اجتمعت "سوفت سيرف"، الهيئة الرقمية والشركة الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات، مع وزارة الاقتصاد في أبوظبي، للتباحث حول انضمام الشركة إلى مبادرة NextGenFDI، وتطوير الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز دور الحلول الرقمية المبتكرة في تنمية اقتصاد دولة الإمارات. وحضر الاجتماع كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية؛ فاطمة غانم الهاجري، رئيسة الاستثمار والمواهب في وزارة الاقتصاد؛ وكايان أنوالا، كبير مستشاري الوزير.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع تأسيس المقر الإقليمي لشركة "سوفت سيرف" في دولة الإمارات، وتطرَّقا إلى محاور الدعم المحتملة التي يوفِّرها برنامج NextGenFDI بإشراف وزارة الاقتصاد، بما فيها تسهيل نقل أهم موظفي الشركة من أوروبا، والتعريف بها أمام أبرز الشخصيات والمعنيين وأصحاب المصلحة في دولة الإمارات.

يُذكر أن "سوفت سيرف" بدأت أعمالها في المنطقة عام 2018، وهي تسعى إلى توفير خدماتها لكُبرى الشركات العاملة في قطاعات البيع بالتجزئة، الصحة، التمويل والطاقة. وتقدم الشركة محفظة متنوعة وشاملة من الخدمات، تشمل الخدمات الاستشارية، إدارة المشاريع وتشغيلها في الموقع وتوفير الدعم المستمر لها.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "تلتزم دولة الإمارات بدفع عجلة نمو الاقتصاد المعرفي. ونفخر بتقديم الدعم لشركة "سوفت سيرف" في المنطقة في مساعيها الرامية لجعل الإمارات مقراً إقليمياً لها. وركَّز اجتماعنا المثمر مع الشركة حول توفير الدعم للخدمات التي تقدمها، لما لها من دورٍ في تعزيز التنمية وبناء الأنظمة الداعمة اعتماداً على الحلول المبتكرة التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والحلول السحابية، والحلول المصرفية الرقمية، بما يخدم مصلحة العملاء."

ومن جهته، قال ألفريدو روبينا، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في "سوفت سيرف": "نتطلّع قدماً لتعزيز استثماراتنا في اقتصاد دولة الإمارات، بصفتها الوجهة الأمثل في المنطقة لتوسيع نطاق أعمالنا والنهوض بها. ونسعد بالدعم الذي نحظى به من قِبل وزارة الاقتصاد عبر مبادرة NextGenFDI، والذي سنعمل من خلاله على الارتقاء بكوادر الشركة وتسخير فرص بناء العلاقات الاستراتيجية لتوسيع الآفاق التجارية، حيث تمثل دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال، ووجهةً مثاليةً لتحقيق رؤيتنا بالنمو والنجاح والتميز. وتحرص

"سوفت سيرف" على توظيف إمكاناتها وخبراتها لتقديم الدعم للقطاعين العام والخاص اعتماداً على أحدث الابتكارات التكنولوجية، ونتطلَّع إلى بناء علاقات التعاون المستدامة وطويلة الأمد في المنطقة، إذ تمثّل هذه الخطوة دافعاً هاماً في مسيرتنا نحو تعزيز مكانة الشركة في أبرز الأسواق الإقليمية."

وأبرمت "سوفت سيرف" عام 2019 شراكةً مع "تيمينوس"، إحدى أبرز شركات البرمجيات المصرفية في العالم، لتوظيف منصة Infinity DBX المصرفية العالمية لخدمة عملاء البنوك في منطقة الشرق الأوسط. وساهمت شركة "سوفت سيرف" في ضمان مواكبة المنصة للتنظيمات المصرفية الخاصة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، فضلاً عن تخصيص المنصة لتقديم خيار خدمات الدعم وخدمات الشركات المصرفية باللغة العربية. وتتيح هذه المنصة للمستخدمين الحصول على معرفة أفضل بالاحتياجات التشغيلية، وكيفية زيادة حصصهم في السوق، وإرساء حجر الأساس لدفع عجلة التقدم والتطور التكنولوجي في المستقبل.

وتساعد "سوفت سيرف"، بوصفها أحد شركاء "جوجل كلاود بريميير"، الشركات على الارتقاء بتجربة العملاء عبر تسخير أحدث الابتكارات التكنولوجية، مثل البيانات الضخمة، والبنية السحابية، وخدمات "جوجل كلاود بريميير"، وأمن البيانات، والذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة، والحوسبة المعرفية. علاوةً على ذلك، تعد "سوفت سيرف" شريكاً لـ "أمازون ويب سيرفيسز" و"نتوورك بريميير كونسلتنج"، وتوفر أفضل الممارسات في قطاعات التمويل، والرعاية الصحية، والتجزئة، والهجرة السحابية، ونماذج البرمجيات كخدمة. كما توظف الشركة أحدث الحلول التقنية للعملاء التي تقدمها شركة "مايكروسوفت"، بوصفها أحد شركاء شبكة "مايكروسوفت" بعضوية ذهبية.

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