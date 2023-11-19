الكويت: قامت Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والملتزمة بالابتكار في المنطقة، بتحقيق انجاز خلال العام الحالي، وذلك من خلال تأسيس محطات لتقوية الارسال تعمل بالطاقة الشمسية الهجينة في مناطق مختارة في الكويت.

تقدم هذه التجربة الريادية حلول مبتكرة لاستخدام الطاقة المتجددة، وتحديداً الطاقة الشمسية، بهدف الحد من الاعتماد الكبير على مولدات الديزل وتثبيت حلول اضافية موفرة للطاقة.

تأتي هذه المبادرة الاستراتيجية كجزء من التزام Ooredoo المستمر تجاه الاستدامة البيئية والحد من انبعاثات الكربون. بتبني الطاقة الشمسية المهجنة، تهدف الشركة إلى استكشاف كفاءة وجدوى مصادر الطاقة البديلة لبنيتها التحتية.

قديماً، كانت تُستخدم مولدات الديزل لتشغيل محطات تقوية الارسال في المناطق النائية والبرية، وهذا لا يساهم فقط في انبعاثات الكربون، ولكنه يتسبب أيضاً في تكاليف تشغيلية كبيرة. إن قرار Ooredoo الكويت باختبار أنظمة الطاقة الشمسية كبديل لمولدات الديزل يُعَدُّ خطوة هامة نحو نهج أكثر مسؤولية بيئياً واقتصادياً لتشغيل شبكتها.

لقد تم اختيار المواقع التجريبية بعناية لتقييم أداء الخلايا الشمسية الهجينة في بيئات مختلفة، بدءاً من الطرق البرية والمدن النائية وإنتهاءً بالجزر. وتضم المواقع كلاً من طريق الوفرة، جزيرة فيلكا، الصبية وطريق العبدلي.

تؤمن Ooredoo الكويت أن نتائج هذه المبادرة ستمهد الطريق لمستقبل أكثر مراعاة للبيئة، وأكثر فعالية من حيث التكلفة لصناعة الاتصالات. كما يؤكد التقدم في هذه التجربة الرائدة التزام الشركة بالدعوة إلى الممارسات المستدامة في قطاع الاتصالات.

#بياناتشركات

-انتهى-