وافق مجلس محافظي البنك المركزي العُماني على طلب ترخيص لشركة OM Pay لتقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية في سلطنة عُمان، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققه في الاختبار من البنك المركزي العُماني، ومن المقرر إطلاق تطبيق OM Pay بتصميم جديد ومحفظة رقمية متطورة، والعديد من خدمات الدفع الأخرى.

وتعد شركة التقنية المالية العالمية واحدة من الشركات الرائدة في مجال التقنية المالية وهي تابعة لشركة عمانتل، والتي تساهم في تعزيز فرص الابتكار والتطوير في سلطنة عُمان. وأعرب الفاضل عبد العزيز الرواحي الرئيس التنفيذي لشركة التقنية المالية العالمية عن سعادته قائلًا: "ممتنون للبنك المركزي العُماني لموافقته على طلبنا ودعمنا في الابتكار، حيث يعد تطبيق OM Pay كحُلم يتحقق على أرض الواقع، كما أنه يتماشى مع خطة السلطنة في مجال التقنية الرقمية. وسيوفر تطبيق OM Pay محفظة رقمية، بالإضافة إلى خدمات متنوعة للأفراد والشركات على حد سواء، ولا يمكن إنكار الدعم والتشجيع الذي تلقيناه من البنك المركزي العُماني والذي كان بلا شك حافزًا لنا للتقدم والتطور."

وسيوفر تطبيق OM Pay خيارات الدفع عبر الهاتف المحمول، وسيمكّن التجار من تلقي المدفوعات من خلال خاصية الاتصال قصير المدى (NFC) وخاصية رموز الاستجابة السريعة (QR) ونقاط البيع والتحويلات المصرفية وبوابة الدفع الإلكترونية.

وسيوفّر التطبيق الخدمات الآتية:

أ. خدمة تحويل الأموال: يمكنك تحويل الأموال أو طلبها من خلال المحفظة الإلكترونية أو رقم الهاتف في التطبيق. حيث يمكنك حفظ حسابك المصرفي في OM Pay وإجراء المدفوعات عبر الإنترنت، كما يمكنك تحويل الأموال بشكل مباشر إلى الحساب المصرفي للمستلم.

ب. إعادة شحن الهاتف المحمول ودفع الفواتير: يمكن للعملاء الاستفادة من تسهيلات إعادة الشحن المقدمة في تطبيق OM Pay ودفع الفواتير المختلفة مثل فاتورة الكهرباء وغيرها.

ج. الدفع للتجار: يمكن لمستخدمي OM Pay استخدام التطبيق لشراء أي سلعة من أي متجر ودفع الفاتورة رقميًا من خلال التطبيق. حيث يوفر التطبيق خيارات دفع متعددة مثل محفظة OM Pay، ويمكن الدفع أيضًا من خلال الحساب المصرفي المرتبط بـ OM Pay باستخدام خاصية رموز الاستجابة السريعة (QR) وخاصية الاتصال قصير المدى (NFC)، كما سيكون هناك تطبيق آخر للتجار لجميع معاملاتهم وأنشطتهم التجارية.

د. محفظة الأطفال: سيحظى الأطفال أيضًا على تطبيق منفصل مع محفظة مزودة بمبلغ رمزي، والذي سيساعدهم على اكتساب المسؤولية المالية وتطوير واستكشاف خياراتهم فيما يتعلق بالأمور المالية.

هـ. بوابة الدفع الإلكترونية: سيسهّل تطبيق OM Pay خدمات الدفع للشركات القائمة على الإنترنت وذلك من خلال روابط الدفع في المواقع الإلكترونية، كما يمكنك إرسال رابط الدفع عبر الرسائل القصيرة أو الدردشة لإنهاء إجراءات الدفع في عدة ثواني.

ومن الآن فصاعدًا، يمكن للمستخدمين التسجيل في تطبيق OM Pay بخطوات بسيطة تتمثل في مسح البطاقة الشخصية وتعبئة البيانات الأخرى والقيام بجميع التحويلات الدولية بطريقة سريعة وشفافة. كما أن التطبيق يتماشى معايير أمن البيانات في صناعة بطاقات الدفع، وهو متوفر على أنظمة الآيفون والأندرويد. ويستخدم تطبيق OM Pay تقنيات مبتكرة وناشئة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتوفير حلول الدفع الذكية، حيث يمكن للمستهلكين ذوي الحسابات البنكية المتعددة استخدام تطبيق واحد للقيام بأي معاملات مصرفية لحساباتهم، ويمكن للمستخدمين الذين لا يتعاملون مع البنوك الاستفادة من شبكة OM Pay للوصول إلى عالم رقمي متطور ومتقدم، كما يمكن للتجار وأصحاب الأعمال استخدام تطبيق OM Pay للقيام بالمعاملات الرقمية، الأمر الذي سيساهم في تقليل الاعتماد على النقد، وزيادة قاعدة عملائهم والتي تتمثل في قبول بطاقات الخصم وبطاقات اﻻئتمان على أجهزة نقاط البيع، ويمكن لجميع العملاء من الموظفين وربات المنازل والطلاب إنهاء جميع معاملاتهم المالية بطريقة سريعة ومرنة وشفافة، كما يمكنهم الاستمتاع بخدمات عديدة متنوعة لتساعدهم في تلبية جميع احتياجاتهم المصرفية دون عناء حمل النقود والبطاقات المصرفية.

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