقام القياسية (World Book of Records)، إذ حصلت المؤسسة على 350 جائزة دولية من جهات عالمية رائدة، في التميز التعليمي، والصحة والسلامة، والتعلم الاجتماعي والعاطفي، والتميز المؤسسي.

وستقدم المدرسة مناهجًا تعليمية شاملة في الفنون، والرياضة، والموسيقى، واللغات، وبرامجًا متعددة لمختلف المراحل الدراسية تلبي احتياجات الطلاب التعليمية، مثل برنامج البكالوريا الدولية، وبرنامج السنوات الابتدائية PYP، ومنهجًا دراسيًا أمريكيًا حسب المعايير الحكومية الأساسية المشتركة (CCSS)، ومعايير العلوم للجيل القادم (NGSS).

كما حصلت مدرسة "ون وورلد" العالمية، على جوائز من منظمات عالمية، منها منظمة آسيا والمحيط الهادي للجودة (APQO)، لممارساتها المبتكرة في المناهج الدراسية العالمية. وتتمتع المؤسسة بخبرة واسعة في إعداد بيئات تعليمية مدعومة بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى توفير فرص التفاعل اللغوي والثقافي المتنوعة للطلاب في كل من سنغافورة، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكمبوديا، وتايلاند، والهند، والإمارات العربية المتحدة، وماليزيا.

من جانبه، قال رئيس مؤسسة المدارس العالمية، الأستاذ أتول تيمرنيكار: "تنطلق مدرسة "ون وورلد" العالمية من إيمانها التام بالتعليم الشامل، لتمكين الجيل القادم وإكسابهم رؤية أشمل. كما عملت المدرسة على تطوير منهجها التعليمي لتلبية احتياجات العصر، وتلتزم مدرسة ون وورلد العالمية في الرياض بتقديم التعليم النوعي، وستمد الطلاب والطالبات بأساس تعليمي راسخ، ليمكنهم من التفوق عالميًا في المستقبل".

وتُوفِّر المدرسة بنية تحتية حديثة ضمن بيئة رقمية صُمِّمَت لنقل المهارات التعليمية للقرن الحادي والعشرين بهدف تعزيز رغبة التعلم لطلابها وطالباتها، وتمكينهم من تطبيق معرفتهم في مختلف المجالات مستقبلًا، ومنحهم فرصًا لتنمية مواهبهم واكتساب مهارات جديدة من خلال التعلم القائم على المهارات، مثل برامج البرمجة والروبوتات والتصميم ومناهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وممارسة الرياضة.

وستتاح لطلاب وطالبات المدرسة فرصة لإثراء مهارات التواصل الاجتماعي مع زملائهم، وخبراء في مجال التواصل، وأعضاء من هيئة التدريس في مؤسسة المدارس العالمية وذلك من خلال الأنشطة المشتركة بين شبكة المدارس حول العالم لدعم بناء خبرات راسخة وفكر عالمي، إذ يستند النهج التعليمي للمؤسسة على برامج مدفوعة بالقيم، تعزز الذكاء العاطفي والوعي، وتُنمّي قدرة الطلاب والطالبات على التفوق في بيئات متنوعة ثقافيًا.

يُذكر أن سنغافورة تتصدر دول العالم من حيث جودة المنظومة التعليمية (حسب تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD)، حيث يأتي ترتيب إنجازات تلاميذها ضمن أعلى خمس دول وفق البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA)، والاتّجاهات في الدراسات العالمية للرّياضيات والعلوم (TIMSS).

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نبذة عن الهيئة الملكية لمدينة الرياض

تشرف الهيئة الملكية لمدينة الرياض على برامج التنمية الاستراتيجية الشاملة والمتعددة المراحل والتي تهدف إلى تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكبر عشرة اقتصادات مدن في العالم بحلول 2030م.

تأسست الهيئة الملكية لمدينة الرياض في عام 1974م تحت اسم "الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض"، وتم تغيير اسمها إلى "هيئة تطوير مدينة الرياض" في عام 2018م، إلى أن تم اعتماد مسمى "الهيئة الملكية لمدينة الرياض"، وذلك بموجب مرسوم ملكي صادر في عام 2019م.

نبذة عن مؤسسة المدارس العالمية

تأسست مؤسسة المدارس العالمية ومقرها "سنغافورة" في عام 2002م، وتعمل في ثمان دول في آسيا والشرق الأوسط، ومعترف بها دوليًا نظرًا لمعاييرها الأكاديمية العالية، وعمليات الإدارة والحوكمة الرصينة. ويستمد نظامها التعليمي من ركائز التميّز والقيم الأساسية في التعليم، كما تقدم المؤسسة تعليمًا يتسم بالجودة، ومدعومًا بشبكة دولية من المدارس والأكاديميات الرياضية والمراكز الثقافية. وستكون المملكة العربية السعودية هي الدولة التاسعة في شبكة مؤسسة المدارس العالمية.