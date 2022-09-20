اصدرت حكومة دبي لدوله الأمارات العربيه المتحده ترخيصًا لأول شركه إماراتيه لإداره و إنشاء اول سوق تداول إلكتروني للرموز المشفره والغير قابله للأستبدال و مزودًا لها و قد تم منح الترخيص لشركة بروجيكت دبليو 3 كأول شركه في الشرق الاوسط و أفريقيا تحصل علي مثل هذا الترخيص لأنشاء المنصه الألكترونيه و أعتمادها والتي تعمل بخاصية ال Block chain للعمل في العديد من المجالات في ذلك القطاع المستقبلي و ال Nation Digitalization و ال Block chain Celebrity management . و قد صدر الترخيص من حكومه دبي تحت رقم DMCC-857774 صادره من المنطقه الحره بدبي بمركز دبي للسلع المتعدده.

وكانت دولة الامارات و حكومة دبي لها رؤيه سباقه في اعتماد هذه التكنولوجيا المستقبليه الجاذبه للتفاعل و رؤوس الأموال حيث أعلنت خلال شهر مارس من العام الجاري عن وكالة بلومبرج ان هذا النوع من الترخيص سيكون معتمد في خلال هذا العام.

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- انتهى -